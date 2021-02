A Madonna è costato caro supportare la comunità gay in Russia: “Multata per 1 milione, ma non pago”

Otto anni fa Madonna è sbarcata in Russia a San Pietroburgo con quel capolavoro che è stato l’MDNA Tour (uno dei più bei tour che io abbia visto in vita mia). La regina del pop ieri sera ha ricordato quella data ed ha pubblicato il discorso che fece in supporto alla comunità LGBT russa.

“Vogliamo lottare per il diritto di essere liberi, per essere quelli che siamo davvero. Questi sono tempi difficili, ho viaggiato in tutto il mondo e sento che le persone stanno diventando intolleranti con chi è diverso. Noi possiamo cambiare tutto, ne abbiamo il potere. Non dobbiamo farlo con violenza, ma con l’amore.

Sono qui per dire che la comunità gay russa e in tutto il mondo deve avere gli stessi diritti di tutti. Avete il diritto di essere trattati con la stessa tolleranza, rispetto, dignità delle altre persone. Mostrerò sempre il mio supporto alla comunità gay. Siete con me? Ho detto, siete con me?”