MUSICA

Giusy Ferreri canta Roma-Bangkok ma il risultato non è dei migliori

09 Apr 2026 Fabiano Minacci • Tempo di lettura: 1 minuto

Durante un recente concerto, Giusy Ferreri ha deciso di regalare al pubblico una delle sue hit più amate, Roma-Bangkok. L’entusiasmo era alle stelle, ma il risultato finale non è stato esattamente dei migliori. Complice forse un audio non perfetto o un momento non proprio centrato, l’esibizione ha fatto storcere qualche naso tra i fan più attenti. Nulla di tragico, sia chiaro, ma abbastanza per scatenare commenti ironici sui social. Ecco il video:  
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