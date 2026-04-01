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Due corvi sbranano Rapunzel a Disneyland e traumatizzano i bambini

01 Apr 2026 Fabiano Minacci • Tempo di lettura: 1 minuto

Due corvi hanno attaccato l’animazione di Rapunzel a Disneyland Tokyo, costringendo la dirigenza a chiudere temporaneamente l’attrazione pur di evitare di traumatizzare i bambini, molti dei quali avevano già iniziato a gridare dallo spavento. La scena, a tratti surreale, ha subito attirato l’attenzione dei presenti: i due uccelli si sono posati sull’animatronic della principessa, iniziando a beccarlo e creando un momento di caos tra i visitatori, completamente impreparati a una situazione del genere all’interno del parco. Il personale è intervenuto rapidamente, mettendo in sicurezza l’area e il video, neanche a dirlo, è diventato virale in poche ore, facendo il giro dei social tra stupore, ironia e commenti increduli.
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