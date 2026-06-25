I video OnlyFans di Gabriele e Sara di Temptation Island sono diventati virali
25 Giu 2026 Fabiano Minacci • Tempo di lettura: 2 minuti
Gabriele e Sara di Temptation Island avevano un profilo su qualche piattaforma in cui si mostravano in diretta mentre erano insieme in intimità e facevano l'amore. Questi video, registrati da qualche utente e caricati su altri siti tematici, circolano tutt'ora sul web ed entrambi sono facilmente riconoscibili dato che si inquadrano la faccia e parlano con i fan mentre giocano. A lanciare la bomba era stato Amedeo Venza senza però fare i loro nomi. "Mi hanno appena mandato il video di una coppia di Temptation Island che faceva video porno per OnlyFans e li vendeva al pubblico adulto! Al di là del fatto che ormai i video li fa la stragrande maggioranza, il problema è che hanno messo una coppia che sta insieme in enorme optional e senza valori, quando potevano scegliere davvero qualche coppia veramente interessante! Ovviamente di questa edizione!" I nomi li ha fatti in un secondo momento Deianira Marzano. "La coppia Sara e Gabriele si è girata anni fa un video pubblico su OnlyFans che ieri mi hanno mostrato. Personalmente non ci trovo nulla di sconvolgente: è un lavoro. Io magari non lo farei, ma rispetto chi sceglie di farlo. Detto questo, mi chiedo una cosa: come mai oggi si mostrano così gelosi l’uno dell’altra? Dal video mi erano sembrati una coppia piuttosto aperta di mentalità".
E da quando loro due ne hanno parlato, su X è pieno dei link dei video di Gabriele e Sara. Ovviamente non c’è alcun giudizio: era un loro modo per divertirsi e guadagnare qualche euro. Resta però la conseguenza delle loro azioni, dato che ciò che viene caricato sul web difficilmente troverà l'oblio, soprattutto se riacceso dai riflettori di una trasmissione popolare come è Temptation Island.
AGGIORNAMENTO ORE 20:30 DEL 25 GIUGNOGabriele e Sara hanno spiegato cosa è successo: non si trattava di un video OnlyFans, ma di un loro video girato da ubriachi per gioco e fatto in diretta su un altro sito. AGGIORNAMENTO ORE 10:30 DEL 26 GIUGNO I video porno di Gabriele e Sara sono stati tutti cancellati.
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