Vi ricordate quando Ludovica Frasca, ora volto de La Talpa, ha partecipato a Striscia la Notizia in qualità di Velina mora? Bisogna fare un salto indietro di oltre un decennio: era il 2013! Era in coppia con la bionda Irene Cioni ed è stata una Velina per quattro edizioni consecutive: 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017.