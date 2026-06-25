I video OnlyFans di Gabriele e Sara di Temptation Island sono diventati virali

Gabriele e Sara di Temptation Island avevano un profilo su qualche piattaforma in cui si mostravano in diretta mentre erano insieme in intimità e facevano l'amore. Questi video, registrati da qualche utente e caricati su altri siti tematici, circolano tutt'ora sul web ed entrambi sono facilmente riconoscibili dato che si inquadrano la faccia e parlano con i fan mentre giocano. A lanciare la bomba era stato Amedeo Venza senza però fare i loro nomi. "Mi hanno appena mandato il video di una coppia di Temptation Island che faceva video porno per OnlyFans e li vendeva al pubblico adulto! Al di là del fatto che ormai i video li fa la stragrande maggioranza, il problema è che hanno messo una coppia che sta insieme in enorme optional e senza valori, quando potevano scegliere davvero qualche coppia veramente interessante! Ovviamente di questa edizione!" I nomi li ha fatti in un secondo momento Deianira Marzano. "La coppia Sara e Gabriele si è girata anni fa un video pubblico su OnlyFans che ieri mi hanno mostrato. Personalmente non ci trovo nulla di sconvolgente: è un lavoro. Io magari non lo farei, ma rispetto chi sceglie di farlo. Detto questo, mi chiedo una cosa: come mai oggi si mostrano così gelosi l’uno dell’altra? Dal video mi erano sembrati una coppia piuttosto aperta di mentalità".