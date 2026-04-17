GionnyScandal svela perché non è presente in studio fra gli ex gieffini

"Purtroppo sto lavorando all’album nuovo e non riesco ad andare in studio, gli autori sono stati gentilissimi e nonostante l’auto eliminazione mi hanno invitato sempre, ma sicuramente ci sarò alla puntata finale per salutare tutti e a dire un po’ di cosette a qualcuno :) #GFVIP", ha scritto, svelando così perché -ad eccezione di una volta- non si è mai visto in studio nel parterre degli eliminati.FOTO | Ufficio Stampa Mediaset