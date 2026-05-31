LGBT Tina Cipollari: “Se mio figlio fosse gay?” 31 Mag 2026 Fabiano Minacci • Tempo di lettura: 1 minuto



Durante una diretta Instagram con l'amico Simone Di Matteo, Tina Cipollari ha risposto a una domanda che le era stata posta da un fan: come reagirebbe se uno dei suoi tre figli le dicesse di essere gay? Il filmato non è recente, risale infatti a un paio di anni fa, ma nelle ultime ore è tornato a circolare con forza su X, dove è stato rilanciato da diversi utenti. Alla domanda, l'opinionista di Uomini e Donne ha risposto senza esitazioni, spiegando quale sarebbe il suo atteggiamento nei confronti di un'eventuale confessione da parte di uno dei suoi figli: "Se mio figlio fosse gay? Questo è un argomento che ho trattato più volte. Per me non cambierebbe nulla. Avere un figlio gay non è un problema, mica è avere un figlio malato, mica è una malattia. Come ho accettato molte cose, accetterei anche questa, con serenità, nella normalità più assoluta, visto che di normalità si tratta". Insomma, risposta perfetta.