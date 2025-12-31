Le previsioni della sensitiva Nikki per il 2026: la lista completa
31 Dic 2025 Anthony Festa • Tempo di lettura: 57 minuti
Previsioni mondiali
- Molte scoperte nella ricerca sulle cellule staminali
- rivoluzione iraniana
- Pericolo intorno a Zohran Mamdani: tentativo di omicidio o assassinio
- Riqualificazione della Striscia di Gaza - Hotel di lusso ecc., come nel sud della Francia, sulla Costa Azzurra.
- Un incendio sulla Quinta Strada a New York City
- Un relitto trovato sul fondo del lago Ontario
- Un aereo atterrerà sul prato della Casa Bianca
- Madagascar sott'acqua
- Animali robotici
- Nuovo governo in Messico
- La Casa Bianca evacuata a causa di una sostanza sconosciuta
- Tragedia nel Greenwich Village di New York City
- Un cavallo alato nel cielo
- Una grande tempesta di polvere, Albuquerque, New Mexico
- Una pista da corsa in fiamme
- Un pescatore cattura un pesce da 200 libbre nel Montana
- Un ponte crollerà a Parma, Italia.
- Alluvioni in Bulgaria
- Una carenza di cioccolato dovuta a una malattia che ha colpito le fave di cacao
- Un incendio alle Nazioni Unite
- Un deragliamento ferroviario in Idaho
- Un famoso golfista passerà
- Un incendio alla Madame Tussauds Wax Works
- Una persona famosa cadrà da una grande altezza
- Brooklyn New York sarà colpita da un terremoto
- Un potente uragano sulla costa orientale
- Una mucca diventerà famosa a livello internazionale
- Un forte terremoto in Germania e Svizzera
- La pannocchia di mais più alta del mondo in Iowa
- Una malattia attorno a un cactus a Phoenix, Arizona
- Una tempesta molto potente a Parigi, in Francia, chiuderà tutte le attrazioni
- Un terremoto gigantesco sull'Himalaya
- Un incendio gigante ad Amsterdam, Olanda
- Una mongolfiera esplode sopra New York City
- Esplosione di bomba a Colorado Springs
- Possibile impeachment di Donald Trump
- Un'auto Alfa Romeo esplode
- Una fabbrica di scope in fiamme
- Svolte nella ricerca sull'epilessia
- Tesoro trovato sotto l'Oceano Indiano
- Una brutta tempesta colpisce Carmel, California
- Pericolo attorno al Golden Gate Bridge dopo un terremoto mostruoso
- Un forte tornado colpisce St. Louis, Missouri
- Uno tsunami nel sud della Francia
- Un elefante salva le persone da un incendio
- Un ciclone colpisce l'India: edifici crollati, forti venti e molta distruzione
- Ci saranno organi coltivati in laboratorio che porteranno a scoperte mediche
- Una fuoriuscita di petrolio a Galveston, Texas
- Molte scoperte mediche grazie all'intelligenza artificiale
- Forte terremoto a Budapest, Ungheria; il fiume Danubio strariperà
- Molte persone si trasferiranno in Italia, sulla costiera amalfitana e in Toscana per via del cibo sano e biologico: il cibo italiano sano è stato appena votato come il miglior cibo al mondo.
- Le grandi aziende si fonderanno insieme
- Qualcuno ucciderà un arbitro durante una partita di baseball
- Sarà scoperta una nuova specie di scoiattolo
- Una grande nuvola rosa sopra San Francisco
- Una giraffa sarà sui titoli dei giornali
- Un'auto speronerà le persone a Las Vegas, Nevada
- Volkswagen fuori mercato
- Una guerra a Taiwan
- Una guerra, Venezuela
- Un'aquila calva attaccherà un politico
- Un pesce spada gigante sarà trovato ai Grand Banks
- Una malattia intorno ai melograni e una carenza
- Bill Gates cambia look
- Spaccatura nel Partito Repubblicano
- Trump deve stare attento a un'assassina
- Verrà fondata una nuova nazione pigmea
- Il presidente Trump non dovrebbe recarsi alle Isole Galapagos. Sarebbe molto negativo per lui.
- Un orso fugge da uno zoo della Pennsylvania mettendo in pericolo le persone
- Un forte terremoto a Filadelfia
- Un grande incendio a Londra, Inghilterra
- Un giocatore di hockey verrà rapito e tenuto in ostaggio per ottenere un riscatto
- Un'invenzione di un dodicenne influenzerà il mondo
- Una rivitalizzazione di Detroit, Michigan. Sarà di nuovo molto popolare
- Un nubifragio nel Kentucky
- Un incidente aereo ad Amsterdam, Olanda
- Un contadino della Virginia trova un tesoro in un campo di mais
- Terremoto di Sausalito a San Francisco
- Un terremoto a Whistler, nella Columbia Britannica
- Esplosione a Francoforte, Germania - terremoto
- Un leone fugge da uno zoo di Toronto
- Melania Trump - ricovero in ospedale
- Il Big Ben esploderà a Londra, Inghilterra
- Grandi magazzini Harrods, esplosione di una bomba, Londra, Inghilterra
- Robert Kennedy Junior sarà messo sotto accusa
- Robert Kennedy Junior deve stare attento alla salute
- Siccità in Sudafrica
- Interruzioni di corrente nelle grandi città
- Svolta nella malattia di Lyme
- Svolta nella malattia di Crohn
- Un occhio bionico
- Alluvioni in Olanda
- Keir Starmer fuori dal potere
- Un cavallo da corsa e un fantino vinceranno una corsa; dopo aver vinto entrambi moriranno
- Molti attacchi in Germania
- Attacchi alle basi statunitensi
- La Siria sarà sotto attacco - Damasco in rovina
- Fuga di radiazioni, città evacuate
- Giappone, altri grandi terremoti: un enorme tsunami
- Sundial Bridge a Redding, California, problemi, possibile crollo
- progressi dell'intelligenza artificiale
- Una famosa star del cinema annegherà al largo della costa di Catalina, come Natalie Wood
- Una malattia che riguarda le pecore
- La Groenlandia sarà acquistata da un miliardario e diventerà uno stato indipendente
- Una rapina al Royal Ontario Museum, Toronto, Canada
- Un incidente in un silos per cereali, Canada occidentale
- Grave inondazione in Alabama
- Incidente nei pressi di una nave a vapore
- Un mercato all'aperto sotto attacco
- Uno zoo sotto assedio
- Nascerà un elefante rosa
- Incidente del tram a San Francisco
- Un incidente con un cavallo a Santa Inez, California
- Un famoso parrucchiere di Hollywood ucciderà alcuni dei suoi clienti
- Un pazzo con un giubbotto antiproiettile cercherà di entrare nella Casa Bianca
- Uno tsunami ad Atlantic City, nel New Jersey
- Un negozio Chanel incendiato in Francia
- Un incendio su una nave da crociera uccide tutti
- Una cura per l'eczema
- Qualcuno costruirà una piccola città che assomigli al film di Barbie
- Il fiume Tamigi a Londra, Inghilterra, strariperà
- Un telescopio ucciderà qualcuno
- Un sottomarino navale darà inizio a una guerra
- Milioni di dollari trovati in un idrante antincendio
- Una tempesta mostruosa a Boston, Massachusetts
- Crollo in un hotel a Las Vegas
- Le arpe saranno molto popolari
- Un uomo sopravvive su un canotto nell'Oceano Atlantico dopo che la sua barca si è capovolta
- Altre esplosioni a Beirut, Libano
- Disastro ecologico in Brasile
- Un uragano in Irlanda
- Una malattia causata dai cincillà
- Un bambino salvato da un pozzo in Australia
- Una malattia che colpisce l'uva in Francia
- Un'esplosione di bomba al Rockefeller Center
- Ossa di dinosauro trovate in un sobborgo di Chicago
- Scoperta di un'antica miniera di diamanti in Sudafrica
- Cimitero Navahoe nel sud-ovest degli Stati Uniti, scoprirà un tesoro
- Una star del cinema più anziana si chiuderà in un vecchio studio cinematografico dopo una sfuriata folle
- Una famosa star del cinema si trasferirà in Giappone
- Incendio boschivo a Jaspar, Canada
- Un incendio al museo della guerra a Londra, Inghilterra
- Qualcosa nel carbone curerà le malattie
- Un mostro come Godzilla sarà trovato in Giappone
- Grandi quantità di denaro saranno trovate in un carillon
- Una banca darà via i soldi
- Un altro disastro come Chernobyl del 1986
- Un'esplosione al largo della costa della Normandia, in Francia
- Crollo di una miniera di nichel
- Un miracolo nel deserto dipinto in Arizona
- Un bambino inventerà un giocattolo che diventerà molto popolare in tutto il mondo
- Un'isola greca sott'acqua
- Una nuova specie di animale trovata nelle saline della valle di Annapolis, nella Nuova Scozia occidentale
- Una vongola gigante verrà trovata durante una cottura delle vongole
- Un incendio boschivo in Australia
- Un canguro sarà invitato alla Casa Bianca
- Il presidente Trump avrà un attacco di panico
- Un Rembrandt sarà trovato in un'asta silenziosa
- Presidenti robotici nel futuro
- Una grande rapina a Dallas, Texas
- Una troupe cinematografica che stava girando in una location desertica verrà rapita
- Un incendio a Hyde Park a Londra, Inghilterra
- Un famoso calciatore rapinerà una banca
- Un tornado gigante a Butte, Montana
- Verrà trovata una nuova razza di pollo
- Un problema al ponte di Oakland Bay, San Francisco
- Una forte tempesta colpisce la baia di Galaway in Irlanda
- Liverpool in fiamme
- Un incendio in una fabbrica di Liverwurst in Germania
- Pericolo intorno al Festival di Salisburgo in Austria
- Un enorme terremoto nel Pakistan orientale
- Un incendio all'Astrodome di Houston
- Il personale lascia Buckingham Palace a causa dei fantasmi
- Un uomo cammina attraverso Venezia, Italia, su una corda tesa
- Terremoto catastrofico in Oregon
- Un'auto investe alcune persone a Minneapolis, Minnesota
- Rivolta allo stadio dei Dodgers, a Los Angeles
- Joey Chestnut mangerà un pancake gigante
- Ritrovate altre copie della Magna Carta
- Saranno trovate ossa di dinosauro nel parco della Casa Bianca
- Una fabbrica di zuppe crollerà e poi verrà demolita
- Rivolta in una prigione di Leavenworth, Kansas
- Un pesce gigante sarà trovato a Sheepshead Bay, Brooklyn, New York
- Un tesoro verrà trovato nella foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, in Inghilterra.
- Un punto caldo di Miami sarà in fiamme
- Un alce gigante sarà trovato a Terranova, in Canada
- Haifa Israele sotto attacco
- Una fabbrica di sigarette in fiamme
- Una tempesta enorme a Ottawa, Ontario
- Una rivolta a Washington, DC
- Un treno panoramico cade da un ponte
- Il monossido di carbonio uccide una coppia di Hollywood
- Chicago Illinois potrebbe cambiare nome
- Un castello in fiamme
- Crollo dell'acropoli in Grecia dopo un forte terremoto
- Honduras - un forte terremoto
- Bermuda sott'acqua: numerose inondazioni dopo un uragano mostruoso
- Blocco all'Università di Auburn in Alabama dopo una sparatoria
- Un brutto uragano a Corpus Christi, Texas
- Una sparatoria di massa nella Repubblica Dominicana
- Qualcosa nei meloni cura molte malattie
- Maggiore attività solare dal sole
- Problemi al confine tra Thailandia e Cambogia
- Un super uragano a New York City ha distrutto parte della Statua della Libertà e altri monumenti
- Un uragano colpisce il Tennessee
- Marjorie Taylor Greene deve stare attenta al pericolo
- Tentativo di assassinio di Trump
- Melbourne, Australia in fiamme
- Una sparatoria alla Camera dei Comuni
- Una bufera di neve a Parigi, Francia
- Una star del cinema viene uccisa da uno squalo al largo della costa di Catalina, in California
- Un inferno imponente, Buffalo New York
- Viaggio nel tempo
- Potrebbe verificarsi una scissione nel Partito Repubblicano nel 2026, non essendoci sintonia sugli affari esteri.
- Tokyo, Giappone in rovina dopo un forte terremoto
- Rivoluzione iraniana
- Possibile guerra con gli Stati Uniti e il Venezuela
- Rivolta in molte città europee
- I segreti del governo saranno rivelati
- Divulgazione completa degli UFO
- Pubblicazione dei file JFK contenenti informazioni su Marilyn Monroe
- Parigi, Francia, in fiamme, in fiamme
- JD Vance viene rapito
- Assassinio di Donald Trump
- Svolta nella cura della paralisi cerebrale
- Una serie di problemi medici attorno a Trump
- Un'interruzione di corrente a Washington DC per 2-3 giorni
- Un'interruzione di corrente in tutto il Regno Unito, compresa Londra, Inghilterra
- Assassinio di Putin
- Un aereo dirottato da New York ai Caraibi
- Un forte terremoto sul monte Everest
- Navi aliene entrano nell'atmosfera terrestre
- Una nave aliena atterrerà
- rapimento di Barron Trump
- Problemi di salute di Michelle Obama
- Il cancro attorno a Obama
- Nancy Pelosi portata d'urgenza in ospedale
- Incendi boschivi in Arizona
- Elon Musk farà grandi passi avanti nell'aviazione spaziale
- Le Camere del Parlamento a Londra, Inghilterra, in fiamme
- Un'escalation investe le persone a Palm Beach, Florida
- Un panda gigante in Cina
- L'orso Kodiak mangerà 2 persone in Alaska
- Esodo di massa di persone dagli Stati Uniti che si spostano a livello globale
- Polmonite di Bill Clinton e supporto vitale
- Le auto d'epoca tornano
- Terremoto in Cambogia
- Il principe Harry lascerà la California
- Elon Musk nominato cavaliere
- La guerra in Ucraina sta finendo
- Un incendio al Nobu Hotel and Restaurant
- Incontri con gli alieni in tutto il mondo
- Brasile, forti inondazioni
- Terremoti e parti di Rio de Janeiro sott'acqua
- Harry e Meghan si sono lasciati
- Un esodo di massa dalla Florida a causa di uragani e super tempeste
- Persone che si trasferiscono in Arizona
- L'Argentina è un punto caldo per i terremoti
- Washington DC in fiamme
- Scoperto più di un piede grande
- Un terremoto a Boston
- Nevicate significative in Turchia
- Un tendone da circo crolla uccidendo le persone al suo interno
- Ci sarà una svolta significativa nella cura della SM
- Un dinosauro verrà trovato in Costa Rica
- Forte tempesta al largo di Gibilterra
- Un bambino di 10 anni attraverserà a nuoto il lago Ontario
- Attacco terroristico a Regina, Saskatchewan
- Una ribellione irlandese
- Lenti 3D per le persone
- Un pugile morirà sul ring dopo aver subito diversi colpi alla testa
- Qualcuno sparerà accidentalmente ad Alec Baldwin
- L'inferno imponente a New York City
- Scoperta una nuova specie di lupo
- Parti della Grande Barriera Corallina si disintegreranno
- Tanta neve a Palm Beach, Florida
- Colombia Britannica: terremoto di magnitudo 8.6
- Elon Musk vincerà molti premi
- Elon Musk deve stare attento alle motociclette
- L'Australia e la Nuova Zelanda diventeranno una nazione
- Un ragno gigante sarà trovato in Sud America
- Super tempeste e uragani colpiranno di nuovo la Florida
- Reno, Nevada, in fiamme
- Una hostess piloterà un aereo per metterlo in salvo dopo che il pilota ha avuto un infarto
- L'uomo più alto del mondo passerà
- Un'auto elettrica esplode uccidendo molte persone
- Tragedia a Newcastle sul Tyne in Inghilterra
- Un alveare gigante verrà scoperto negli Stati Uniti
- Un gorilla invaderà una città dopo essere fuggito da uno zoo
- Alluvioni ad Amsterdam, Olanda
- Il Lincoln Center di New York City chiuderà dopo un allarme bomba
- Terremoto enorme in Messico
- Un albero di sequoia millenario crollerà
- Una tempesta di polvere blocca Las Vegas, Nevada
- La statua della libertà di New York City subirà molti danni dopo una super tempesta
- Un grande terremoto nel sud della Francia
- Una gigantesca alluvione a Swift Current, Saskatchewan
- Una grave siccità a Tucson, Arizona
- Emergerà un nuovo virus non così grave come il Covid19
- Gli orsi polari migreranno dal sud a causa del riscaldamento globale
- Una nave verrà dirottata a San Francisco vicino al Golden Gate Bridge
- Un ponte crolla nel Tennessee
- Un marchio di auto di lusso andrà in bancarotta
- Un membro della famiglia Trump verrà ucciso da un leone durante un safari
- Gli scienziati troveranno un altro mondo all'interno della Terra
- Ci saranno molti progressi nel programma spaziale
- Potrebbe verificarsi un'altra tragedia spaziale
- Benjamin Netanyahu sarà sostituito
- Molta siccità nel mondo
- Un incidente aereo in Polonia
- Un'evasione dal carcere in Texas uccide molte persone
- Un cammello in fuga a New York City
- Una malattia che colpisce i bovini
- Un incendio allo stadio di Wembly, Londra, Inghilterra
- Glasgow, Scozia in fiamme
- Uno tsunami nelle Isole Aleutine
- Un'esplosione di bomba a Parliament Hill, Ottawa
- Un orso scappa da uno zoo e mangia un personaggio famoso
- Il Quebec e le province dell'Atlantico orientale alla fine si separeranno dal Canada
- Parti dell'Empire State Building in fiamme
- Un famoso cavallo da corsa verrà rapito
- Un terremoto a Indianapolis, Indiana
- Due mongolfiere si scontreranno sopra il New Mexico
- Un attacco terroristico nel nord della Francia
- Una città in Arizona raggiungerà temperature superiori a 150 gradi, sciogliendo molte cose. La Guardia Nazionale e l'esercito interverranno.
- Una grande tempesta a Boston, Massachusetts
- A Gloucester, una barca da pesca affonderà come nel film La tempesta perfetta
- Un gabbiano abbatte un jet a New York City
- Città del Messico in rovina dopo un forte terremoto
- Un grande terremoto a Calcutta, India
- Le gigantesche nuvole rosa nel cielo potrebbero essere navi aliene
- Terremoto gigante a Tokyo
- Un incendio boschivo a Muskoka, Ontario
- La terza guerra mondiale è stata una guerra breve, ma poi c'è stata la quarta guerra mondiale con l'uso di droni e robot.
- Le persone si allontaneranno dalle città
- Un blackout elettrico a Tokyo, Giappone
- Gli animali provenienti da un altro pianeta invaderanno la Terra
- Città spaziali del futuro
- Uno tsunami colpirà Halifax, Nuova Scozia
- Tragedia nel mare di Bering
- Un terremoto a Budapest, Ungheria
- Gli incendi boschivi australiani si stanno diffondendo alle città
- La gente vivrà in capanne di tronchi
- Una squadra di rugby perirà in un incidente aereo
- Un robot ucciderà un politico
- Una star del cinema subirà una lesione spinale mentre guida una motocicletta
- L'Europa nel caos mentre avvengono i cambiamenti
- eserciti robotici
- Una nave da crociera affonda al largo della costa dell'Alaska a causa di un forte terremoto
- I droni atterrano su Mar-a-Lago
- Incendio alla Trump Tower di New York City
- Vladimir Putin deve stare attento a bere vodka
- Una carenza di insulina
- Nuovi leader mondiali in tutto il mondo
- Un transatlantico si spaccherà a metà
- Attacco informatico a un impianto di trattamento delle acque
- Una nave russa verrà attaccata
- Uno chef andrà nello spazio
- Un contadino scopre una nave aliena nella sua proprietà
- Un'esplosione in un impianto nucleare
- Verrà trovato un nuovo oceano
- Un potente terremoto nel Regno Unito distruggerà città e paesi
- Un transatlantico prenderà fuoco
- Nancy Pelosi portata d'urgenza in ospedale per emergenza medica
- Grandi tornado in tutto il mondo
- La chiusura della Banca Mondiale
- Un piccolo aereo si schianta in un canale ad Amsterdam, Olanda
- Un terremoto nelle Dolomiti
- Attacco terroristico a Glasgow, Scozia
- Una grande alluvione a Ottawa, Ontario, Canada, compresa Parliament Hill
- Una grande tempesta al largo della costa di Città del Capo, in Sudafrica
- Le persone indosseranno maschere antigas in tutto il mondo a causa di un possibile attacco nucleare o biologico
- Una città sarà divisa a metà da un forte terremoto
- Una bomba al Campidoglio di Washington, USA
- Un incendio al New York Times
- Un forte terremoto a Salt Lake City, nello Utah
- Molte persone si trasferiranno in Australia
- Un terremoto a Beverly Hills, California
- Una grande alluvione ad Atlanta, Georgia
- Il mondo sopravviverà a un attacco nucleare
- San Pietroburgo, Russia e Mosca saranno separate sotto un nuovo regime
- Navi aliene entrano nell'atmosfera terrestre
- Un incendio boschivo in Russia
- Un incidente con un aereo agricolo
- Un incidente in barca nelle Florida Keys
- Un aereo si schianta contro il Cervino in Svizzera
- Un grande incendio a Parigi, Francia
- Un sacco di mucca pazza
- Gravi incidenti alla Indy500
- Gli aeroporti chiuderanno in tutto il mondo a causa di suoni insoliti provenienti dallo spazio
- Grandi esplosioni a Dubai
- Una pista di pattinaggio in fiamme
- Terremoto a Chicago
- Piccadilly Circus a Londra, Inghilterra in fiamme
- Parigi, Francia cambierà nome
- Svolta nella cura dell'osteoporosi
- Robot alla Casa Bianca
- La NASA scoprirà un nuovo pianeta, quasi gemello della Terra, abitato da umani che ci assomigliano
- Un attacco informatico a molte banche in Inghilterra
- Copenaghen in fiamme
- Un terremoto nei Monti Adirondack
- Attacchi terroristici su Oxford Street a Londra, Inghilterra
- Una cura per il linfoma non-Hodgkin
- Una nave da crociera si ribalta a causa di uno tsunami
- Terremoto in Toscana e Roma Italia
- Re Carlo entra in ospedale
- Un forte terremoto in Guatemala
- I monumenti di Washington sono stati parzialmente distrutti a causa degli attacchi dei droni
- Una grande tragedia a Città del Messico
- Calgary Alberta, il fiume Bow strariperà e ci sarà un'alluvione
- Una grande alluvione a Charlottetown, PEI
- Un grande squalo bianco nel Canale del San Lorenzo
- L'atterraggio di un'astronave in un campo di mais dell'Iowa
- Un transatlantico affonderà
- Un gigantesco terremoto in Francia e nel Regno Unito
- Il fiume Rio Grande strariperà
- Donald Trump Jr. deve stare attento al pericolo
- La città di New York sepolta sotto 15 metri di neve
- Due elicotteri si scontrano sopra New York City
- Un altro miracolo in Portogallo
- Una star del cinema crollerà su una pista da sci
- Un aereo precipiterà nell'Oceano Indiano
- Altri rifugi antiatomici in costruzione
- Un incidente nel pozzo minerario
- Un grande incendio a Johannesburg, Sudafrica
- Una ribellione in Colombia
- I robot sostituiranno le persone ovunque
- Contaminazione dell'acqua a Dallas, Texas
- Strade di Hannover, Germania, allagate
- Una sparatoria di massa in un supermercato
- Altri attacchi di bisonti (bufali)
- Un terremoto in Costa Rica
- Una malattia che riguarda la volpe artica
- Un treno andrà fuori controllo a Mumbai uccidendo molte persone
- Molti attacchi di serpenti in Florida e Louisiana
- Il teatro Shubert di New York in fiamme
- Un'alluvione negli Hamptons
- Terremoto a Miami, Florida
- Un personaggio famoso delle Bermuda passerà
- Uno squalo del biliardo verrà ucciso in una sala da biliardo da una palla da biliardo
- Divieto di fumare sigarette in alcuni paesi
- Crollo del Waldorf Astoria a New York
- Carenza di salmone nel mondo
- Meghan Markle deve stare attenta ai cavalli
- Ci sarà uno studio di produzione cinematografica nello spazio
- Il Covid sarà come un comune raffreddore
- Ci sarà una pillola che invertirà l'età
- Una star del western, un cowboy, morirà in un incidente bizzarro
- Forte terremoto a Wellington, Nuova Zelanda
- Nube nucleare sopra l'Alaska
- Un forte terremoto e uno tsunami a Chennai, in India, formalmente Madras, nella baia del Bengala
- Un terremoto a Roma danneggia il Colosseo
- Due navi si scontrano nelle isole Aleutine
- Un attacco in Botswana
- Interruzioni di corrente e blackout negli Stati Uniti
- Gli esseri umani atterreranno su Marte
- Tiger Woods, una malattia invalidante
- Un cane attraversa le cascate del Niagara in una botte
- Gli orsi grizzly inizieranno ad attaccarsi a vicenda
- La Torre Eiffel si dividerà a metà
- Una parte della Casa Bianca crollerà
- Un aeroporto sotto assedio
- Un famoso chef ha un infarto mentre cucina in diretta TV
- Un blackout elettrico in tutto il mondo
- Un incendio alla Union Station di Toronto
- Un attacco a Gibilterra
- Il fiume Niagara è in piena
- Una svolta nella cura del glaucoma
- Milioni di gioielli rubati da Cartier a Parigi, Francia
- Una ruota panoramica crolla
- Una grande nebbia su Parigi, Francia
- Un attacco terroristico a Helsinki, Finlandia
- Crollo del Lincoln Tunnel
- Una brutta tempesta colpisce Praga, uccidendo molte persone
- I poli magnetici si spostano e causano drastici cambiamenti climatici
- Due aerei si scontrano all'aeroporto Pearson di Toronto
- Donald Trump Jr. deve stare attento al pericolo
- Terremoto gigante in Francia - 8,6 o più
- Parte della metropolitana di New York in fiamme
- Un forte terremoto a Yosemite
- Frane al lago Tahoe
- Un terremoto e un'esplosione ad Amsterdam
- Sezioni della vecchia Roma in fiamme
- La Grande Muraglia cinese crollerà dopo un forte terremoto
- Una grande tempesta nello spazio
- Canary Wharf in fiamme a Londra, Inghilterra
- Nassau, Bahamas, sarà colpita da un terribile uragano che spazzerà via gran parte dell'area turistica
- Il Monte Olimpo potrebbe eruttare a causa di un terremoto sottomarino nel Mar Egeo
- Corsa all'oro nel New Mexico e in Arizona
- Un aereo in viaggio da New York City a Singapore sarà tenuto in ostaggio
- Un incendio al Kennedy Centre di Washington, DC
- Terribile carestia in tutto il mondo
- Il premio Nobel per la pace a un attivista per i diritti degli animali
- Las Vegas, Nevada affonda
- Le persone su un traghetto saranno attaccate dagli squali
- Alcune parti della Torre Eiffel a Parigi crolleranno a causa di danni strutturali
- Un grande incendio nella Foresta Nera
- Una grande siccità in Australia
- Le navi saranno spazzate via dopo che una forte tempesta colpirà la Manica
- Dopo il terremoto in Alaska troveranno ossa di dinosauro
- Cambiamenti nella luna
- Verrà trovato un altro pianeta simile alla Terra con vita umana
- Un tornado di grandi proporzioni colpirà la Florida
- San Diego, California, sott'acqua
- L'orbita terrestre cambierà
- Le tempeste solari causano interruzioni delle comunicazioni
- "Terremoto" sulla Luna e su Marte
- La Scozia alla fine lascerà il Regno Unito
- Un clone umano
- Un'esplosione di una centrale nucleare
- Si cercherà di colonizzare Marte
- L'Ucraina sconfiggerà la Russia
- Grande incendio ed esplosione a Piccadilly Circus a Londra, Inghilterra
- Caos dopo un attacco terroristico ad Hannover, Germania
- Un bancomat esplode a New York City
- Una grande tempesta distrugge il porto di Hong Kong
- Vulcano nel centro di Los Angeles
- Alluvioni giganti in Venezuela
- Una crisi attorno ai campi di lavanda
- Collisione di navi nel porto di New York
- Una gigantesca voragine ad Amsterdam
- Una malattia che circonda i pini
- Una sparatoria di massa a Cincinnati, Ohio
- Uno scoiattolo causerà un enorme blackout a New York City
- Un grande incendio a Detroit, Michigan
- Incendio boschivo bavarese
- Una piattaforma petrolifera prende fuoco al largo della costa dell'Alabama, USA
- Due gondole si scontrano a Venezia, Italia
- Un'esplosione di bomba a San Francisco, California
- Terremoto al lago Louise, Alberta
- Attacco biologico a Londra, Inghilterra
- La guardia costiera statunitense è intervenuta quando sono stati trovati degli squali che circondavano uno yacht
- Uno tsunami a Miami Beach
- Un artista circense muore dopo essere stato attaccato da un leone
- Un incendio al castello di Windsor
- Un camion che trasportava whisky verrà dirottato
- Incendio a Broadway a New York City
- Un terremoto al largo della Costiera Amalfitana in Italia
- Un attacco terroristico a Ho Chi Minh City, formalmente conosciuta come Saigon, Vietnam
- Una bomba sporca colpirà Londra, Inghilterra
- Una petroliera esploderà nel Golfo Persico
- Un evento cosmico come un'eruzione solare influenzerà la Terra
- Incidenti multipli nel Lincoln Tunnel
- Un terremoto colossale in India
- Due aerei si scontrano sopra Boston, Massachusetts
- Un incendio all'Hollywood Bowl
- Una malattia che circonda le zebre
- Le aquile attaccheranno le persone in Alaska
- Una malattia intorno al salmone
- Una bomba colpirà Taiwan
- Inondazioni nella zona dei Grandi Laghi
- La Senna a Parigi, in Francia, strariperà
- Un terremoto in Irlanda
- Un uragano come quello del film La tempesta perfetta accadrà
- Un insetto distruggerà i raccolti di uva in Francia, creando una carenza di vino
- Uno tsunami nel Mediterraneo
- Una rapina a Fort Knox
- Una svolta medica nella cura delle malattie della tiroide
- Il fiume Potomac a Washington DC è straripato
- Il crollo del Monumento a Washington
- A Londra, in Inghilterra, saranno ritrovati esplosivi della seconda guerra mondiale
- Sarà scoperta una nuova specie di balena
- Una base militare in Canada sotto attacco
- Istanbul, Turchia, cambierà nome
- Un aereo si schianta contro un edificio a Dubai
- Un incidente sugli sci intorno alla famiglia Trump
- Un terremoto gigantesco a Rocky Mountain House, Alberta, Canada
- Una svolta nella cura del diabete
- Una rivoluzione spagnola
- Sarà scoperta una nuova specie di api
- Uno scorpione gigante sarà trovato in Arizona
- Una parte della Casa Bianca crollerà
- Tragedia a Fairfax, Virginia
- Una corona verrà rubata alla famiglia reale
- La legge marziale in Russia
- Parti del Colosseo crolleranno
- Uno tsunami a Copenaghen, Danimarca
- Un'astronave atterrerà in Cina
- Un incidente a cavallo nei pressi dei Royals
- Un uragano di grandi proporzioni a Boston, Massachusetts
- L'uomo viaggerà su Marte entro 2-4 anni
- Alcune tempeste sulla Luna influenzano le maree oceaniche: aspettatevi più tsunami
- Più viaggi nello spazio
- Molte persone si trasferiranno in Australia dopo la paura della guerra nucleare
- Molti disastri nelle miniere di carbone
- Nizza, Francia sott'acqua
- Tempeste di sabbia in Arizona
- Tragedia a Long Beach, California
- Molti leader mondiali si dimetteranno
- Lo sport dei gladiatori romani tornerà
- Potrebbero esserci nuove piattaforme di social media
- Un temerario scalerà il ponte Ambassador
- Un temerario tenterà di superare il Grand Canyon su una corda tesa
- Un leone sbranerà una star del cinema
- Una malattia che circonda il pesce gatto
- Problemi in una centrale nucleare iraniana
- L'Università di Oxford in fiamme
- Verrà trovata una nuova civiltà
- Una guerra civile in America
- Un gigantesco terremoto a Kanas City
- Banff, Alberta affonda
- Lava che trabocca a Napoli, Italia
- Una guerra civile in Canada
- Un brutto uragano lungo il Texas Panhandle
- Frane lungo la Trans Canada Highway
- Un funambolo tenterà di superare le Cascate Vittoria
- Esplosione di una condotta del gas all'Avana, Cuba
- Il crollo del Ponte di Rialto in Italia
- Un bambino salvato da un pozzo in Texas
- Uno tsunami ad Atlantic City, nel New Jersey
- Un terremoto a New York City
- Grave inondazione a Istanbul, Turchia
- Il crollo del Lincoln Tunnel
- Una svolta nella cura delle malattie del fegato
- Un aereo con a bordo una star del cinema verrà dirottato
- Donald Trump deve stare attento all'infarto
- Un forte terremoto in Iran, compresa Teheran
- Tremori intorno alla capitale della nazione a Washington D.C.
- Una terribile prova quando uno dei reali viene rapito e tenuto in ostaggio per ottenere un riscatto
- Una nuvola a forma di ciambella gigante sarà visibile nel cielo di tutto il mondo: potrebbe essere una nave aliena
- Un violento uragano a Cape Cod
- Sparatoria intorno alle Nazioni Unite
- Il fiume Tevere a Roma, in Italia, sarà allagato e strariperà
- Una svolta nella cura dell'artrite reumatoide
- Un tunnel e un bunker trovati sotto Mar-a-Lago
- Trump potrebbe far visita a Vladimir Putin malato
- Il porto di Copenaghen, Danimarca, cambierà
- Un altro terremoto e tsunami a Phuket, Thailandia, come nel 2004
- Gli edifici del Parlamento di Ottawa sotto assedio
- Putin viene portato d'urgenza in ospedale in coma
- Un nuovo leader in Corea del Nord
- Una rivolta in Spagna
- Geologi e archeologi troveranno l'Arca di Noè
- Una bomba attiva sarà trovata nella metropolitana di Londra
- un arresto o una chiusura nel caso Jon Benet Ramsey
- Un politico britannico passa
- Esplosione a Buckingham Palace
- Uno tsunami in Florida
- Bill Gates ricoverato in ospedale
- Cape Cod sott'acqua
- Qualcuno su un gommone/kayak attraverserà le cascate del Niagara
- Terremoto gigante nel Mar Egeo
- una nave vichinga verrà ritrovata nell'Oceano Atlantico
- Un forte terremoto a New York City
- Inondazioni lungo il fiume Tamigi
- Un'esplosione di bomba a Firenze, Italia
- Un forte terremoto a Santorini, in Grecia
- Un incendio improvviso distrugge la parte vecchia di Varsavia, Polonia
- Un temerario su una fune che attraversa la Torre Eiffel
- Un enorme attacco terroristico a Manila nelle Filippine
- Un uragano e un'inondazione di proporzioni epiche a New Orleans
- Crisi alimentare nel mondo
- attacco di cuore di Bernie Sanders
- Valanga a Whistler, British Columbia
- Un inferno imponente a Seattle, Washington
- L'uragano colpisce Santa Lucia nei Caraibi
- Tom Brady deve stare attento alle barche veloci
- Sarajevo sotto attacco
- Terremoto di magnitudo 9.8 ad Auckland, Nuova Zelanda
- Uno tsunami a San Francisco
- Terremoto di magnitudo 9.7 in Alaska
- Una nube nucleare nel Mar del Giappone
- A Parigi crolla l’Arco di Trionfo
- Un incendio boschivo raggiungerà la città di San Francisco
- Un terremoto gigante in Alaska di magnitudo 9.8 e uno tsunami
- Incidente d'auto del principe Andrea
- Un'esplosione in un hotel a Quebec City
- Un grande incendio nel Queens, New York City
- Un incendio al Tribeca di New York City
- Vladimir Putin lascia la politica
- Attentato terroristico in Germania
- Invasione domestica nella casa di Meghan Markle e del principe Harry
- Gravi inondazioni a Parigi
- Il Giappone diventerà una potenza nucleare
- Inflazione in aumento in tutto il mondo
- La Cina diventa più potente e una potenza mondiale
- Un attacco alla rete elettrica negli Stati Uniti causerà un'interruzione di corrente in tutti gli Stati Uniti
- Molte siccità e improvvisi cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale
- Turismo spaziale in molti paesi, Musk e Bezos avranno molta concorrenza
- Ci saranno più asteroidi di cui dovremo preoccuparci
- I ghiacciai si scioglieranno, problemi in Alberta con i ghiacciai
- Molti più incendi boschivi in tutto il mondo
- Ci saranno più criptovalute in tutto il mondo
- Muore un giornalista statunitense
- La Cina diventerà più aggressiva e una forte potenza mondiale sorpassando gli Stati Uniti
- L'Iran attaccherà un nemico
- Grande pressione dalla Russia a Cuba
- L'acquisizione di Cuba da parte degli Stati Uniti
- Un famoso hotel di New York City brucerà fino alle fondamenta
- La guerra biologica nel mondo
- Un politico cadrà dal podio riportando gravi ferite
- La Strip di Las Vegas in fiamme
- 2 incidenti a un evento equestre
- Un dirigibile esploderà sopra uno stadio sportivo provocando numerose vittime
- Un altro famoso giornalista lascerà la CNN
- Un attacco terroristico a Dublino, Irlanda
- Un nuovo grande squalo bianco come quello di Lo squalo attaccherà le persone
- Un terremoto in Ucraina
- Un terremoto nel Mare del Nord
- Parti di Tokyo in Giappone saranno distrutte da un terremoto di magnitudo 9.2
- Un grande tsunami in Irlanda
- La Scozia e la Norvegia hanno avuto un enorme terremoto
- Una balena gigante è stata trovata nello Stretto di Gibilterra
- Una barca turistica ad Amsterdam affonda nel canale
- Un terremoto di magnitudo 9.8 in Cile causerà uno tsunami
- Avvistamenti di balene giganti in tutto il mondo
- 2 aerei si scontrano
- Gli scienziati cloneranno il DNA di un Tyrannosaurus Rex
- Attacchi informatici e ransomware contro aziende, star del cinema, TV, società cinematografiche e istituzioni finanziarie
- Svolta nella cura della sclerosi multipla
- Un giovane reale passerà
- Altre teorie del complotto sulle origini del Covid-19
- Un vulcano in Islanda
- Molti problemi ai ponti nel mondo: il ponte Mandeville in Louisiana, il ponte Danyore in Pakistan, il ponte Kukulkan in Alaska
- Dopo un'eruzione vulcanica, verrà ritrovata la città perduta di Atlantide
- L'eruzione del Monte Fuji diffonde cenere sul Giappone
- Una svolta nella cura della sordità
- Gli scienziati creeranno un occhio bionico
- Un grande terremoto nei Caraibi
- Un torero muore nell'arena
- Diversi sciatori si scontrano sulla pista da sci
- Un aereo precipita in picchiata e si schianta contro l'Empire State Building
- Una nave viene dirottata al largo della costa della Somalia
- vulcano sottomarino colpisce una nave da crociera
- incidente di rafting nel fiume Colorado
- Un camion cisterna di petrolio esplode in Arizona
- Siccità in Colorado e Oklahoma
- Un uomo tenta di scalare l'Empire State Building
- Un uomo tenta di scalare la CN Tower a Toronto, Canada
- Centinaia di auto bloccate nel traffico al Golden Gate Bridge
- Un pescatore cattura il mostro di Loch Ness
- Una nave aliena atterrerà
- Troveranno un'astronave sotto l'oceano
- Un incendio alla Torre Eiffel
- una tragedia sulla ruota panoramica
- Un attacco terroristico a Berlino, Germania
- Una nuova corsa all'oro nello Yukon
- Altri problemi in Afghanistan
- Mosca in fiamme
- Un assedio di un museo
- Una brutta tempesta a Monaco
- I gioielli della corona saranno rubati
- Una grande esplosione a Istanbul, Turchia
- I terroristi attaccano la città di Quebec
- Una rivolta a Cuba
- Un incendio alla Casa Bianca
- Un riscatto informatico contro la famiglia reale
- le persone indosseranno indumenti protettivi simili a quelli degli astronauti della NASA per proteggersi dal riscaldamento globale e dal COVID
- Un uomo salterà dalla Torre Eiffel
- Sempre più avvistamenti UFO in tutto il mondo
- Ci sarà un impatto di meteoriti sulla Terra
- Più inflazione, la gente investirà in oro e argento
- Robot di intelligenza artificiale in tutto il mondo
- Una star del cinema muore durante un safari
- Una nube a imbuto nella città di New York, incluso Central Park
- La fauna selvatica diventerà più audace e si avvicinerà alle aree residenziali e alle città
- Un adolescente che gioca con i droni fa precipitare un aereo di linea
- Un incendio a Times Square a New York City
- Due motociclette si scontrano a mezz'aria durante uno stunt a Las Vegas, Nevada
- Le auto d'epoca torneranno di moda quando le persone lavoreranno per ricordare i bei tempi
- Un terremoto a Machu Picchu
- Interruzione di corrente a New York City
- Kim Jong Un della Corea del Nord sarà una nuova minaccia per il mondo
- Attacco terroristico in un parco a tema
- Un tornado in Nuova Zelanda
- Un toro corre libero a Barcellona
- In futuro ci saranno hotel spaziali
- Un famoso cowboy passerà
- Un famoso avvocato verrà radiato dall'albo
- Fuoriuscita di petrolio a Biloxi, Mississippi
- Una voragine a Los Angeles
- Un membro della famiglia reale verrà avvelenato
- Una violenta grandinata a New York City
- Washington in fiamme
- Il tesoro sarà trovato nel Golfo del Messico
- Un calamaro gigante verrà pescato da un pescatore in Grecia
- I turisti in Ecuador saranno travolti da un grande terremoto
- Un'esplosione di bomba a San Pietroburgo, Russia
- Hoboken New Jersey sott'acqua
- William Shatner deve stare attento alla salute
- Qualcosa nello sperma di balena che cura le malattie
- A Londra saranno scoperte altre rovine antiche
- Una frana in Messico
- Un incendio in una stalla distruggerà famosi cavalli da corsa nel Kentucky
- Un incendio a Calgary, Alberta
- carenza di benzina
- Un aereo dirottato dal Cairo a Parigi
- Il lago Charles diventerà rosso
- Siccità a Scottsdale, Arizona
- Una svolta nella cura del cancro ai polmoni
- Un attacco terroristico al Mall of America
- Le auto volanti saranno popolari
- Parti del Taj Mahal crolleranno dopo un terremoto
- Terremoto a Memphis, Tennessee
- Un attacco nucleare contro una nazione
- La Cina sta diventando una superpotenza
- Uno tsunami ad Halifax
- Uno tsunami a Vancouver
- Il crollo della diga di Hoover
- Un serpente gigante in Amazzonia mangia persone e una guida
- Tentativo di assassinio di Kim Jung Un
- Un conduttore televisivo notturno andrà nello spazio
- Attacco terroristico a Ho Chi Minh City
- Alluvioni in Olanda
- Attentato terroristico a Belgrado, Serbia
- Alluvioni nella valle di Okanagan
- Una voragine a Londra, Inghilterra, che inghiotte persone e automobili
- Scoperte molte nuove specie di vita oceanica
- Un hotel di ghiaccio crollerà
- Una sparatoria di un famoso chef
- Una corsa all'oro nel territorio dello Yukon
- Hannover, in Germania, sarà teatro di una grande rapina
- Un'auto elettrica super volante sarà una merce molto richiesta
- Nancy Pelosi potrebbe avere problemi di salute; deve stare attenta ai pericoli
- Un enorme terremoto e tsunami in Giappone
- Uno tsunami a Hong Kong
- Un enorme terremoto in Oregon
- Il crollo delle piramidi in Egitto
- Una nuova guerra serba
- Crollo di un edificio in Germania
- La Cina sta diventando più potente e più minacciosa
- Ulteriori sanzioni contro l'Iran
- Proteste in Brasile
- Attacco terroristico a Boston
- Alluvioni nell'Europa orientale
- Trump combatterà le cause legali
- Possibile malattia attorno a Trump
- Il divorzio di Trump da Melania
- Pericolo attorno a Barron Trump
- Altre scoperte oceaniche
- Vita marina e città sottomarine
- Terremoto al Monte Rushmore
- Incidente aereo a Tucson, Arizona
- Un terremoto a Louisville, Kentucky
- Dirottamento di un aereo commerciale
- Problemi in Irlanda
- Un'antica città trovata sotto una laguna
- Blocco di un aeroporto
- Un aeroporto sotto attacco
- Assedio dei politici in parlamento
- Assassinio di un leader mondiale
- dirottamento di una nave
- Forte terremoto al largo della costa dell'Alaska
- La legge marziale e la guerra in Etiopia
- Eruzione dell'Etna, del Vesuvio e del Pico
- Incendio a Little Italy, New York City
- L'inferno di cristallo a New York City
- Parti di New York in fiamme
- Rivolta in Russia
- Mosca in fiamme
- Tragedia al London Bridge
- Rapimento di bambini della famiglia reale
- Tragedia sulle Alpi svizzere
- Una rapina in un aeroporto dal valore di milioni di dollari
- Un aeroporto tedesco sotto assedio
- Un incidente minerario in Galles
- Un treno esploderà in Inghilterra
- La faglia di Sant'Andrea in California sta per esplodere
- Tragedia in un campo da calcio
- Rivolta in uno stadio di calcio in Brasile
- Fusione di numerose società aziendali
- Incendi boschivi in Grecia: si stanno diffondendo alla città di Atene
- Un attacco al quartier generale dell'FBI
- Il fiume Rio Grande cambia colore
- Tragedia a El Paso, Texas
- Un mega terremoto in Messico e a Città del Messico
- Un annegamento in un canale di Amsterdam
- Donald Trump venderà molte delle sue proprietà come asset
- Una bomba esplode in un hotel di Las Vegas
- Una bomba nella metropolitana di Parigi
- Un forte terremoto a Reno, Nevada
- India e Pakistan in guerra
- Filippine e Taiwan in guerra
- Problemi tra India e Cina
- Un assassinio alle Nazioni Unite
- Una famosa celebrità morirà in un incidente di paracadutismo
- Una grande alluvione sul lago di Como, Italia
- Ancora un'alluvione catastrofica a Venezia, Italia
- Una grande aquila calva sarà trovata su un grattacielo a New York City
- Lo stato del Maine sott'acqua
- Alluvioni nel New Hampshire
- Crollo di una gru a Milwaukee, Wisconsin
- Un piccolo pannello noleggiato si schianterà sulle Alpi svizzere
- Un incendio all'Università di Oxford
- Inondazioni nella zona meridionale della Florida
- Un rapimento nei pressi del piccolo Archie
- Un terremoto gigantesco in Ecuador
- Un incendio alla Penn Station di New York City
- Una tragedia sulla ruota panoramica in un famoso parco a tema
- Valanga a Banff
- Terremoto gigante in Cina
- Tragedia a Salt Lake City
- Siccità nel Wyoming
- Una sparatoria a Roanoke, Virginia
- Molta attività sismica in Australia e Nuova Zelanda
- Tsunami giganti e grandi onde in tutto il mondo
- Enorme esplosione e incendio a Houston, Texas
- Gli scienziati svilupperanno altri vaccini per un uso futuro
- Attacchi terroristici a Tokyo
- Altri incidenti con lo squalo bianco - Australia, Sudafrica, Hawaii, costa orientale/occidentale degli Stati Uniti
- Un cinema in fiamme
- Molti più rifiuti spaziali cadono dal cielo
- Il monte Fuji in Giappone potrebbe eruttare
- Il Giappone potrebbe subire un devastante terremoto e uno tsunami
- Svolta nelle malattie degli occhi
- Nave da crociera travolta da uno tsunami e ribaltata
- Saranno scoperte altre antiche città sotterranee
- Sempre più aziende e persone si impegnano per ripulire il pianeta
- Persone che lasciano la città per trasferirsi in piccole città, in campagna, nelle fattorie e nella vita in cottage
- Molti più brillamenti solari del sole
- Uno tsunami in Russia
- Iran e Israele in guerra
- Rivolte a Parigi e in Francia
- La Casa Bianca sotto attacco
- Mar-a-Lago in fiamme
- Terza guerra mondiale, ma sarà una guerra notevolmente breve e poi più pace
- Verrà scoperto un altro pianeta e saranno possibili altri avvistamenti; inoltre, un qualche tipo di oggetto volante non identificato potrebbe atterrare nell'area 51.
- Vedo più UFO nelle zone desertiche come il Nevada, la California e gli Stati Uniti meridionali, ecc.
- Un aereo si è schiantato nel Grand Canyon
- Una rapina al famoso Metropolitan Museum of Art di New York City
- Venice Beach, California sott'acqua
- Un forte terremoto a Gibilterra, Spagna e Monaco
- Un aereo si schianterà dopo aver sperimentato forti turbolenze a Chicago e New York City
- Il fiume Mississippi strariperà e si allagherà a causa del maltempo
- Morte di un trapezista
- Il paesaggio cambierà drasticamente a Los Angeles e San Francisco dopo i devastanti terremoti
- Un famoso politico sarà colpito da un attacco epilettico
- Un famoso cavallo da corsa verrà rubato
- Deragliamento del treno a Hoboken, New Jersey
- Una tragedia spaziale
- Un forte terremoto a Roma danneggia il Colosseo e il Vaticano
- Un'esplosione di gas a Chicago, Illinois
- Un aereo sconosciuto sorvola la Casa Bianca
- Un castello tedesco crolla dopo un incendio
- Un uomo tenterà di attraversare l'Atlantico in mongolfiera
- Un famoso politico si dimetterà
- Pericolo attorno al primo ministro Justin Trudeau e problemi di salute
- Un famoso divorzio a Washington
- Un forte terremoto nella Napa Valley, California
- Un aereo diretto da New York a Parigi si schianterà
- Un incidente aereo in Germania
- Una sparatoria di massa a Columbus, Ohio
- Problemi attorno al muro di Berlino
- Un forte terremoto a Las Vegas, Nevada: pericolo per molti hotel
- Molte esplosioni a Brooklyn, New York
- Un coccodrillo mangerà una star del cinema
- Un incidente aereo nel deserto del Mojave
- Una giovane starlet ruberà dei diamanti da una gioielleria
- Oltre 50 persone sono morte su un aereo dopo una forte turbolenza
- Altro scandalo reale
- Tragedia al Muro di Berlino
- I nastri segreti perseguitano la famiglia reale
- Una chiusura di uno o due giorni dei servizi aerei negli Stati Uniti, simile all'11 settembre
- Un'autostrada crolla in California
- Un enorme terremoto a Vancouver, nella Columbia Britannica
- Terremoto in Ontario, Canada
- Cancro attorno a uno dei reali
- Grandi cure per il cancro entro i prossimi 5 anni che saranno la cura per liberare tutti i tipi di cancro
- Un artista della fuga cerca di copiare una delle performance di Houdini e muore
- Un ponte girevole in Costa Rica crollerà
- Altre gravidanze reali
- Un incidente in ascensore a Tokyo, Giappone
- Qualcuno muore su una spiaggia sepolto nella sabbia
- Una lastra di vetro e cemento si schianta a New York, diverse vittime
- Una sparatoria a Mount Royal, Quebec
- Cascate del Niagara traboccanti
- Deragliamento di un treno merci nei pressi di Ottawa, Ontario
- Un enorme incendio a Dublino, Irlanda
- Un incendio distrugge Graceland a Memphis, Tennessee
- Una grande rapina in banca in Europa frutta milioni al rapinatore
- Una tempesta devastante colpisce Sydney, Nuova Scozia
- Attentato terroristico a Helsinki, Finlandia
- Un attacco terroristico a Düsseldorf, Germania
- Un pugile morirà sul ring
- Una rivolta in Uganda
- Distruzione della Spagna dopo un grande terremoto
- Una nave da crociera prende fuoco
- Un improvviso acquazzone di grandine a Tokyo, in Giappone, uccide molte persone
- Un terremoto nel West Virginia
- Un terremoto a Oxford, Inghilterra
- Un terremoto distrugge parti delle Piramidi in Egitto
- Un aereo esce di pista all'aeroporto JFK, ferendo molte persone
- Un pilota sarà ubriaco su un volo transatlantico
- Un famoso hotel brucerà a Las Vegas, Nevada
- Una rapina nei pressi di un famoso rapper
- Il mondo troverà un surplus di oro
- Una svolta e una cura per la leucemia
- Crolla un'autostrada a San Bernardino, California
- Un terremoto in Slovenia
- Un grave infortunio a un cavallo vicino a una star della musica country
- Tragedia a Big Sur, California
- Alluvione ad Atlantic City, New Jersey
- Un tornado distrugge una città in Alabama
- Una piattaforma petrolifera distrutta da un uragano
- Un incidente di rafting
- Gli studi Disney in fiamme
- Tragedia in un country club in California
- Alluvioni in Toscana
- Una brutta tempesta a Cape Breton, Nuova Scozia
- Attacco terroristico a Washington, DC
- Un'aragosta gigante verrà trovata in Nuova Scozia
- La Luna cambia colore
- Tsunami più frequenti in tutto il mondo
- Una grande esplosione in Nepal
- Lo skyline di New York City cambia
- Un hotel viene trascinato nel mare
- Una grande alluvione a Savannah e Charleston
- Un attacco terroristico ad Atlanta, Georgia
- Distruzione totale dopo un terremoto a Yellowstone
- Accuse di violenza sessuale nei confronti di un conduttore di un talk show notturno
- Una città perduta ritrovata sotto Atene, Grecia
- Un grande incendio a Roma, Italia
- Crolla un ponte in India
- Un'esplosione di bomba nella capitale degli Stati Uniti
- Parti di una chiesa crolleranno a Milano, Italia
- Un aereo si schianta a Sherbrooke, Quebec
- Uno tsunami alle Hawaii
- Il cielo diventa rosa (non all'alba o al tramonto)
- Un pozzo di petrolio in Texas prende fuoco
- Un famoso giornale chiuderà i battenti
- Alluvione a San Francisco
- Incendi a Melbourne, Australia
- Un'esplosione alla Carnegie Hall
- Un attacco terroristico a Copenaghen, Danimarca
- Un grande incendio in un hotel iconico di New York City
- Centinaia di pesci morti
- Tragedia a una mostra di monster truck
- Un incendio al castello di Windsor
- Un mini tsunami a Coney Island
- Un deragliamento ferroviario in Arizona
- Grave attacco terroristico a Stoccolma, Svezia
- Incendio ad Atene in una grande cattedrale
- Elefanti che caricano in una città e uccidono molti
- Una goletta affonderà nei Caraibi
- Più eruzioni vulcaniche in tutto il mondo
- Un inferno imponente a New York City
- Problemi al ponte sospeso George Washington a Fort Lee, New Jersey
- Rivolta durante una partita di basket
- Problemi al Festival di Cannes
- Un attacco a una base navale a Norfolk, Virginia
- Strani oggetti cadono dal cielo
- Problemi di salute di Boris Johnson - problemi cardiaci
- Una grande rapina ad Amsterdam
- Un'altra eruzione vulcanica alle Hawaii
- Crollo di un ponte sospeso
- Problemi di salute dell'ex presidente Bill Clinton
- Hillary Clinton deve stare attenta alla sua salute
- Alcuni problemi attorno al matrimonio di Barack e Michelle Obama
- Un terremoto sul lato orientale dell'Antartide
- Un forte terremoto a Città del Messico
- Due aerei si scontrano in Florida
- Un vulcano sotto Los Angeles
- L'aumento della violenza in Sudafrica sta provocando numerose rivolte e proteste
- Esplosione a San Pietroburgo, Russia
- I pianeti si scontreranno nello spazio
- Un tornado a New York City
- Una sparatoria al Festival del Cinema di Venezia
- Una sparatoria in un'università del New Hampshire
- Una tempesta mostruosa colpisce Boston, Massachusetts
- Sparatoria e rivolta all'Università di Harvard
- Crollo di un ponte a Panama
- Attacco terroristico a Panama
- Forte terremoto a Quito, Ecuador
- Una grande eruzione vulcanica in Islanda
- Attacco con drone alla Casa Bianca
- Un enorme terremoto in Cina
- Grandi cambiamenti nella monarchia britannica: 2 funerali causeranno il caos
- Altri paesi, come la Scozia, probabilmente seguiranno l'esempio e si separeranno.
- Gigantesca dolina a Las Vegas, Nevada
- New Orleans sott'acqua
- Una diga si rompe in California, molti danni
- Un'astronave atterra in una zona desertica
- Aumento degli avvistamenti UFO in tutto il mondo
- Un grande oggetto volante a forma di ventaglio visto in tutto il mondo
- Molti UFO in India
- Un sindaco di una città canadese sarà un eroe
- Attacco o tiro durante una partita della NHL
- Arresto effettuato nel caso Natalie Wood
- Un arresto nel caso Madeline McCann
- Pinguini che invadono le città
- Birmingham, Inghilterra in fiamme
- Enormi uragani e terremoti nelle Caroline
- rivolta e rivoluzione messicana
- Una famosa gioielleria di New York City verrà rapinata
- Assassinio di un giovane leader
- Un famoso castello brucerà
- Un terremoto a Tokyo e sul Monte Fuji
- Uno tsunami a Malibu, California
- Attacco terroristico a Central Park, New York City
- Coppia di celebrità in overdose
- Malattia attorno al presidente Trump
- Incendi boschivi e incendi boschivi in Australia
- Il popolo della Corea del Nord rovescerà il governo
- Proteste e rivolte in tutto il mondo
- Un meteorite colpirà Mosca
- Una voragine nel centro di Manhattan che inghiotte le auto
- Isola di Capri sott'acqua
- Esplosione vicino alla Fontana di Trevi a Roma, Italia
- Un aereo si schianta ad Amsterdam
- Long Island sott'acqua, gravi inondazioni
- Un elefante uccide un addestratore
- Un mondo perduto sotto il mare
- Una star di Hollywood coinvolta in un omicidio per pietà
- Una tragedia a Wichita, Kansas
- Crollo del tetto della Carnegie Hall di New York City
- Un'esplosione all'ambasciata danese
- Sparatorie a Wall Street
- Deragliamento del treno a Gary, Indiana
- Terremoto gigante in Alaska e nella Columbia Britannica
- Terremoto al Grand Canyon
- Inondazioni diffuse in Romania
- Diverse esplosioni a Copenaghen, Danimarca
- Un gigantesco terremoto a Panama
- Sparatoria in una scuola ad Albany, New York
- Temperature in ulteriore aumento nell'Artico
- Una rissa e rivolte a Hyde Park a Londra
- Un'esplosione di bomba a Buckingham Palace
- Esplosione di una bomba nella metropolitana di Parigi
- Pericolo attorno al presidente francese Emmanuel Macron
- Il tifone colpisce l'Australia
- Esplosione di gas a New York City
- Esplosione di bomba all'aeroporto di Heathrow
- Attacco terroristico a Singapore
- Un terminal aeroportuale sotto attacco
- Un incidente con l'ascensore all'Empire State Building
- Il fiume Nilo straripa, provocando inondazioni nei pressi delle Piramidi in Egitto
- Saranno ritrovati molti relitti, tra cui una nave galeone spagnola
- Una tempesta mostruosa a Shanghai e Hong Kong
- Forte terremoto in Scozia e Norvegia
- Sparatoria di massa a Cleveland
- Boston sepolta sotto 6 metri di neve
- Attentato sulla Quinta Strada a New York City
- La Serbia di nuovo in guerra
- Un transatlantico commerciale affonderà
- Altri detriti spaziali cadono dal cielo
- Un'università sotto assedio
- Un attacco a un carnevale o a metà strada
- Un toro scapperà dal suo recinto e ucciderà le persone
- Un tifone colpisce l'Australia
- Un aereo si schianterà nella Manica
- Un attacco al Washington Post
- Due metropolitane si scontrano
- Uno squalo ucciderà una star del cinema
- Un incidente aereo all'aeroporto di Helsinki
- L'Air Force One avrà problemi al motore
- Numerosi incidenti mortali sulla New Jersey Turnpike dopo un paio di incidenti
- Un membro della famiglia Trump verrà rapito
- Rivitalizzazione di Detroit, Michigan
- Pericolo attorno a un politico in Scozia
- Milioni di dollari in lingotti d'oro sotto un museo
- Mark Zuckerberg deve stare attento agli aerei
- Le tempeste a Big Sur, California, causano gravi frane
- Verrà rubato un famoso dipinto di Rembrandt
- Due gondole si scontrano a Venezia, Italia
- Svolta nel glaucoma e altre malattie degli occhi
- Un college a Houston, Texas, in lockdown
- Qualcuno farà volare un drone contro la Casa Bianca
- Il fiume Mississippi straripa
- Grande svolta nel trattamento delle lesioni spinali
- Un aereo verrà dirottato a Houston, in Texas
- Una tragedia al lago Huron
- Rivolte e proteste a Roma, Italia
- Un trionfo spaziale
- Proteste e rivolte a Londra, Inghilterra
- Un incidente aereo a Pearl Harbor
- Un altro scandalo sessuale a Washington DC.
- Un gorilla gigante simile a King Kong trovato su un'isola remota
- Un tesoro di monete antiche, oro e argento sarà trovato al largo delle coste dell'Africa
- Un attentato a Caracas, Venezuela, forse in un'ambasciata
- Un attacco in Marocco
- Un vigilante a New York come nel film Death Wish
- Le locuste invadono una città in Medio Oriente
- Una rissa tra due conduttori di telegiornali in diretta televisiva
- Spari intorno a un'assemblea legislativa
- Inondazioni causate da violente tempeste alle Cascate del Niagara
- Un tornado a Laredo, Texas
- Danni alla Liberty Bell
- Un terremoto gigantesco in Costa Rica
- Una malattia che colpisce le sequoie della California settentrionale
- Valanga in Svizzera
- Un famoso pilota automobilistico morirà in un incidente
- Un'altra città negli Stati Uniti con problemi idrici come Flint, nel Michigan
- Colate di fango in una città messicana
- frane in California
- Deragliamento del treno a Hoboken, New Jersey
- Un attacco a Times Square, New York City
- Un terremoto ad Atlanta, Georgia e nella Carolina del Sud
- Uno tsunami ad Halifax, Nuova Scozia
- Un tamponamento di 200 auto su un'autostrada di Los Angeles
- Attentato all'edificio Sears di Chicago
- Un aereo di linea commerciale avrà un buco, ma il pilota lo farà atterrare sano e salvo
- Un aereo precipita dalla California alle Hawaii
- Un enorme terremoto a Sumatra
- Carcere per un politico di Washington
- Una grande tempesta colpisce Boston, Massachusetts
- Una malattia uccide i bisonti negli Stati Uniti e in Canada
- Un incendio al Grauman's Chinese Theatre di Los Angeles
- I canguri invaderanno una città in Australia
- Un famoso chef davanti a un giudice potrebbe andare in prigione
- Un meteorite colpirà la Terra, creando un cratere gigante e sarà radioattivo
- Attentato terroristico a San Pietroburgo e Mosca, Russia
- Una violenta rapina in banca a Omaha, Nebraska, con persone prese in ostaggio
- Proteste, rivolte e una bomba a Trafalgar Square a Londra, Inghilterra
- Una svolta nella cura dell'osteoporosi
- Tsunami sotto l'Oceano Indiano
- Sparatorie a South Beach, Miami
- Ci sarà una rapina al treno come nel Vecchio West
- Una svolta nella cura dell'eczema
- Proteste a Long Beach, California
- Una tragedia spaziale
- Una sparatoria a Wall Street
- Un grave incendio nella parte vecchia del centro di Chicago
- Un aereo colpisce una torre di segnalazione a Chicago
- Un temerario tenta di attraversare il Golden Gate Bridge
- Un giocatore di baseball ucciderà una persona lanciando la palla sugli spalti
- Svolta nella cura del cancro al seno
- Tragedia Harrisburg, Pennsylvania
- Un terremoto in Romania
- Crollo di un edificio ad Amburgo, Germania
- Elon Musk deve stare attento al suo benessere
- In futuro, la Corea del Nord e la Corea del Sud diventeranno una
- Un'esplosione in una base militare a San Diego, California
- Un vulcano erutta in Italia, facendo sì che la lava scorra nella città
- Una rapina in una gioielleria di lusso a New York City del valore di milioni di dollari
- Una rapina in una galleria d'arte a Berlino, Germania
- I subacquei troveranno un'antica città sotto il Mar Rosso
- Il ribaltamento di un autobus a due piani ferisce molte persone
- Molti animali selvatici e uccelli moriranno nell'Artico
- Un satellite rileva strani suoni nello spazio
- In futuro le persone sposeranno i robot
- Un terrorista irrompe nella Casa Bianca
- Un battello fluviale del Mississippi prenderà fuoco
- Due piloti di motocross si scontrano
- Terremoto a Città del Capo, Sudafrica
- Una nave da crociera verrà dirottata
- Un aeroporto sotto assedio
- Una valanga a Whistler, nella Columbia Britannica
- L'Arabia Saudita sotto tiro
- Mega terremoto in California
- Gigantesco terremoto nel Pacifico meridionale
- Incendio che fuoriesce dal terreno in alcune città
- Mini terremoti nel nucleo terrestre
- La Corea del Nord potrebbe colpire gli Stati Uniti
- Una violenta tempesta a Città del Capo, in Sudafrica
- Un attacco informatico a Washington
- Un incendio e un'esplosione al New York Times
- Esplosione alla Penn Station di New York City
- La Torre Pendente di Pisa in Italia sta crollando
- Un meteorite atterra a Washington, DC
- La peggiore sparatoria di massa nella storia degli Stati Uniti
- Il corteo presidenziale verrà attaccato
- Melania Trump e suo figlio in pericolo
- Attentato terroristico a Bruxelles
- Un aereo in atterraggio su un'autostrada trafficata a Denver, Colorado
- Una valanga a Whistler, nella Columbia Britannica
- Una sedia a rotelle attorno a un politico
- Attacco terroristico a Stoccolma, Svezia
- Attacco terroristico in Alaska
- Un attacco biologico a Londra, Inghilterra
- Un attacco terroristico a una sfilata di moda
- Un dirigibile esploderà negli Stati Uniti
- Il cavalcavia dell'autostrada crollerà a Los Angeles, California
- Un ponte girevole crollerà
- Attacco terroristico a Oslo, Norvegia
- Scandalo intorno a Scientology
- Cuba diventa il 51° Stato degli Stati Uniti
- Un terremoto di magnitudo 7.9-8.9 colpisce l'Italia
- Roma, Italia, in fiamme
- Un altro attacco a Nizza, Francia
- Libia sotto attacco
- Attacco terroristico al Tower Bridge a Londra, Inghilterra
- Un terremoto in Arizona e nel Grand Canyon
- Terremoto a Monaco e in Francia
- Due aerei si scontrano all'aeroporto di Heathrow a Londra, Inghilterra
- Un attacco biologico nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti
- Un terremoto alle Cascate del Niagara
- Eruzione del Monte Sant'Elena
- Un volo della Air India si schianta tra Vancouver, British Columbia e Mumbai, India
- Una valanga in Svizzera
- Una valanga sul monte Hood
- Alluvioni nelle Highlands scozzesi
- Un incendio alla Casa Bianca a Washington DC
- Sparatorie a Chinatown, San Francisco, California
- Sparatoria ad Aspen, Colorado
- La Camera del Parlamento a Londra, in Inghilterra, ha subito un grande incendio
- Esplosioni a Wall Street, New York - molte vittime
- Incendio all'Astrodome di Houston
- Un altro tsunami in Thailandia
- Uno tsunami a Vancouver, Canada
- Terremoto in Toscana
- Un forte terremoto nella zona di San Fernando Valley a Los Angeles, California
- Un gigantesco terremoto a San Francisco, California
- Tragedia attorno allo Space Needle di Seattle
- Un membro della famiglia reale verrà rapito
- Hillary e Bill Clinton devono stare attenti alla loro salute
- Grave pericolo attorno a Vladimir Putin
- Un'esplosione di bomba intorno alle Nazioni Unite
- Una rivoluzione a Cuba
- Un enorme tifone in Bangladesh
- Tutto il Nord America sarà al buio a causa di un blackout elettrico
- L'Iran e gli Stati Uniti si attaccheranno a vicenda
- Un terremoto di grandi dimensioni distruggerà parti del Medio Oriente
- Un forte terremoto a Mosca
- Il Golden Gate Bridge sarà parzialmente distrutto a San Francisco, California, e molte persone moriranno o rimarranno ferite
- Problemi intorno al ponte di Brooklyn a New York
- Un famoso politico finirà in coma
- Enorme terremoto in India
- Il leader di un paese asiatico verrà assassinato
- Altri attacchi terroristici a Parigi e in altre parti della Francia
- Statua della Libertà sott'acqua
- Un uragano colpisce New York City
- Un treno pendolare a Chicago deraglia e si ribalta, uccidendo molte persone
- Attacchi terroristici in Australia
- Monaco in fiamme
- Esplosione di bomba a Buckingham Palace
- Il presidente Obama potrebbe dover affrontare un problema di salute ed è in pericolo
- Donald Trump in grave pericolo
- Un forte terremoto in Italia sta devastando il paese
- Un grande incendio ed esplosione al Taj Mahal in India
- Mumbai avrà un enorme terremoto
- Attentato terroristico ad Anversa, Belgio
- Attentato terroristico a Mosca
- Proteste e rivolte a Washington, DC
- Attacchi terroristici a Londra, Inghilterra
- Attacco terroristico a Las Vegas
- Attentato terroristico a Parigi
- Attacco terroristico a New York
- Attentato terroristico a Roma, Italia
- Attacco terroristico in Egitto
- Attacco terroristico nei Caraibi
- Un incendio al Beverly Center di Los Angeles
- Un incendio distrugge gran parte dell'Avana, Cuba
- Un attacco terroristico all'hotel Trump
- Tragedia a Oklahoma City - attentato
- Il Papa deve vigilare sulla sua salute e sui pericoli
- Attacco terroristico in Arabia Saudita
- Attacco terroristico alla stazione Victoria di Londra, Inghilterra
- Due aerei si schiantano all'aeroporto John F. Kennedy di New York City
- Attacco terroristico a Toronto, Canada
- Attacco terroristico a Vancouver, Canada
- Ottawa e Montreal devono ancora essere in allerta per possibili attacchi
- Esplosione di una bomba all'aeroporto di Heathrow
- Il presidente nordcoreano Kim Jong Un è in pericolo e potrebbe scomparire
- La Corea del Nord attacca la Corea del Sud
- Terremoti a Toronto, Ottawa e Quebec
- Rivolte a Madrid, Spagna
- Attacco terroristico in Florida
- Un incidente sugli sci intorno alla famiglia Trump
- Attacco terroristico a Tel Aviv
- Attentato terroristico ad Amsterdam
- Attentato terroristico a Istanbul, Turchia
- Attacco con drone a Buckingham Palace
- Attacco alla Casa Bianca a Washington
- I mercati azionari sono molto volatili in tutto il mondo
- Un terremoto gigante a Vancouver, nella Columbia Britannica
- Un forte terremoto ad Anchorage, in Alaska
- Un terremoto gigante a Manila e Guam
- Altri attacchi terroristici da parte di "lupi solitari" in tutto il mondo
- Un aereo di linea commerciale abbattuto da un attacco di droni
- Un attacco chimico a Londra, Inghilterra
- Attacco terroristico in un centro commerciale a Dubai
- Il Beverly Center in fiamme a Los Angeles
- Attacco terroristico a Las Vegas
- Attentato terroristico a Parigi
- Attacco terroristico a New York
- Attacco terroristico a Los Angeles
- Attacco terroristico a Vancouver
- Attacco terroristico a Toronto
- Attacco terroristico a Chicago
- L'Etna in eruzione
- Un grande terremoto a Los Angeles, San Diego e San Francisco
- Tragedia all'aeroporto internazionale Logan di Boston
- Attacco terroristico nella zona di Knightsbridge a Londra, Inghilterra
- Tragedia attorno al nuovo World Trade Center di New York City
- Attacco terroristico in Scozia
- Un arresto nel caso Madelaine McCann
- Eruzione del Monte Sant'Elena
- Israele e Iran si attaccano a vicenda
- Un missile che raggiunge le Hawaii e l'Alaska
- Un attacco al Vaticano e al Papa
- Il Papa deve badare alla sua salute
- Due famosi politici canadesi passeranno
- Attacco terroristico a Beverly Hills Rodeo Drive a Los Angeles, California
- Attacco terroristico in California
- Un terremoto gigantesco tra la Bassa California e il Messico
- Esplosione di una bomba nella residenza del Primo Ministro britannico, 10 Downing Street, Londra, Inghilterra
- Terremoto gigante a Città del Messico
- Il Vesuvio in eruzione
- Un'enorme svolta nella cura del morbo di Alzheimer
- Un aereo si schianta contro la Torre Eiffel, Parigi
- Un incendio in un casinò nel sud della Francia
- Attacchi terroristici in Pakistan e India
- Altri attacchi terroristici a Kabul, Afghanistan
- Attacchi terroristici in Arabia Saudita, tra cui Riyadh
- Una metropolitana va fuori controllo a New York City
- Un'ereditiera statunitense verrà rapita
- Atterraggio dell'astronave
- Metal detector ovunque
- Attacchi di lupi solitari a Bruxelles, Belgio e Lussemburgo
- Scott Peterson è in pericolo
- Un casinò di Las Vegas è stato rapinato e attaccato
- Il principe Carlo deve stare attento alla sua salute
- Esplosione di una bomba all'aeroporto di Heathrow, Londra, Inghilterra
- Attentato terroristico a Melbourne e Sydney, Australia
- Problemi con i campi magnetici terrestri causati dalle eruzioni solari
- Una tragedia spaziale
- Un uragano che colpisce la costa della Louisiana, simile a Katrina
- Sparatorie al Rockefeller Center e a Times Square a New York City
- Esplosione, esplosione e sparatoria al Lincoln Center for the Performing Arts di New York City
- Esplosione alla base aeronautica di Edwards in California
- Terremoti a Toronto, Ottawa e Quebec
- Terremoti che distruggono parti del Taj Mahal
- Tragedia attorno alla CN Tower a Toronto, Ontario
- Parti della Gardiner Expressway a Toronto, Ontario crolleranno
- Uragani violenti in Florida
- La diga di Hoover è crollata
- Rivolte a Madrid, Spagna
- Il primo ministro Justin Trudeau è in pericolo
- Altri avvistamenti di UFO e alieni in tutto il mondo
- Un inferno imponente a Honolulu, Hawaii
- Un enorme pezzo di ghiaccio che si stacca dalla piattaforma antartica
- Rivolte a Caracas, Venezuela
- Aereo che si schianta sulle Ande
- Un incidente con incendio e perdita di vite umane durante una gara del Gran Premio
- Tragedia in una scuola nel Tennessee
- Un enorme incendio vicino ai Docks di Toronto, Ontario
- Scandalo sessuale tra i reali britannici
- Un attacco a San Diego, California
- Svolte nel campo della SM
- Attentato a Marble Arch a Londra, Inghilterra
- Attacco terroristico a Boston, Massachusetts
- Un dirottamento aereo
- Un uragano a Toronto, Canada
- Un paese cambierà la propria valuta
- La California settentrionale, compresa San Francisco, sarà colpita da un terremoto di grandi dimensioni come quello del 1906, che causerà gravi danni strutturali agli edifici e forse anche al Golden Gate Bridge: la città dovrà essere ricostruita.
Previsioni delle star.
- Un bambino per Taylor Swift
- Adele si sposerà
- Lady Gaga e Michael Polanski convoleranno a nozze
- Lady Gaga si sposerà
- Johnny Depp si sposerà
- Elton John deve stare attento alla salute
- matrimonio di Brad Pitt
- Ricovero ospedaliero di Brittany Spears
- Taylor Swift, matrimonio e bambino
- Martha Stewart poserà solo con un cappello di pelliccia russo e poco altro per una rivista russa
- Jimmy Kimmel vincerà molti premi
- Katy Perry, possibile fidanzamento e bambino
- Billy Ray Cyrus arrestato
- Jimmy Kimmel cavalcherà un cavallo sulla Melrose Avenue a Los Angeles
- Un membro della famiglia Jackson morirà in un incidente aereo
- Shawn Mendes deve prestare attenzione alla salute e al benessere
- Problemi e pericoli intorno a Drake
- Jennifer Lopez potrebbe vincere molti premi per il film Unstoppable
- Un rapper canadese finirà come Diddy
- Jay Z avrà un'udienza in tribunale
- Una star del cinema verrà derubata della sua collezione di scarpe
- Una famosa star diventerà cieca
- Pericolo attorno a Kendrick Lamar
- Una star del cinema morirà guidando sulle colline di Hollywood
- Fran Drescher deve stare attenta alla salute
- L'élite di Hollywood fuggirà dalla California quando i suoi nomi saranno menzionati nei file di Jeffrey Epstein e Diddy
- Tom Hanks potrebbe avere un'udienza in tribunale
- Anche Ellen DeGeneres potrebbe avere un appuntamento in tribunale
- Meghan Markle e il principe Harry si sono lasciati
- Battaglia per la custodia dei figli di Meghan Markle e del principe Harry
- Diddy è in pericolo
- Drake è in pericolo
- Uno dei Rolling Stones morirà
- Uno dei Beatles morirà
- Jennifer Lopez sposerà un ricco membro della famiglia reale
- Angelina Jolie nominata e possibile vittoria per Maria
- Donatella Versace deve stare attenta alla salute
- Cher in un incidente d'auto
- Kayne West e la moglie Bianca Censori si separano
- Kanye deve stare attento alla salute
- Beyoncé e Jay Z si sono lasciati
- Ryan Gosling, un incidente d'auto
- Meryl Streep, paura del cancro
- Billie Eilish deve stare attenta alla salute e al benessere
- Fran Drescher si candiderà in politica
- Sylvester Stallone entra in ospedale
- Madonna potrebbe entrare in una struttura psichiatrica
- Brad Pitt si sposerà
- Cher si sposerà
- Madonna potrebbe avere paura del cancro
- Lady Gaga cambierà il suo nome
- Simon Cowell sposerà Lauren Silverman
- Un matrimonio per Liam Neeson
- Kim Kardashian diventerà un avvocato e un'attivista
- Harrison Ford potrebbe essere ricoverato in ospedale: deve stare attento agli aerei
- James Woods è ricoverato in ospedale e dovrebbe fare attenzione alla sua salute
- Problemi di salute di Martin Scorsese
- Problemi alla prostata di Robert De Niro
- Intervento chirurgico d'urgenza per una cantante pop
- Arianna Grande baby
- William Shatner deve stare attento alla sua salute
- Tom Cruise deve fare attenzione ai problemi di salute, compresi quelli cardiaci
- Zendaya deve stare attenta agli aerei
- Incidente d'auto tra George e Amal Clooney
- Matrimonio per Ariana Grande
- Un altro figlio per Katy Perry
- Mariah Carey ha problemi di salute
- Omicidio-suicidio attorno a una coppia di Hollywood
- George Clooney deve stare attento alle moto e alle auto
- Un matrimonio per Taylor Swift
- Problemi di salute di Clint Eastwood
- Jane Fonda in ospedale
- Un rapper verrà colpito durante una cerimonia di premiazione
- Qualcuno verrà colpito sul tappeto rosso
- Accuse di violenza sessuale contro un conduttore di un quiz televisivo
- Britney Spears in un incidente stradale
- John Travolta in un incidente stradale
- Dame Judi Dench deve stare attenta alla salute
- Problemi di salute di Carol Burnett
- Stevie Wonder avrà problemi di salute
- Bill Cosby portato d'urgenza in ospedale
- Ricovero ospedaliero di Jack Nicholson
- Problemi medici di Debbie Harry
- Kanye West coinvolto in una sparatoria
- Un famoso chef davanti a un giudice potrebbe andare in prigione
- Matrimonio per Oprah
- Ricovero ospedaliero di Morgan Freeman
- Incidente sugli sci di Elizabeth Hurley
- Harrison Ford e Calista Flockhart si separeranno
- Demi Lovato deve ancora prendersi cura della sua salute e del suo benessere
- Donatella Versace deve prendersi cura della sua salute e del suo benessere
- Ted Turner deve stare attento alla sua salute
- Elon Musk deve prendersi cura della sua salute e del suo benessere
- Julia Roberts divorzierà
- Angelina Jolie deve stare attenta alla sua salute
- Joan Collins deve stare attenta alla sua salute
- David e Victoria Beckham si separeranno
- Eva Mendez e Ryan Gosling si lasceranno
- Bill Cosby deve prendersi cura della sua salute e del suo benessere
- Hailey e Justin Bieber devono stare attenti al loro matrimonio
- Joe Pesci deve stare attento alla salute
- Barbara Streisand e James Brolin si sono lasciati
- Annette Benning e Warren Beatty si lasciano
- Justin Timberlake e Jessica Biel si sono lasciati
- Una coppia di Hollywood andrà in overdose
- Ben Affleck deve stare attento alle sue abitudini di consumo di alcol e al suo benessere
- Un ricovero in ospedale per Sylvester Stallone
- The Rock deve stare attento alla motocicletta
- Harrison Ford deve badare alla sua salute e al suo benessere; un altro incidente aereo
- Sir Anthony Hopkins deve vigilare sulla salute
- Dwayne 'the Rock' Johnson vincerà molti premi per The Smashing Machine e potrebbe essere candidato all'Oscar o vincere
I reali del Regno Unito
- Rapimento di un ragazzino
- Paura per la salute della regina Camilla
- Re Carlo ancora malato e morente
- William sarà re dopo
- Charles muore
- Meghan Harry si è separata
- Battaglia per la custodia dei figli di Meghan e Harry
- Harry viaggerà ma alla fine tornerà nel Regno Unito
- Altri guai intorno ad Andrew
- Andrew deve stare attento al pericolo e al benessere
- Kate deve ancora stare attenta alla sua salute
- Re Carlo darà il trono al principe William
- Re Carlo, problemi di salute
- Un bambino reale e un divorzio reale
- Possibile divorzio tra Meghan e Harry
- Il principe Carlo deve stare attento alla salute
- Ancora scandalo attorno al principe Andrea
- Il principe Alberto di Monaco potrebbe separarsi dalla moglie
- Pericolo attorno al principe William e Harry e agli aerei
- Un rapimento ai danni della famiglia reale
- La famiglia reale è in pericolo a casa e soprattutto in viaggio
- Funerali reali
- Uno dei reali potrebbe essere avvelenato
- Sarah Ferguson si trasferirà dall'Inghilterra probabilmente in Portogallo
