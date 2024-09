Diego Barros è stato arrestato

Diego Barros, il brasiliano più famoso di OnlyFans, è stato arrestato. I documenti del tribunale rivelano che Diego Barros è stato un performer che ha fatto esibizioni VM18 sulla pista da ballo di Santa Diabla all'inizio di agosto. Il night club si trova nel isolato 1700 di Dallas Avenue nel centro di McAllen. Secondo la polizia, Barros è stato accusato di tre capi d'imputazione per atti osceni in luogo pubblico e uno per prostituzione. La cauzione è stata fissata a 4.000 dollari. La sua carriera che gli si è rivoltata contro.