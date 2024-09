Quando Ghali partecipò ai provini di Amici e venne scartato, il video

Non tutti sanno che Ghali ed Ernia, oltre un decennio fa, facevano parte dello stesso gruppo musicale, i TDE (Troupe D'Elite), un collettivo giovanissimo composto anche da altri membri, tutti poco più che adolescenti. Nel 2013 hanno provato ad entrare ad Amici, ma purtroppo per loro (o per fortuna, a giudicare dall'attuale carriera di Ghali), non sono stati presi. Ecco il video: