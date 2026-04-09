Giusy Ferreri canta Roma-Bangkok ma il risultato non è dei migliori

Durante un recente concerto, Giusy Ferreri ha deciso di regalare al pubblico una delle sue hit più amate, Roma-Bangkok. L’entusiasmo era alle stelle, ma il risultato finale non è stato esattamente dei migliori. Complice forse un audio non perfetto o un momento non proprio centrato, l’esibizione ha fatto storcere qualche naso tra i fan più attenti. Nulla di tragico, sia chiaro, ma abbastanza per scatenare commenti ironici sui social. Ecco il video: