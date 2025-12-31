GOSSIP

Le previsioni della sensitiva Nikki per il 2026: la lista completa

31 Dic 2025 Anthony Festa

Previsioni mondiali

  1. Molte scoperte nella ricerca sulle cellule staminali
  2. rivoluzione iraniana
  3. Pericolo intorno a Zohran Mamdani: tentativo di omicidio o assassinio
  4. Riqualificazione della Striscia di Gaza - Hotel di lusso ecc., come nel sud della Francia, sulla Costa Azzurra.
  5. Un incendio sulla Quinta Strada a New York City
  6. Un relitto trovato sul fondo del lago Ontario
  7. Un aereo atterrerà sul prato della Casa Bianca
  8. Madagascar sott'acqua
  9. Animali robotici
  10. Nuovo governo in Messico
  11. La Casa Bianca evacuata a causa di una sostanza sconosciuta
  12. Tragedia nel Greenwich Village di New York City
  13. Un cavallo alato nel cielo
  14. Una grande tempesta di polvere, Albuquerque, New Mexico
  15. Una pista da corsa in fiamme
  16. Un pescatore cattura un pesce da 200 libbre nel Montana
  17. Un ponte crollerà a Parma, Italia.
  18. Alluvioni in Bulgaria
  19. Una carenza di cioccolato dovuta a una malattia che ha colpito le fave di cacao
  20. Un incendio alle Nazioni Unite
  21. Un deragliamento ferroviario in Idaho
  22. Un famoso golfista passerà
  23. Un incendio alla Madame Tussauds Wax Works
  24. Una persona famosa cadrà da una grande altezza
  25. Brooklyn New York sarà colpita da un terremoto
  26. Un potente uragano sulla costa orientale
  27. Una mucca diventerà famosa a livello internazionale
  28. Un forte terremoto in Germania e Svizzera
  29. La pannocchia di mais più alta del mondo in Iowa
  30. Una malattia attorno a un cactus a Phoenix, Arizona
  31. Una tempesta molto potente a Parigi, in Francia, chiuderà tutte le attrazioni
  32. Un terremoto gigantesco sull'Himalaya
  33. Un incendio gigante ad Amsterdam, Olanda
  34. Una mongolfiera esplode sopra New York City
  35. Esplosione di bomba a Colorado Springs
  36. Possibile impeachment di Donald Trump
  37. Un'auto Alfa Romeo esplode
  38. Una fabbrica di scope in fiamme
  39. Svolte nella ricerca sull'epilessia
  40. Tesoro trovato sotto l'Oceano Indiano
  41. Una brutta tempesta colpisce Carmel, California
  42. Pericolo attorno al Golden Gate Bridge dopo un terremoto mostruoso
  43. Un forte tornado colpisce St. Louis, Missouri
  44. Uno tsunami nel sud della Francia
  45. Un elefante salva le persone da un incendio
  46. Un ciclone colpisce l'India: edifici crollati, forti venti e molta distruzione
  47. Ci saranno organi coltivati ​​in laboratorio che porteranno a scoperte mediche
  48. Una fuoriuscita di petrolio a Galveston, Texas
  49. Molte scoperte mediche grazie all'intelligenza artificiale
  50. Forte terremoto a Budapest, Ungheria; il fiume Danubio strariperà
  51. Molte persone si trasferiranno in Italia, sulla costiera amalfitana e in Toscana per via del cibo sano e biologico: il cibo italiano sano è stato appena votato come il miglior cibo al mondo.
  52. Le grandi aziende si fonderanno insieme
  53. Qualcuno ucciderà un arbitro durante una partita di baseball
  54. Sarà scoperta una nuova specie di scoiattolo
  55. Una grande nuvola rosa sopra San Francisco
  56. Una giraffa sarà sui titoli dei giornali
  57. Un'auto speronerà le persone a Las Vegas, Nevada
  58. Volkswagen fuori mercato
  59. Una guerra a Taiwan
  60. Una guerra, Venezuela
  61. Un'aquila calva attaccherà un politico
  62. Un pesce spada gigante sarà trovato ai Grand Banks
  63. Una malattia intorno ai melograni e una carenza
  64. Bill Gates cambia look
  65. Spaccatura nel Partito Repubblicano
  66. Trump deve stare attento a un'assassina
  67. Verrà fondata una nuova nazione pigmea
  68. Il presidente Trump non dovrebbe recarsi alle Isole Galapagos. Sarebbe molto negativo per lui.
  69. Un orso fugge da uno zoo della Pennsylvania mettendo in pericolo le persone
  70. Un forte terremoto a Filadelfia
  71. Un grande incendio a Londra, Inghilterra
  72. Un giocatore di hockey verrà rapito e tenuto in ostaggio per ottenere un riscatto
  73. Un'invenzione di un dodicenne influenzerà il mondo
  74. Una rivitalizzazione di Detroit, Michigan. Sarà di nuovo molto popolare
  75. Un nubifragio nel Kentucky
  76. Un incidente aereo ad Amsterdam, Olanda
  77. Un contadino della Virginia trova un tesoro in un campo di mais
  78. Terremoto di Sausalito a San Francisco
  79. Un terremoto a Whistler, nella Columbia Britannica
  80. Esplosione a Francoforte, Germania - terremoto
  81. Un leone fugge da uno zoo di Toronto
  82. Melania Trump - ricovero in ospedale
  83. Il Big Ben esploderà a Londra, Inghilterra
  84. Grandi magazzini Harrods, esplosione di una bomba, Londra, Inghilterra
  85. Robert Kennedy Junior sarà messo sotto accusa
  86. Robert Kennedy Junior deve stare attento alla salute
  87. Siccità in Sudafrica
  88. Interruzioni di corrente nelle grandi città
  89. Svolta nella malattia di Lyme
  90. Svolta nella malattia di Crohn
  91. Un occhio bionico
  92. Alluvioni in Olanda
  93. Keir Starmer fuori dal potere
  94. Un cavallo da corsa e un fantino vinceranno una corsa; dopo aver vinto entrambi moriranno
  95. Molti attacchi in Germania
  96. Attacchi alle basi statunitensi
  97. La Siria sarà sotto attacco - Damasco in rovina
  98. Fuga di radiazioni, città evacuate
  99. Giappone, altri grandi terremoti: un enorme tsunami
  100. Sundial Bridge a Redding, California, problemi, possibile crollo
  101. progressi dell'intelligenza artificiale
  102. Una famosa star del cinema annegherà al largo della costa di Catalina, come Natalie Wood
  103. Una malattia che riguarda le pecore
  104. La Groenlandia sarà acquistata da un miliardario e diventerà uno stato indipendente
  105. Una rapina al Royal Ontario Museum, Toronto, Canada
  106. Un incidente in un silos per cereali, Canada occidentale
  107. Grave inondazione in Alabama
  108. Incidente nei pressi di una nave a vapore
  109. Un mercato all'aperto sotto attacco
  110. Uno zoo sotto assedio
  111. Nascerà un elefante rosa
  112. Incidente del tram a San Francisco
  113. Un incidente con un cavallo a Santa Inez, California
  114. Un famoso parrucchiere di Hollywood ucciderà alcuni dei suoi clienti
  115. Un pazzo con un giubbotto antiproiettile cercherà di entrare nella Casa Bianca
  116. Uno tsunami ad Atlantic City, nel New Jersey
  117. Un negozio Chanel incendiato in Francia
  118. Un incendio su una nave da crociera uccide tutti
  119. Una cura per l'eczema
  120. Qualcuno costruirà una piccola città che assomigli al film di Barbie
  121. Il fiume Tamigi a Londra, Inghilterra, strariperà
  122. Un telescopio ucciderà qualcuno
  123. Un sottomarino navale darà inizio a una guerra
  124. Milioni di dollari trovati in un idrante antincendio
  125. Una tempesta mostruosa a Boston, Massachusetts
  126. Crollo in un hotel a Las Vegas
  127. Le arpe saranno molto popolari
  128. Un uomo sopravvive su un canotto nell'Oceano Atlantico dopo che la sua barca si è capovolta
  129. Altre esplosioni a Beirut, Libano
  130. Disastro ecologico in Brasile
  131. Un uragano in Irlanda
  132. Una malattia causata dai cincillà
  133. Un bambino salvato da un pozzo in Australia
  134. Una malattia che colpisce l'uva in Francia
  135. Un'esplosione di bomba al Rockefeller Center
  136. Ossa di dinosauro trovate in un sobborgo di Chicago
  137. Scoperta di un'antica miniera di diamanti in Sudafrica
  138. Cimitero Navahoe nel sud-ovest degli Stati Uniti, scoprirà un tesoro
  139. Una star del cinema più anziana si chiuderà in un vecchio studio cinematografico dopo una sfuriata folle
  140. Una famosa star del cinema si trasferirà in Giappone
  141. Incendio boschivo a Jaspar, Canada
  142. Un incendio al museo della guerra a Londra, Inghilterra
  143. Qualcosa nel carbone curerà le malattie
  144. Un mostro come Godzilla sarà trovato in Giappone
  145. Grandi quantità di denaro saranno trovate in un carillon
  146. Una banca darà via i soldi
  147. Un altro disastro come Chernobyl del 1986
  148. Un'esplosione al largo della costa della Normandia, in Francia
  149. Crollo di una miniera di nichel
  150. Un miracolo nel deserto dipinto in Arizona
  151. Un bambino inventerà un giocattolo che diventerà molto popolare in tutto il mondo
  152. Un'isola greca sott'acqua
  153. Una nuova specie di animale trovata nelle saline della valle di Annapolis, nella Nuova Scozia occidentale
  154. Una vongola gigante verrà trovata durante una cottura delle vongole
  155. Un incendio boschivo in Australia
  156. Un canguro sarà invitato alla Casa Bianca
  157. Il presidente Trump avrà un attacco di panico
  158. Un Rembrandt sarà trovato in un'asta silenziosa
  159. Presidenti robotici nel futuro
  160. Una grande rapina a Dallas, Texas
  161. Una troupe cinematografica che stava girando in una location desertica verrà rapita
  162. Un incendio a Hyde Park a Londra, Inghilterra
  163. Un famoso calciatore rapinerà una banca
  164. Un tornado gigante a Butte, Montana
  165. Verrà trovata una nuova razza di pollo
  166. Un problema al ponte di Oakland Bay, San Francisco
  167. Una forte tempesta colpisce la baia di Galaway in Irlanda
  168. Liverpool in fiamme
  169. Un incendio in una fabbrica di Liverwurst in Germania
  170. Pericolo intorno al Festival di Salisburgo in Austria
  171. Un enorme terremoto nel Pakistan orientale
  172. Un incendio all'Astrodome di Houston
  173. Il personale lascia Buckingham Palace a causa dei fantasmi
  174. Un uomo cammina attraverso Venezia, Italia, su una corda tesa
  175. Terremoto catastrofico in Oregon
  176. Un'auto investe alcune persone a Minneapolis, Minnesota
  177. Rivolta allo stadio dei Dodgers, a Los Angeles
  178. Joey Chestnut mangerà un pancake gigante
  179. Ritrovate altre copie della Magna Carta
  180. Saranno trovate ossa di dinosauro nel parco della Casa Bianca
  181. Una fabbrica di zuppe crollerà e poi verrà demolita
  182. Rivolta in una prigione di Leavenworth, Kansas
  183. Un pesce gigante sarà trovato a Sheepshead Bay, Brooklyn, New York
  184. Un tesoro verrà trovato nella foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, in Inghilterra.
  185. Un punto caldo di Miami sarà in fiamme
  186. Un alce gigante sarà trovato a Terranova, in Canada
  187. Haifa Israele sotto attacco
  188. Una fabbrica di sigarette in fiamme
  189. Una tempesta enorme a Ottawa, Ontario
  190. Una rivolta a Washington, DC
  191. Un treno panoramico cade da un ponte
  192. Il monossido di carbonio uccide una coppia di Hollywood
  193. Chicago Illinois potrebbe cambiare nome
  194. Un castello in fiamme
  195. Crollo dell'acropoli in Grecia dopo un forte terremoto
  196. Honduras - un forte terremoto
  197. Bermuda sott'acqua: numerose inondazioni dopo un uragano mostruoso
  198. Blocco all'Università di Auburn in Alabama dopo una sparatoria
  199. Un brutto uragano a Corpus Christi, Texas
  200. Una sparatoria di massa nella Repubblica Dominicana
  201. Qualcosa nei meloni cura molte malattie
  202. Maggiore attività solare dal sole
  203. Problemi al confine tra Thailandia e Cambogia
  204. Un super uragano a New York City ha distrutto parte della Statua della Libertà e altri monumenti
  205. Un uragano colpisce il Tennessee
  206. Marjorie Taylor Greene deve stare attenta al pericolo
  207. Tentativo di assassinio di Trump
  208. Melbourne, Australia in fiamme
  209. Una sparatoria alla Camera dei Comuni
  210. Una bufera di neve a Parigi, Francia
  211. Una star del cinema viene uccisa da uno squalo al largo della costa di Catalina, in California
  212. Un inferno imponente, Buffalo New York
  213. Viaggio nel tempo
  214. Potrebbe verificarsi una scissione nel Partito Repubblicano nel 2026, non essendoci sintonia sugli affari esteri.
  215. Tokyo, Giappone in rovina dopo un forte terremoto
  216. Rivoluzione iraniana
  217. Possibile guerra con gli Stati Uniti e il Venezuela
  218. Rivolta in molte città europee
  219. I segreti del governo saranno rivelati
  220. Divulgazione completa degli UFO
  221. Pubblicazione dei file JFK contenenti informazioni su Marilyn Monroe
  222. Parigi, Francia, in fiamme, in fiamme
  223. JD Vance viene rapito
  224. Assassinio di Donald Trump
  225. Svolta nella cura della paralisi cerebrale
  226. Una serie di problemi medici attorno a Trump
  227. Un'interruzione di corrente a Washington DC per 2-3 giorni
  228. Un'interruzione di corrente in tutto il Regno Unito, compresa Londra, Inghilterra
  229. Assassinio di Putin
  230. Un aereo dirottato da New York ai Caraibi
  231. Un forte terremoto sul monte Everest
  232. Navi aliene entrano nell'atmosfera terrestre
  233. Una nave aliena atterrerà
  234. rapimento di Barron Trump
  235. Problemi di salute di Michelle Obama
  236. Il cancro attorno a Obama
  237. Nancy Pelosi portata d'urgenza in ospedale
  238. Incendi boschivi in ​​Arizona
  239. Elon Musk farà grandi passi avanti nell'aviazione spaziale
  240. Le Camere del Parlamento a Londra, Inghilterra, in fiamme
  241. Un'escalation investe le persone a Palm Beach, Florida
  242. Un panda gigante in Cina
  243. L'orso Kodiak mangerà 2 persone in Alaska
  244. Esodo di massa di persone dagli Stati Uniti che si spostano a livello globale
  245. Polmonite di Bill Clinton e supporto vitale
  246. Le auto d'epoca tornano
  247. Terremoto in Cambogia
  248. Il principe Harry lascerà la California
  249. Elon Musk nominato cavaliere
  250. La guerra in Ucraina sta finendo
  251. Un incendio al Nobu Hotel and Restaurant
  252. Incontri con gli alieni in tutto il mondo
  253. Brasile, forti inondazioni
  254. Terremoti e parti di Rio de Janeiro sott'acqua
  255. Harry e Meghan si sono lasciati
  256. Un esodo di massa dalla Florida a causa di uragani e super tempeste
  257. Persone che si trasferiscono in Arizona
  258. L'Argentina è un punto caldo per i terremoti
  259. Washington DC in fiamme
  260. Scoperto più di un piede grande
  261. Un terremoto a Boston
  262. Nevicate significative in Turchia
  263. Un tendone da circo crolla uccidendo le persone al suo interno
  264. Ci sarà una svolta significativa nella cura della SM
  265. Un dinosauro verrà trovato in Costa Rica
  266. Forte tempesta al largo di Gibilterra
  267. Un bambino di 10 anni attraverserà a nuoto il lago Ontario
  268. Attacco terroristico a Regina, Saskatchewan
  269. Una ribellione irlandese
  270. Lenti 3D per le persone
  271. Un pugile morirà sul ring dopo aver subito diversi colpi alla testa
  272. Qualcuno sparerà accidentalmente ad Alec Baldwin
  273. L'inferno imponente a New York City
  274. Scoperta una nuova specie di lupo
  275. Parti della Grande Barriera Corallina si disintegreranno
  276. Tanta neve a Palm Beach, Florida
  277. Colombia Britannica: terremoto di magnitudo 8.6
  278. Elon Musk vincerà molti premi
  279. Elon Musk deve stare attento alle motociclette
  280. L'Australia e la Nuova Zelanda diventeranno una nazione
  281. Un ragno gigante sarà trovato in Sud America
  282. Super tempeste e uragani colpiranno di nuovo la Florida
  283. Reno, Nevada, in fiamme
  284. Una hostess piloterà un aereo per metterlo in salvo dopo che il pilota ha avuto un infarto
  285. L'uomo più alto del mondo passerà
  286. Un'auto elettrica esplode uccidendo molte persone
  287. Tragedia a Newcastle sul Tyne in Inghilterra
  288. Un alveare gigante verrà scoperto negli Stati Uniti
  289. Un gorilla invaderà una città dopo essere fuggito da uno zoo
  290. Alluvioni ad Amsterdam, Olanda
  291. Il Lincoln Center di New York City chiuderà dopo un allarme bomba
  292. Terremoto enorme in Messico
  293. Un albero di sequoia millenario crollerà
  294. Una tempesta di polvere blocca Las Vegas, Nevada
  295. La statua della libertà di New York City subirà molti danni dopo una super tempesta
  296. Un grande terremoto nel sud della Francia
  297. Una gigantesca alluvione a Swift Current, Saskatchewan
  298. Una grave siccità a Tucson, Arizona
  299. Emergerà un nuovo virus non così grave come il Covid19
  300. Gli orsi polari migreranno dal sud a causa del riscaldamento globale
  301. Una nave verrà dirottata a San Francisco vicino al Golden Gate Bridge
  302. Un ponte crolla nel Tennessee
  303. Un marchio di auto di lusso andrà in bancarotta
  304. Un membro della famiglia Trump verrà ucciso da un leone durante un safari
  305. Gli scienziati troveranno un altro mondo all'interno della Terra
  306. Ci saranno molti progressi nel programma spaziale
  307. Potrebbe verificarsi un'altra tragedia spaziale
  308. Benjamin Netanyahu sarà sostituito
  309. Molta siccità nel mondo
  310. Un incidente aereo in Polonia
  311. Un'evasione dal carcere in Texas uccide molte persone
  312. Un cammello in fuga a New York City
  313. Una malattia che colpisce i bovini
  314. Un incendio allo stadio di Wembly, Londra, Inghilterra
  315. Glasgow, Scozia in fiamme
  316. Uno tsunami nelle Isole Aleutine
  317. Un'esplosione di bomba a Parliament Hill, Ottawa
  318. Un orso scappa da uno zoo e mangia un personaggio famoso
  319. Il Quebec e le province dell'Atlantico orientale alla fine si separeranno dal Canada
  320. Parti dell'Empire State Building in fiamme
  321. Un famoso cavallo da corsa verrà rapito
  322. Un terremoto a Indianapolis, Indiana
  323. Due mongolfiere si scontreranno sopra il New Mexico
  324. Un attacco terroristico nel nord della Francia
  325. Una città in Arizona raggiungerà temperature superiori a 150 gradi, sciogliendo molte cose. La Guardia Nazionale e l'esercito interverranno.
  326. Una grande tempesta a Boston, Massachusetts
  327. A Gloucester, una barca da pesca affonderà come nel film La tempesta perfetta
  328. Un gabbiano abbatte un jet a New York City
  329. Città del Messico in rovina dopo un forte terremoto
  330. Un grande terremoto a Calcutta, India
  331. Le gigantesche nuvole rosa nel cielo potrebbero essere navi aliene
  332. Terremoto gigante a Tokyo
  333. Un incendio boschivo a Muskoka, Ontario
  334. La terza guerra mondiale è stata una guerra breve, ma poi c'è stata la quarta guerra mondiale con l'uso di droni e robot.
  335. Le persone si allontaneranno dalle città
  336. Un blackout elettrico a Tokyo, Giappone
  337. Gli animali provenienti da un altro pianeta invaderanno la Terra
  338. Città spaziali del futuro
  339. Uno tsunami colpirà Halifax, Nuova Scozia
  340. Tragedia nel mare di Bering
  341. Un terremoto a Budapest, Ungheria
  342. Gli incendi boschivi australiani si stanno diffondendo alle città
  343. La gente vivrà in capanne di tronchi
  344. Una squadra di rugby perirà in un incidente aereo
  345. Un robot ucciderà un politico
  346. Una star del cinema subirà una lesione spinale mentre guida una motocicletta
  347. L'Europa nel caos mentre avvengono i cambiamenti
  348. eserciti robotici
  349. Una nave da crociera affonda al largo della costa dell'Alaska a causa di un forte terremoto
  350. I droni atterrano su Mar-a-Lago
  351. Incendio alla Trump Tower di New York City
  352. Vladimir Putin deve stare attento a bere vodka
  353. Una carenza di insulina
  354. Nuovi leader mondiali in tutto il mondo
  355. Un transatlantico si spaccherà a metà
  356. Attacco informatico a un impianto di trattamento delle acque
  357. Una nave russa verrà attaccata
  358. Uno chef andrà nello spazio
  359. Un contadino scopre una nave aliena nella sua proprietà
  360. Un'esplosione in un impianto nucleare
  361. Verrà trovato un nuovo oceano
  362. Un potente terremoto nel Regno Unito distruggerà città e paesi
  363. Un transatlantico prenderà fuoco
  364. Nancy Pelosi portata d'urgenza in ospedale per emergenza medica
  365. Grandi tornado in tutto il mondo
  366. La chiusura della Banca Mondiale
  367. Un piccolo aereo si schianta in un canale ad Amsterdam, Olanda
  368. Un terremoto nelle Dolomiti
  369. Attacco terroristico a Glasgow, Scozia
  370. Una grande alluvione a Ottawa, Ontario, Canada, compresa Parliament Hill
  371. Una grande tempesta al largo della costa di Città del Capo, in Sudafrica
  372. Le persone indosseranno maschere antigas in tutto il mondo a causa di un possibile attacco nucleare o biologico
  373. Una città sarà divisa a metà da un forte terremoto
  374. Una bomba al Campidoglio di Washington, USA
  375. Un incendio al New York Times
  376. Un forte terremoto a Salt Lake City, nello Utah
  377. Molte persone si trasferiranno in Australia
  378. Un terremoto a Beverly Hills, California
  379. Una grande alluvione ad Atlanta, Georgia
  380. Il mondo sopravviverà a un attacco nucleare
  381. San Pietroburgo, Russia e Mosca saranno separate sotto un nuovo regime
  382. Navi aliene entrano nell'atmosfera terrestre
  383. Un incendio boschivo in Russia
  384. Un incidente con un aereo agricolo
  385. Un incidente in barca nelle Florida Keys
  386. Un aereo si schianta contro il Cervino in Svizzera
  387. Un grande incendio a Parigi, Francia
  388. Un sacco di mucca pazza
  389. Gravi incidenti alla Indy500
  390. Gli aeroporti chiuderanno in tutto il mondo a causa di suoni insoliti provenienti dallo spazio
  391. Grandi esplosioni a Dubai
  392. Una pista di pattinaggio in fiamme
  393. Terremoto a Chicago
  394. Piccadilly Circus a Londra, Inghilterra in fiamme
  395. Parigi, Francia cambierà nome
  396. Svolta nella cura dell'osteoporosi
  397. Robot alla Casa Bianca
  398. La NASA scoprirà un nuovo pianeta, quasi gemello della Terra, abitato da umani che ci assomigliano
  399. Un attacco informatico a molte banche in Inghilterra
  400. Copenaghen in fiamme
  401. Un terremoto nei Monti Adirondack
  402. Attacchi terroristici su Oxford Street a Londra, Inghilterra
  403. Una cura per il linfoma non-Hodgkin
  404. Una nave da crociera si ribalta a causa di uno tsunami
  405. Terremoto in Toscana e Roma Italia
  406. Re Carlo entra in ospedale
  407. Un forte terremoto in Guatemala
  408. I monumenti di Washington sono stati parzialmente distrutti a causa degli attacchi dei droni
  409. Una grande tragedia a Città del Messico
  410. Calgary Alberta, il fiume Bow strariperà e ci sarà un'alluvione
  411. Una grande alluvione a Charlottetown, PEI
  412. Un grande squalo bianco nel Canale del San Lorenzo
  413. L'atterraggio di un'astronave in un campo di mais dell'Iowa
  414. Un transatlantico affonderà
  415. Un gigantesco terremoto in Francia e nel Regno Unito
  416. Il fiume Rio Grande strariperà
  417. Donald Trump Jr. deve stare attento al pericolo
  418. La città di New York sepolta sotto 15 metri di neve
  419. Due elicotteri si scontrano sopra New York City
  420. Un altro miracolo in Portogallo
  421. Una star del cinema crollerà su una pista da sci
  422. Un aereo precipiterà nell'Oceano Indiano
  423. Altri rifugi antiatomici in costruzione
  424. Un incidente nel pozzo minerario
  425. Un grande incendio a Johannesburg, Sudafrica
  426. Una ribellione in Colombia
  427. I robot sostituiranno le persone ovunque
  428. Contaminazione dell'acqua a Dallas, Texas
  429. Strade di Hannover, Germania, allagate
  430. Una sparatoria di massa in un supermercato
  431. Altri attacchi di bisonti (bufali)
  432. Un terremoto in Costa Rica
  433. Una malattia che riguarda la volpe artica
  434. Un treno andrà fuori controllo a Mumbai uccidendo molte persone
  435. Molti attacchi di serpenti in Florida e Louisiana
  436. Il teatro Shubert di New York in fiamme
  437. Un'alluvione negli Hamptons
  438. Terremoto a Miami, Florida
  439. Un personaggio famoso delle Bermuda passerà
  440. Uno squalo del biliardo verrà ucciso in una sala da biliardo da una palla da biliardo
  441. Divieto di fumare sigarette in alcuni paesi
  442. Crollo del Waldorf Astoria a New York
  443. Carenza di salmone nel mondo
  444. Meghan Markle deve stare attenta ai cavalli
  445. Ci sarà uno studio di produzione cinematografica nello spazio
  446. Il Covid sarà come un comune raffreddore
  447. Ci sarà una pillola che invertirà l'età
  448. Una star del western, un cowboy, morirà in un incidente bizzarro
  449. Forte terremoto a Wellington, Nuova Zelanda
  450. Nube nucleare sopra l'Alaska
  451. Un forte terremoto e uno tsunami a Chennai, in India, formalmente Madras, nella baia del Bengala
  452. Un terremoto a Roma danneggia il Colosseo
  453. Due navi si scontrano nelle isole Aleutine
  454. Un attacco in Botswana
  455. Interruzioni di corrente e blackout negli Stati Uniti
  456. Gli esseri umani atterreranno su Marte
  457. Tiger Woods, una malattia invalidante
  458. Un cane attraversa le cascate del Niagara in una botte
  459. Gli orsi grizzly inizieranno ad attaccarsi a vicenda
  460. La Torre Eiffel si dividerà a metà
  461. Una parte della Casa Bianca crollerà
  462. Un aeroporto sotto assedio
  463. Un famoso chef ha un infarto mentre cucina in diretta TV
  464. Un blackout elettrico in tutto il mondo
  465. Un incendio alla Union Station di Toronto
  466. Un attacco a Gibilterra
  467. Il fiume Niagara è in piena
  468. Una svolta nella cura del glaucoma
  469. Milioni di gioielli rubati da Cartier a Parigi, Francia
  470. Una ruota panoramica crolla
  471. Una grande nebbia su Parigi, Francia
  472. Un attacco terroristico a Helsinki, Finlandia
  473. Crollo del Lincoln Tunnel
  474. Una brutta tempesta colpisce Praga, uccidendo molte persone
  475. I poli magnetici si spostano e causano drastici cambiamenti climatici
  476. Due aerei si scontrano all'aeroporto Pearson di Toronto
  477. Donald Trump Jr. deve stare attento al pericolo
  478. Terremoto gigante in Francia - 8,6 o più
  479. Parte della metropolitana di New York in fiamme
  480. Un forte terremoto a Yosemite
  481. Frane al lago Tahoe
  482. Un terremoto e un'esplosione ad Amsterdam
  483. Sezioni della vecchia Roma in fiamme
  484. La Grande Muraglia cinese crollerà dopo un forte terremoto
  485. Una grande tempesta nello spazio
  486. Canary Wharf in fiamme a Londra, Inghilterra
  487. Nassau, Bahamas, sarà colpita da un terribile uragano che spazzerà via gran parte dell'area turistica
  488. Il Monte Olimpo potrebbe eruttare a causa di un terremoto sottomarino nel Mar Egeo
  489. Corsa all'oro nel New Mexico e in Arizona
  490. Un aereo in viaggio da New York City a Singapore sarà tenuto in ostaggio
  491. Un incendio al Kennedy Centre di Washington, DC
  492. Terribile carestia in tutto il mondo
  493. Il premio Nobel per la pace a un attivista per i diritti degli animali
  494. Las Vegas, Nevada affonda
  495. Le persone su un traghetto saranno attaccate dagli squali
  496. Alcune parti della Torre Eiffel a Parigi crolleranno a causa di danni strutturali
  497. Un grande incendio nella Foresta Nera
  498. Una grande siccità in Australia
  499. Le navi saranno spazzate via dopo che una forte tempesta colpirà la Manica
  500. Dopo il terremoto in Alaska troveranno ossa di dinosauro
  501. Cambiamenti nella luna
  502. Verrà trovato un altro pianeta simile alla Terra con vita umana
  503. Un tornado di grandi proporzioni colpirà la Florida
  504. San Diego, California, sott'acqua
  505. L'orbita terrestre cambierà
  506. Le tempeste solari causano interruzioni delle comunicazioni
  507. "Terremoto" sulla Luna e su Marte
  508. La Scozia alla fine lascerà il Regno Unito
  509. Un clone umano
  510. Un'esplosione di una centrale nucleare
  511. Si cercherà di colonizzare Marte
  512. L'Ucraina sconfiggerà la Russia
  513. Grande incendio ed esplosione a Piccadilly Circus a Londra, Inghilterra
  514. Caos dopo un attacco terroristico ad Hannover, Germania
  515. Un bancomat esplode a New York City
  516. Una grande tempesta distrugge il porto di Hong Kong
  517. Vulcano nel centro di Los Angeles
  518. Alluvioni giganti in Venezuela
  519. Una crisi attorno ai campi di lavanda
  520. Collisione di navi nel porto di New York
  521. Una gigantesca voragine ad Amsterdam
  522. Una malattia che circonda i pini
  523. Una sparatoria di massa a Cincinnati, Ohio
  524. Uno scoiattolo causerà un enorme blackout a New York City
  525. Un grande incendio a Detroit, Michigan
  526. Incendio boschivo bavarese
  527. Una piattaforma petrolifera prende fuoco al largo della costa dell'Alabama, USA
  528. Due gondole si scontrano a Venezia, Italia
  529. Un'esplosione di bomba a San Francisco, California
  530. Terremoto al lago Louise, Alberta
  531. Attacco biologico a Londra, Inghilterra
  532. La guardia costiera statunitense è intervenuta quando sono stati trovati degli squali che circondavano uno yacht
  533. Uno tsunami a Miami Beach
  534. Un artista circense muore dopo essere stato attaccato da un leone
  535. Un incendio al castello di Windsor
  536. Un camion che trasportava whisky verrà dirottato
  537. Incendio a Broadway a New York City
  538. Un terremoto al largo della Costiera Amalfitana in Italia
  539. Un attacco terroristico a Ho Chi Minh City, formalmente conosciuta come Saigon, Vietnam
  540. Una bomba sporca colpirà Londra, Inghilterra
  541. Una petroliera esploderà nel Golfo Persico
  542. Un evento cosmico come un'eruzione solare influenzerà la Terra
  543. Incidenti multipli nel Lincoln Tunnel
  544. Un terremoto colossale in India
  545. Due aerei si scontrano sopra Boston, Massachusetts
  546. Un incendio all'Hollywood Bowl
  547. Una malattia che circonda le zebre
  548. Le aquile attaccheranno le persone in Alaska
  549. Una malattia intorno al salmone
  550. Una bomba colpirà Taiwan
  551. Inondazioni nella zona dei Grandi Laghi
  552. La Senna a Parigi, in Francia, strariperà
  553. Un terremoto in Irlanda
  554. Un uragano come quello del film La tempesta perfetta accadrà
  555. Un insetto distruggerà i raccolti di uva in Francia, creando una carenza di vino
  556. Uno tsunami nel Mediterraneo
  557. Una rapina a Fort Knox
  558. Una svolta medica nella cura delle malattie della tiroide
  559. Il fiume Potomac a Washington DC è straripato
  560. Il crollo del Monumento a Washington
  561. A Londra, in Inghilterra, saranno ritrovati esplosivi della seconda guerra mondiale
  562. Sarà scoperta una nuova specie di balena
  563. Una base militare in Canada sotto attacco
  564. Istanbul, Turchia, cambierà nome
  565. Un aereo si schianta contro un edificio a Dubai
  566. Un incidente sugli sci intorno alla famiglia Trump
  567. Un terremoto gigantesco a Rocky Mountain House, Alberta, Canada
  568. Una svolta nella cura del diabete
  569. Una rivoluzione spagnola
  570. Sarà scoperta una nuova specie di api
  571. Uno scorpione gigante sarà trovato in Arizona
  572. Una parte della Casa Bianca crollerà
  573. Tragedia a Fairfax, Virginia
  574. Una corona verrà rubata alla famiglia reale
  575. La legge marziale in Russia
  576. Parti del Colosseo crolleranno
  577. Uno tsunami a Copenaghen, Danimarca
  578. Un'astronave atterrerà in Cina
  579. Un incidente a cavallo nei pressi dei Royals
  580. Un uragano di grandi proporzioni a Boston, Massachusetts
  581. L'uomo viaggerà su Marte entro 2-4 anni
  582. Alcune tempeste sulla Luna influenzano le maree oceaniche: aspettatevi più tsunami
  583. Più viaggi nello spazio
  584. Molte persone si trasferiranno in Australia dopo la paura della guerra nucleare
  585. Molti disastri nelle miniere di carbone
  586. Nizza, Francia sott'acqua
  587. Tempeste di sabbia in Arizona
  588. Tragedia a Long Beach, California
  589. Molti leader mondiali si dimetteranno
  590. Lo sport dei gladiatori romani tornerà
  591. Potrebbero esserci nuove piattaforme di social media
  592. Un temerario scalerà il ponte Ambassador
  593. Un temerario tenterà di superare il Grand Canyon su una corda tesa
  594. Un leone sbranerà una star del cinema
  595. Una malattia che circonda il pesce gatto
  596. Problemi in una centrale nucleare iraniana
  597. L'Università di Oxford in fiamme
  598. Verrà trovata una nuova civiltà
  599. Una guerra civile in America
  600. Un gigantesco terremoto a Kanas City
  601. Banff, Alberta affonda
  602. Lava che trabocca a Napoli, Italia
  603. Una guerra civile in Canada
  604. Un brutto uragano lungo il Texas Panhandle
  605. Frane lungo la Trans Canada Highway
  606. Un funambolo tenterà di superare le Cascate Vittoria
  607. Esplosione di una condotta del gas all'Avana, Cuba
  608. Il crollo del Ponte di Rialto in Italia
  609. Un bambino salvato da un pozzo in Texas
  610. Uno tsunami ad Atlantic City, nel New Jersey
  611. Un terremoto a New York City
  612. Grave inondazione a Istanbul, Turchia
  613. Il crollo del Lincoln Tunnel
  614. Una svolta nella cura delle malattie del fegato
  615. Un aereo con a bordo una star del cinema verrà dirottato
  616. Donald Trump deve stare attento all'infarto
  617. Un forte terremoto in Iran, compresa Teheran
  618. Tremori intorno alla capitale della nazione a Washington D.C.
  619. Una terribile prova quando uno dei reali viene rapito e tenuto in ostaggio per ottenere un riscatto
  620. Una nuvola a forma di ciambella gigante sarà visibile nel cielo di tutto il mondo: potrebbe essere una nave aliena
  621. Un violento uragano a Cape Cod
  622. Sparatoria intorno alle Nazioni Unite
  623. Il fiume Tevere a Roma, in Italia, sarà allagato e strariperà
  624. Una svolta nella cura dell'artrite reumatoide
  625. Un tunnel e un bunker trovati sotto Mar-a-Lago
  626. Trump potrebbe far visita a Vladimir Putin malato
  627. Il porto di Copenaghen, Danimarca, cambierà
  628. Un altro terremoto e tsunami a Phuket, Thailandia, come nel 2004
  629. Gli edifici del Parlamento di Ottawa sotto assedio
  630. Putin viene portato d'urgenza in ospedale in coma
  631. Un nuovo leader in Corea del Nord
  632. Una rivolta in Spagna
  633. Geologi e archeologi troveranno l'Arca di Noè
  634. Una bomba attiva sarà trovata nella metropolitana di Londra
  635. un arresto o una chiusura nel caso Jon Benet Ramsey
  636. Un politico britannico passa
  637. Esplosione a Buckingham Palace
  638. Uno tsunami in Florida
  639. Bill Gates ricoverato in ospedale
  640. Cape Cod sott'acqua
  641. Qualcuno su un gommone/kayak attraverserà le cascate del Niagara
  642. Terremoto gigante nel Mar Egeo
  643. una nave vichinga verrà ritrovata nell'Oceano Atlantico
  644. Un forte terremoto a New York City
  645. Inondazioni lungo il fiume Tamigi
  646. Un'esplosione di bomba a Firenze, Italia
  647. Un forte terremoto a Santorini, in Grecia
  648. Un incendio improvviso distrugge la parte vecchia di Varsavia, Polonia
  649. Un temerario su una fune che attraversa la Torre Eiffel
  650. Un enorme attacco terroristico a Manila nelle Filippine
  651. Un uragano e un'inondazione di proporzioni epiche a New Orleans
  652. Crisi alimentare nel mondo
  653. attacco di cuore di Bernie Sanders
  654. Valanga a Whistler, British Columbia
  655. Un inferno imponente a Seattle, Washington
  656. L'uragano colpisce Santa Lucia nei Caraibi
  657. Tom Brady deve stare attento alle barche veloci
  658. Sarajevo sotto attacco
  659. Terremoto di magnitudo 9.8 ad Auckland, Nuova Zelanda
  660. Uno tsunami a San Francisco
  661. Terremoto di magnitudo 9.7 in Alaska
  662. Una nube nucleare nel Mar del Giappone
  663. A Parigi crolla l’Arco di Trionfo
  664. Un incendio boschivo raggiungerà la città di San Francisco
  665. Un terremoto gigante in Alaska di magnitudo 9.8 e uno tsunami
  666. Incidente d'auto del principe Andrea
  667. Un'esplosione in un hotel a Quebec City
  668. Un grande incendio nel Queens, New York City
  669. Un incendio al Tribeca di New York City
  670. Vladimir Putin lascia la politica
  671. Attentato terroristico in Germania
  672. Invasione domestica nella casa di Meghan Markle e del principe Harry
  673. Gravi inondazioni a Parigi
  674. Il Giappone diventerà una potenza nucleare
  675. Inflazione in aumento in tutto il mondo
  676. La Cina diventa più potente e una potenza mondiale
  677. Un attacco alla rete elettrica negli Stati Uniti causerà un'interruzione di corrente in tutti gli Stati Uniti
  678. Molte siccità e improvvisi cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale
  679. Turismo spaziale in molti paesi, Musk e Bezos avranno molta concorrenza
  680. Ci saranno più asteroidi di cui dovremo preoccuparci
  681. I ghiacciai si scioglieranno, problemi in Alberta con i ghiacciai
  682. Molti più incendi boschivi in ​​tutto il mondo
  683. Ci saranno più criptovalute in tutto il mondo
  684. Muore un giornalista statunitense
  685. La Cina diventerà più aggressiva e una forte potenza mondiale sorpassando gli Stati Uniti
  686. L'Iran attaccherà un nemico
  687. Grande pressione dalla Russia a Cuba
  688. L'acquisizione di Cuba da parte degli Stati Uniti
  689. Un famoso hotel di New York City brucerà fino alle fondamenta
  690. La guerra biologica nel mondo
  691. Un politico cadrà dal podio riportando gravi ferite
  692. La Strip di Las Vegas in fiamme
  693. 2 incidenti a un evento equestre
  694. Un dirigibile esploderà sopra uno stadio sportivo provocando numerose vittime
  695. Un altro famoso giornalista lascerà la CNN
  696. Un attacco terroristico a Dublino, Irlanda
  697. Un nuovo grande squalo bianco come quello di Lo squalo attaccherà le persone
  698. Un terremoto in Ucraina
  699. Un terremoto nel Mare del Nord
  700. Parti di Tokyo in Giappone saranno distrutte da un terremoto di magnitudo 9.2
  701. Un grande tsunami in Irlanda
  702. La Scozia e la Norvegia hanno avuto un enorme terremoto
  703. Una balena gigante è stata trovata nello Stretto di Gibilterra
  704. Una barca turistica ad Amsterdam affonda nel canale
  705. Un terremoto di magnitudo 9.8 in Cile causerà uno tsunami
  706. Avvistamenti di balene giganti in tutto il mondo
  707. 2 aerei si scontrano
  708. Gli scienziati cloneranno il DNA di un Tyrannosaurus Rex
  709. Attacchi informatici e ransomware contro aziende, star del cinema, TV, società cinematografiche e istituzioni finanziarie
  710. Svolta nella cura della sclerosi multipla
  711. Un giovane reale passerà
  712. Altre teorie del complotto sulle origini del Covid-19
  713. Un vulcano in Islanda
  714. Molti problemi ai ponti nel mondo: il ponte Mandeville in Louisiana, il ponte Danyore in Pakistan, il ponte Kukulkan in Alaska
  715. Dopo un'eruzione vulcanica, verrà ritrovata la città perduta di Atlantide
  716. L'eruzione del Monte Fuji diffonde cenere sul Giappone
  717. Una svolta nella cura della sordità
  718. Gli scienziati creeranno un occhio bionico
  719. Un grande terremoto nei Caraibi
  720. Un torero muore nell'arena
  721. Diversi sciatori si scontrano sulla pista da sci
  722. Un aereo precipita in picchiata e si schianta contro l'Empire State Building
  723. Una nave viene dirottata al largo della costa della Somalia
  724. vulcano sottomarino colpisce una nave da crociera
  725. incidente di rafting nel fiume Colorado
  726. Un camion cisterna di petrolio esplode in Arizona
  727. Siccità in Colorado e Oklahoma
  728. Un uomo tenta di scalare l'Empire State Building
  729. Un uomo tenta di scalare la CN Tower a Toronto, Canada
  730. Centinaia di auto bloccate nel traffico al Golden Gate Bridge
  731. Un pescatore cattura il mostro di Loch Ness
  732. Una nave aliena atterrerà
  733. Troveranno un'astronave sotto l'oceano
  734. Un incendio alla Torre Eiffel
  735. una tragedia sulla ruota panoramica
  736. Un attacco terroristico a Berlino, Germania
  737. Una nuova corsa all'oro nello Yukon
  738. Altri problemi in Afghanistan
  739. Mosca in fiamme
  740. Un assedio di un museo
  741. Una brutta tempesta a Monaco
  742. I gioielli della corona saranno rubati
  743. Una grande esplosione a Istanbul, Turchia
  744. I terroristi attaccano la città di Quebec
  745. Una rivolta a Cuba
  746. Un incendio alla Casa Bianca
  747. Un riscatto informatico contro la famiglia reale
  748. le persone indosseranno indumenti protettivi simili a quelli degli astronauti della NASA per proteggersi dal riscaldamento globale e dal COVID
  749. Un uomo salterà dalla Torre Eiffel
  750. Sempre più avvistamenti UFO in tutto il mondo
  751. Ci sarà un impatto di meteoriti sulla Terra
  752. Più inflazione, la gente investirà in oro e argento
  753. Robot di intelligenza artificiale in tutto il mondo
  754. Una star del cinema muore durante un safari
  755. Una nube a imbuto nella città di New York, incluso Central Park
  756. La fauna selvatica diventerà più audace e si avvicinerà alle aree residenziali e alle città
  757. Un adolescente che gioca con i droni fa precipitare un aereo di linea
  758. Un incendio a Times Square a New York City
  759. Due motociclette si scontrano a mezz'aria durante uno stunt a Las Vegas, Nevada
  760. Le auto d'epoca torneranno di moda quando le persone lavoreranno per ricordare i bei tempi
  761. Un terremoto a Machu Picchu
  762. Interruzione di corrente a New York City
  763. Kim Jong Un della Corea del Nord sarà una nuova minaccia per il mondo
  764. Attacco terroristico in un parco a tema
  765. Un tornado in Nuova Zelanda
  766. Un toro corre libero a Barcellona
  767. In futuro ci saranno hotel spaziali
  768. Un famoso cowboy passerà
  769. Un famoso avvocato verrà radiato dall'albo
  770. Fuoriuscita di petrolio a Biloxi, Mississippi
  771. Una voragine a Los Angeles
  772. Un membro della famiglia reale verrà avvelenato
  773. Una violenta grandinata a New York City
  774. Washington in fiamme
  775. Il tesoro sarà trovato nel Golfo del Messico
  776. Un calamaro gigante verrà pescato da un pescatore in Grecia
  777. I turisti in Ecuador saranno travolti da un grande terremoto
  778. Un'esplosione di bomba a San Pietroburgo, Russia
  779. Hoboken New Jersey sott'acqua
  780. William Shatner deve stare attento alla salute
  781. Qualcosa nello sperma di balena che cura le malattie
  782. A Londra saranno scoperte altre rovine antiche
  783. Una frana in Messico
  784. Un incendio in una stalla distruggerà famosi cavalli da corsa nel Kentucky
  785. Un incendio a Calgary, Alberta
  786. carenza di benzina
  787. Un aereo dirottato dal Cairo a Parigi
  788. Il lago Charles diventerà rosso
  789. Siccità a Scottsdale, Arizona
  790. Una svolta nella cura del cancro ai polmoni
  791. Un attacco terroristico al Mall of America
  792. Le auto volanti saranno popolari
  793. Parti del Taj Mahal crolleranno dopo un terremoto
  794. Terremoto a Memphis, Tennessee
  795. Un attacco nucleare contro una nazione
  796. La Cina sta diventando una superpotenza
  797. Uno tsunami ad Halifax
  798. Uno tsunami a Vancouver
  799. Il crollo della diga di Hoover
  800. Un serpente gigante in Amazzonia mangia persone e una guida
  801. Tentativo di assassinio di Kim Jung Un
  802. Un conduttore televisivo notturno andrà nello spazio
  803. Attacco terroristico a Ho Chi Minh City
  804. Alluvioni in Olanda
  805. Attentato terroristico a Belgrado, Serbia
  806. Alluvioni nella valle di Okanagan
  807. Una voragine a Londra, Inghilterra, che inghiotte persone e automobili
  808. Scoperte molte nuove specie di vita oceanica
  809. Un hotel di ghiaccio crollerà
  810. Una sparatoria di un famoso chef
  811. Una corsa all'oro nel territorio dello Yukon
  812. Hannover, in Germania, sarà teatro di una grande rapina
  813. Un'auto elettrica super volante sarà una merce molto richiesta
  814. Nancy Pelosi potrebbe avere problemi di salute; deve stare attenta ai pericoli
  815. Un enorme terremoto e tsunami in Giappone
  816. Uno tsunami a Hong Kong
  817. Un enorme terremoto in Oregon
  818. Il crollo delle piramidi in Egitto
  819. Una nuova guerra serba
  820. Crollo di un edificio in Germania
  821. La Cina sta diventando più potente e più minacciosa
  822. Ulteriori sanzioni contro l'Iran
  823. Proteste in Brasile
  824. Attacco terroristico a Boston
  825. Alluvioni nell'Europa orientale
  826. Trump combatterà le cause legali
  827. Possibile malattia attorno a Trump
  828. Il divorzio di Trump da Melania
  829. Pericolo attorno a Barron Trump
  830. Altre scoperte oceaniche
  831. Vita marina e città sottomarine
  832. Terremoto al Monte Rushmore
  833. Incidente aereo a Tucson, Arizona
  834. Un terremoto a Louisville, Kentucky
  835. Dirottamento di un aereo commerciale
  836. Problemi in Irlanda
  837. Un'antica città trovata sotto una laguna
  838. Blocco di un aeroporto
  839. Un aeroporto sotto attacco
  840. Assedio dei politici in parlamento
  841. Assassinio di un leader mondiale
  842. dirottamento di una nave
  843. Forte terremoto al largo della costa dell'Alaska
  844. La legge marziale e la guerra in Etiopia
  845. Eruzione dell'Etna, del Vesuvio e del Pico
  846. Incendio a Little Italy, New York City
  847. L'inferno di cristallo a New York City
  848. Parti di New York in fiamme
  849. Rivolta in Russia
  850. Mosca in fiamme
  851. Tragedia al London Bridge
  852. Rapimento di bambini della famiglia reale
  853. Tragedia sulle Alpi svizzere
  854. Una rapina in un aeroporto dal valore di milioni di dollari
  855. Un aeroporto tedesco sotto assedio
  856. Un incidente minerario in Galles
  857. Un treno esploderà in Inghilterra
  858. La faglia di Sant'Andrea in California sta per esplodere
  859. Tragedia in un campo da calcio
  860. Rivolta in uno stadio di calcio in Brasile
  861. Fusione di numerose società aziendali
  862. Incendi boschivi in ​​Grecia: si stanno diffondendo alla città di Atene
  863. Un attacco al quartier generale dell'FBI
  864. Il fiume Rio Grande cambia colore
  865. Tragedia a El Paso, Texas
  866. Un mega terremoto in Messico e a Città del Messico
  867. Un annegamento in un canale di Amsterdam
  868. Donald Trump venderà molte delle sue proprietà come asset
  869. Una bomba esplode in un hotel di Las Vegas
  870. Una bomba nella metropolitana di Parigi
  871. Un forte terremoto a Reno, Nevada
  872. India e Pakistan in guerra
  873. Filippine e Taiwan in guerra
  874. Problemi tra India e Cina
  875. Un assassinio alle Nazioni Unite
  876. Una famosa celebrità morirà in un incidente di paracadutismo
  877. Una grande alluvione sul lago di Como, Italia
  878. Ancora un'alluvione catastrofica a Venezia, Italia
  879. Una grande aquila calva sarà trovata su un grattacielo a New York City
  880. Lo stato del Maine sott'acqua
  881. Alluvioni nel New Hampshire
  882. Crollo di una gru a Milwaukee, Wisconsin
  883. Un piccolo pannello noleggiato si schianterà sulle Alpi svizzere
  884. Un incendio all'Università di Oxford
  885. Inondazioni nella zona meridionale della Florida
  886. Un rapimento nei pressi del piccolo Archie
  887. Un terremoto gigantesco in Ecuador
  888. Un incendio alla Penn Station di New York City
  889. Una tragedia sulla ruota panoramica in un famoso parco a tema
  890. Valanga a Banff
  891. Terremoto gigante in Cina
  892. Tragedia a Salt Lake City
  893. Siccità nel Wyoming
  894. Una sparatoria a Roanoke, Virginia
  895. Molta attività sismica in Australia e Nuova Zelanda
  896. Tsunami giganti e grandi onde in tutto il mondo
  897. Enorme esplosione e incendio a Houston, Texas
  898. Gli scienziati svilupperanno altri vaccini per un uso futuro
  899. Attacchi terroristici a Tokyo
  900. Altri incidenti con lo squalo bianco - Australia, Sudafrica, Hawaii, costa orientale/occidentale degli Stati Uniti
  901. Un cinema in fiamme
  902. Molti più rifiuti spaziali cadono dal cielo
  903. Il monte Fuji in Giappone potrebbe eruttare
  904. Il Giappone potrebbe subire un devastante terremoto e uno tsunami
  905. Svolta nelle malattie degli occhi
  906. Nave da crociera travolta da uno tsunami e ribaltata
  907. Saranno scoperte altre antiche città sotterranee
  908. Sempre più aziende e persone si impegnano per ripulire il pianeta
  909. Persone che lasciano la città per trasferirsi in piccole città, in campagna, nelle fattorie e nella vita in cottage
  910. Molti più brillamenti solari del sole
  911. Uno tsunami in Russia
  912. Iran e Israele in guerra
  913. Rivolte a Parigi e in Francia
  914. La Casa Bianca sotto attacco
  915. Mar-a-Lago in fiamme
  916. Terza guerra mondiale, ma sarà una guerra notevolmente breve e poi più pace
  917. Verrà scoperto un altro pianeta e saranno possibili altri avvistamenti; inoltre, un qualche tipo di oggetto volante non identificato potrebbe atterrare nell'area 51.
  918. Vedo più UFO nelle zone desertiche come il Nevada, la California e gli Stati Uniti meridionali, ecc.
  919. Un aereo si è schiantato nel Grand Canyon
  920. Una rapina al famoso Metropolitan Museum of Art di New York City
  921. Venice Beach, California sott'acqua
  922. Un forte terremoto a Gibilterra, Spagna e Monaco
  923. Un aereo si schianterà dopo aver sperimentato forti turbolenze a Chicago e New York City
  924. Il fiume Mississippi strariperà e si allagherà a causa del maltempo
  925. Morte di un trapezista
  926. Il paesaggio cambierà drasticamente a Los Angeles e San Francisco dopo i devastanti terremoti
  927. Un famoso politico sarà colpito da un attacco epilettico
  928. Un famoso cavallo da corsa verrà rubato
  929. Deragliamento del treno a Hoboken, New Jersey
  930. Una tragedia spaziale
  931. Un forte terremoto a Roma danneggia il Colosseo e il Vaticano
  932. Un'esplosione di gas a Chicago, Illinois
  933. Un aereo sconosciuto sorvola la Casa Bianca
  934. Un castello tedesco crolla dopo un incendio
  935. Un uomo tenterà di attraversare l'Atlantico in mongolfiera
  936. Un famoso politico si dimetterà
  937. Pericolo attorno al primo ministro Justin Trudeau e problemi di salute
  938. Un famoso divorzio a Washington
  939. Un forte terremoto nella Napa Valley, California
  940. Un aereo diretto da New York a Parigi si schianterà
  941. Un incidente aereo in Germania
  942. Una sparatoria di massa a Columbus, Ohio
  943. Problemi attorno al muro di Berlino
  944. Un forte terremoto a Las Vegas, Nevada: pericolo per molti hotel
  945. Molte esplosioni a Brooklyn, New York
  946. Un coccodrillo mangerà una star del cinema
  947. Un incidente aereo nel deserto del Mojave
  948. Una giovane starlet ruberà dei diamanti da una gioielleria
  949. Oltre 50 persone sono morte su un aereo dopo una forte turbolenza
  950. Altro scandalo reale
  951. Tragedia al Muro di Berlino
  952. I nastri segreti perseguitano la famiglia reale
  953. Una chiusura di uno o due giorni dei servizi aerei negli Stati Uniti, simile all'11 settembre
  954. Un'autostrada crolla in California
  955. Un enorme terremoto a Vancouver, nella Columbia Britannica
  956. Terremoto in Ontario, Canada
  957. Cancro attorno a uno dei reali
  958. Grandi cure per il cancro entro i prossimi 5 anni che saranno la cura per liberare tutti i tipi di cancro
  959. Un artista della fuga cerca di copiare una delle performance di Houdini e muore
  960. Un ponte girevole in Costa Rica crollerà
  961. Altre gravidanze reali
  962. Un incidente in ascensore a Tokyo, Giappone
  963. Qualcuno muore su una spiaggia sepolto nella sabbia
  964. Una lastra di vetro e cemento si schianta a New York, diverse vittime
  965. Una sparatoria a Mount Royal, Quebec
  966. Cascate del Niagara traboccanti
  967. Deragliamento di un treno merci nei pressi di Ottawa, Ontario
  968. Un enorme incendio a Dublino, Irlanda
  969. Un incendio distrugge Graceland a Memphis, Tennessee
  970. Una grande rapina in banca in Europa frutta milioni al rapinatore
  971. Una tempesta devastante colpisce Sydney, Nuova Scozia
  972. Attentato terroristico a Helsinki, Finlandia
  973. Un attacco terroristico a Düsseldorf, Germania
  974. Un pugile morirà sul ring
  975. Una rivolta in Uganda
  976. Distruzione della Spagna dopo un grande terremoto
  977. Una nave da crociera prende fuoco
  978. Un improvviso acquazzone di grandine a Tokyo, in Giappone, uccide molte persone
  979. Un terremoto nel West Virginia
  980. Un terremoto a Oxford, Inghilterra
  981. Un terremoto distrugge parti delle Piramidi in Egitto
  982. Un aereo esce di pista all'aeroporto JFK, ferendo molte persone
  983. Un pilota sarà ubriaco su un volo transatlantico
  984. Un famoso hotel brucerà a Las Vegas, Nevada
  985. Una rapina nei pressi di un famoso rapper
  986. Il mondo troverà un surplus di oro
  987. Una svolta e una cura per la leucemia
  988. Crolla un'autostrada a San Bernardino, California
  989. Un terremoto in Slovenia
  990. Un grave infortunio a un cavallo vicino a una star della musica country
  991. Tragedia a Big Sur, California
  992. Alluvione ad Atlantic City, New Jersey
  993. Un tornado distrugge una città in Alabama
  994. Una piattaforma petrolifera distrutta da un uragano
  995. Un incidente di rafting
  996. Gli studi Disney in fiamme
  997. Tragedia in un country club in California
  998. Alluvioni in Toscana
  999. Una brutta tempesta a Cape Breton, Nuova Scozia
  1000. Attacco terroristico a Washington, DC
  1001. Un'aragosta gigante verrà trovata in Nuova Scozia
  1002. La Luna cambia colore
  1003. Tsunami più frequenti in tutto il mondo
  1004. Una grande esplosione in Nepal
  1005. Lo skyline di New York City cambia
  1006. Un hotel viene trascinato nel mare
  1007. Una grande alluvione a Savannah e Charleston
  1008. Un attacco terroristico ad Atlanta, Georgia
  1009. Distruzione totale dopo un terremoto a Yellowstone
  1010. Accuse di violenza sessuale nei confronti di un conduttore di un talk show notturno
  1011. Una città perduta ritrovata sotto Atene, Grecia
  1012. Un grande incendio a Roma, Italia
  1013. Crolla un ponte in India
  1014. Un'esplosione di bomba nella capitale degli Stati Uniti
  1015. Parti di una chiesa crolleranno a Milano, Italia
  1016. Un aereo si schianta a Sherbrooke, Quebec
  1017. Uno tsunami alle Hawaii
  1018. Il cielo diventa rosa (non all'alba o al tramonto)
  1019. Un pozzo di petrolio in Texas prende fuoco
  1020. Un famoso giornale chiuderà i battenti
  1021. Alluvione a San Francisco
  1022. Incendi a Melbourne, Australia
  1023. Un'esplosione alla Carnegie Hall
  1024. Un attacco terroristico a Copenaghen, Danimarca
  1025. Un grande incendio in un hotel iconico di New York City
  1026. Centinaia di pesci morti
  1027. Tragedia a una mostra di monster truck
  1028. Un incendio al castello di Windsor
  1029. Un mini tsunami a Coney Island
  1030. Un deragliamento ferroviario in Arizona
  1031. Grave attacco terroristico a Stoccolma, Svezia
  1032. Incendio ad Atene in una grande cattedrale
  1033. Elefanti che caricano in una città e uccidono molti
  1034. Una goletta affonderà nei Caraibi
  1035. Più eruzioni vulcaniche in tutto il mondo
  1036. Un inferno imponente a New York City
  1037. Problemi al ponte sospeso George Washington a Fort Lee, New Jersey
  1038. Rivolta durante una partita di basket
  1039. Problemi al Festival di Cannes
  1040. Un attacco a una base navale a Norfolk, Virginia
  1041. Strani oggetti cadono dal cielo
  1042. Problemi di salute di Boris Johnson - problemi cardiaci
  1043. Una grande rapina ad Amsterdam
  1044. Un'altra eruzione vulcanica alle Hawaii
  1045. Crollo di un ponte sospeso
  1046. Problemi di salute dell'ex presidente Bill Clinton
  1047. Hillary Clinton deve stare attenta alla sua salute
  1048. Alcuni problemi attorno al matrimonio di Barack e Michelle Obama
  1049. Un terremoto sul lato orientale dell'Antartide
  1050. Un forte terremoto a Città del Messico
  1051. Due aerei si scontrano in Florida
  1052. Un vulcano sotto Los Angeles
  1053. L'aumento della violenza in Sudafrica sta provocando numerose rivolte e proteste
  1054. Esplosione a San Pietroburgo, Russia
  1055. I pianeti si scontreranno nello spazio
  1056. Un tornado a New York City
  1057. Una sparatoria al Festival del Cinema di Venezia
  1058. Una sparatoria in un'università del New Hampshire
  1059. Una tempesta mostruosa colpisce Boston, Massachusetts
  1060. Sparatoria e rivolta all'Università di Harvard
  1061. Crollo di un ponte a Panama
  1062. Attacco terroristico a Panama
  1063. Forte terremoto a Quito, Ecuador
  1064. Una grande eruzione vulcanica in Islanda
  1065. Attacco con drone alla Casa Bianca
  1066. Un enorme terremoto in Cina
  1067. Grandi cambiamenti nella monarchia britannica: 2 funerali causeranno il caos
  1068. Altri paesi, come la Scozia, probabilmente seguiranno l'esempio e si separeranno.
  1069. Gigantesca dolina a Las Vegas, Nevada
  1070. New Orleans sott'acqua
  1071. Una diga si rompe in California, molti danni
  1072. Un'astronave atterra in una zona desertica
  1073. Aumento degli avvistamenti UFO in tutto il mondo
  1074. Un grande oggetto volante a forma di ventaglio visto in tutto il mondo
  1075. Molti UFO in India
  1076. Un sindaco di una città canadese sarà un eroe
  1077. Attacco o tiro durante una partita della NHL
  1078. Arresto effettuato nel caso Natalie Wood
  1079. Un arresto nel caso Madeline McCann
  1080. Pinguini che invadono le città
  1081. Birmingham, Inghilterra in fiamme
  1082. Enormi uragani e terremoti nelle Caroline
  1083. rivolta e rivoluzione messicana
  1084. Una famosa gioielleria di New York City verrà rapinata
  1085. Assassinio di un giovane leader
  1086. Un famoso castello brucerà
  1087. Un terremoto a Tokyo e sul Monte Fuji
  1088. Uno tsunami a Malibu, California
  1089. Attacco terroristico a Central Park, New York City
  1090. Coppia di celebrità in overdose
  1091. Malattia attorno al presidente Trump
  1092. Incendi boschivi e incendi boschivi in ​​Australia
  1093. Il popolo della Corea del Nord rovescerà il governo
  1094. Proteste e rivolte in tutto il mondo
  1095. Un meteorite colpirà Mosca
  1096. Una voragine nel centro di Manhattan che inghiotte le auto
  1097. Isola di Capri sott'acqua
  1098. Esplosione vicino alla Fontana di Trevi a Roma, Italia
  1099. Un aereo si schianta ad Amsterdam
  1100. Long Island sott'acqua, gravi inondazioni
  1101. Un elefante uccide un addestratore
  1102. Un mondo perduto sotto il mare
  1103. Una star di Hollywood coinvolta in un omicidio per pietà
  1104. Una tragedia a Wichita, Kansas
  1105. Crollo del tetto della Carnegie Hall di New York City
  1106. Un'esplosione all'ambasciata danese
  1107. Sparatorie a Wall Street
  1108. Deragliamento del treno a Gary, Indiana
  1109. Terremoto gigante in Alaska e nella Columbia Britannica
  1110. Terremoto al Grand Canyon
  1111. Inondazioni diffuse in Romania
  1112. Diverse esplosioni a Copenaghen, Danimarca
  1113. Un gigantesco terremoto a Panama
  1114. Sparatoria in una scuola ad Albany, New York
  1115. Temperature in ulteriore aumento nell'Artico
  1116. Una rissa e rivolte a Hyde Park a Londra
  1117. Un'esplosione di bomba a Buckingham Palace
  1118. Esplosione di una bomba nella metropolitana di Parigi
  1119. Pericolo attorno al presidente francese Emmanuel Macron
  1120. Il tifone colpisce l'Australia
  1121. Esplosione di gas a New York City
  1122. Esplosione di bomba all'aeroporto di Heathrow
  1123. Attacco terroristico a Singapore
  1124. Un terminal aeroportuale sotto attacco
  1125. Un incidente con l'ascensore all'Empire State Building
  1126. Il fiume Nilo straripa, provocando inondazioni nei pressi delle Piramidi in Egitto
  1127. Saranno ritrovati molti relitti, tra cui una nave galeone spagnola
  1128. Una tempesta mostruosa a Shanghai e Hong Kong
  1129. Forte terremoto in Scozia e Norvegia
  1130. Sparatoria di massa a Cleveland
  1131. Boston sepolta sotto 6 metri di neve
  1132. Attentato sulla Quinta Strada a New York City
  1133. La Serbia di nuovo in guerra
  1134. Un transatlantico commerciale affonderà
  1135. Altri detriti spaziali cadono dal cielo
  1136. Un'università sotto assedio
  1137. Un attacco a un carnevale o a metà strada
  1138. Un toro scapperà dal suo recinto e ucciderà le persone
  1139. Un tifone colpisce l'Australia
  1140. Un aereo si schianterà nella Manica
  1141. Un attacco al Washington Post
  1142. Due metropolitane si scontrano
  1143. Uno squalo ucciderà una star del cinema
  1144. Un incidente aereo all'aeroporto di Helsinki
  1145. L'Air Force One avrà problemi al motore
  1146. Numerosi incidenti mortali sulla New Jersey Turnpike dopo un paio di incidenti
  1147. Un membro della famiglia Trump verrà rapito
  1148. Rivitalizzazione di Detroit, Michigan
  1149. Pericolo attorno a un politico in Scozia
  1150. Milioni di dollari in lingotti d'oro sotto un museo
  1151. Mark Zuckerberg deve stare attento agli aerei
  1152. Le tempeste a Big Sur, California, causano gravi frane
  1153. Verrà rubato un famoso dipinto di Rembrandt
  1154. Due gondole si scontrano a Venezia, Italia
  1155. Svolta nel glaucoma e altre malattie degli occhi
  1156. Un college a Houston, Texas, in lockdown
  1157. Qualcuno farà volare un drone contro la Casa Bianca
  1158. Il fiume Mississippi straripa
  1159. Grande svolta nel trattamento delle lesioni spinali
  1160. Un aereo verrà dirottato a Houston, in Texas
  1161. Una tragedia al lago Huron
  1162. Rivolte e proteste a Roma, Italia
  1163. Un trionfo spaziale
  1164. Proteste e rivolte a Londra, Inghilterra
  1165. Un incidente aereo a Pearl Harbor
  1166. Un altro scandalo sessuale a Washington DC.
  1167. Un gorilla gigante simile a King Kong trovato su un'isola remota
  1168. Un tesoro di monete antiche, oro e argento sarà trovato al largo delle coste dell'Africa
  1169. Un attentato a Caracas, Venezuela, forse in un'ambasciata
  1170. Un attacco in Marocco
  1171. Un vigilante a New York come nel film Death Wish
  1172. Le locuste invadono una città in Medio Oriente
  1173. Una rissa tra due conduttori di telegiornali in diretta televisiva
  1174. Spari intorno a un'assemblea legislativa
  1175. Inondazioni causate da violente tempeste alle Cascate del Niagara
  1176. Un tornado a Laredo, Texas
  1177. Danni alla Liberty Bell
  1178. Un terremoto gigantesco in Costa Rica
  1179. Una malattia che colpisce le sequoie della California settentrionale
  1180. Valanga in Svizzera
  1181. Un famoso pilota automobilistico morirà in un incidente
  1182. Un'altra città negli Stati Uniti con problemi idrici come Flint, nel Michigan
  1183. Colate di fango in una città messicana
  1184. frane in California
  1185. Deragliamento del treno a Hoboken, New Jersey
  1186. Un attacco a Times Square, New York City
  1187. Un terremoto ad Atlanta, Georgia e nella Carolina del Sud
  1188. Uno tsunami ad Halifax, Nuova Scozia
  1189. Un tamponamento di 200 auto su un'autostrada di Los Angeles
  1190. Attentato all'edificio Sears di Chicago
  1191. Un aereo di linea commerciale avrà un buco, ma il pilota lo farà atterrare sano e salvo
  1192. Un aereo precipita dalla California alle Hawaii
  1193. Un enorme terremoto a Sumatra
  1194. Carcere per un politico di Washington
  1195. Una grande tempesta colpisce Boston, Massachusetts
  1196. Una malattia uccide i bisonti negli Stati Uniti e in Canada
  1197. Un incendio al Grauman's Chinese Theatre di Los Angeles
  1198. I canguri invaderanno una città in Australia
  1199. Un famoso chef davanti a un giudice potrebbe andare in prigione
  1200. Un meteorite colpirà la Terra, creando un cratere gigante e sarà radioattivo
  1201. Attentato terroristico a San Pietroburgo e Mosca, Russia
  1202. Una violenta rapina in banca a Omaha, Nebraska, con persone prese in ostaggio
  1203. Proteste, rivolte e una bomba a Trafalgar Square a Londra, Inghilterra
  1204. Una svolta nella cura dell'osteoporosi
  1205. Tsunami sotto l'Oceano Indiano
  1206. Sparatorie a South Beach, Miami
  1207. Ci sarà una rapina al treno come nel Vecchio West
  1208. Una svolta nella cura dell'eczema
  1209. Proteste a Long Beach, California
  1210. Una tragedia spaziale
  1211. Una sparatoria a Wall Street
  1212. Un grave incendio nella parte vecchia del centro di Chicago
  1213. Un aereo colpisce una torre di segnalazione a Chicago
  1214. Un temerario tenta di attraversare il Golden Gate Bridge
  1215. Un giocatore di baseball ucciderà una persona lanciando la palla sugli spalti
  1216. Svolta nella cura del cancro al seno
  1217. Tragedia Harrisburg, Pennsylvania
  1218. Un terremoto in Romania
  1219. Crollo di un edificio ad Amburgo, Germania
  1220. Elon Musk deve stare attento al suo benessere
  1221. In futuro, la Corea del Nord e la Corea del Sud diventeranno una
  1222. Un'esplosione in una base militare a San Diego, California
  1223. Un vulcano erutta in Italia, facendo sì che la lava scorra nella città
  1224. Una rapina in una gioielleria di lusso a New York City del valore di milioni di dollari
  1225. Una rapina in una galleria d'arte a Berlino, Germania
  1226. I subacquei troveranno un'antica città sotto il Mar Rosso
  1227. Il ribaltamento di un autobus a due piani ferisce molte persone
  1228. Molti animali selvatici e uccelli moriranno nell'Artico
  1229. Un satellite rileva strani suoni nello spazio
  1230. In futuro le persone sposeranno i robot
  1231. Un terrorista irrompe nella Casa Bianca
  1232. Un battello fluviale del Mississippi prenderà fuoco
  1233. Due piloti di motocross si scontrano
  1234. Terremoto a Città del Capo, Sudafrica
  1235. Una nave da crociera verrà dirottata
  1236. Un aeroporto sotto assedio
  1237. Una valanga a Whistler, nella Columbia Britannica
  1238. L'Arabia Saudita sotto tiro
  1239. Mega terremoto in California
  1240. Gigantesco terremoto nel Pacifico meridionale
  1241. Incendio che fuoriesce dal terreno in alcune città
  1242. Mini terremoti nel nucleo terrestre
  1243. La Corea del Nord potrebbe colpire gli Stati Uniti
  1244. Una violenta tempesta a Città del Capo, in Sudafrica
  1245. Un attacco informatico a Washington
  1246. Un incendio e un'esplosione al New York Times
  1247. Esplosione alla Penn Station di New York City
  1248. La Torre Pendente di Pisa in Italia sta crollando
  1249. Un meteorite atterra a Washington, DC
  1250. La peggiore sparatoria di massa nella storia degli Stati Uniti
  1251. Il corteo presidenziale verrà attaccato
  1252. Melania Trump e suo figlio in pericolo
  1253. Attentato terroristico a Bruxelles
  1254. Un aereo in atterraggio su un'autostrada trafficata a Denver, Colorado
  1255. Una valanga a Whistler, nella Columbia Britannica
  1256. Una sedia a rotelle attorno a un politico
  1257. Attacco terroristico a Stoccolma, Svezia
  1258. Attacco terroristico in Alaska
  1259. Un attacco biologico a Londra, Inghilterra
  1260. Un attacco terroristico a una sfilata di moda
  1261. Un dirigibile esploderà negli Stati Uniti
  1262. Il cavalcavia dell'autostrada crollerà a Los Angeles, California
  1263. Un ponte girevole crollerà
  1264. Attacco terroristico a Oslo, Norvegia
  1265. Scandalo intorno a Scientology
  1266. Cuba diventa il 51° Stato degli Stati Uniti
  1267. Un terremoto di magnitudo 7.9-8.9 colpisce l'Italia
  1268. Roma, Italia, in fiamme
  1269. Un altro attacco a Nizza, Francia
  1270. Libia sotto attacco
  1271. Attacco terroristico al Tower Bridge a Londra, Inghilterra
  1272. Un terremoto in Arizona e nel Grand Canyon
  1273. Terremoto a Monaco e in Francia
  1274. Due aerei si scontrano all'aeroporto di Heathrow a Londra, Inghilterra
  1275. Un attacco biologico nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti
  1276. Un terremoto alle Cascate del Niagara
  1277. Eruzione del Monte Sant'Elena
  1278. Un volo della Air India si schianta tra Vancouver, British Columbia e Mumbai, India
  1279. Una valanga in Svizzera
  1280. Una valanga sul monte Hood
  1281. Alluvioni nelle Highlands scozzesi
  1282. Un incendio alla Casa Bianca a Washington DC
  1283. Sparatorie a Chinatown, San Francisco, California
  1284. Sparatoria ad Aspen, Colorado
  1285. La Camera del Parlamento a Londra, in Inghilterra, ha subito un grande incendio
  1286. Esplosioni a Wall Street, New York - molte vittime
  1287. Incendio all'Astrodome di Houston
  1288. Un altro tsunami in Thailandia
  1289. Uno tsunami a Vancouver, Canada
  1290. Terremoto in Toscana
  1291. Un forte terremoto nella zona di San Fernando Valley a Los Angeles, California
  1292. Un gigantesco terremoto a San Francisco, California
  1293. Tragedia attorno allo Space Needle di Seattle
  1294. Un membro della famiglia reale verrà rapito
  1295. Hillary e Bill Clinton devono stare attenti alla loro salute
  1296. Grave pericolo attorno a Vladimir Putin
  1297. Un'esplosione di bomba intorno alle Nazioni Unite
  1298. Una rivoluzione a Cuba
  1299. Un enorme tifone in Bangladesh
  1300. Tutto il Nord America sarà al buio a causa di un blackout elettrico
  1301. L'Iran e gli Stati Uniti si attaccheranno a vicenda
  1302. Un terremoto di grandi dimensioni distruggerà parti del Medio Oriente
  1303. Un forte terremoto a Mosca
  1304. Il Golden Gate Bridge sarà parzialmente distrutto a San Francisco, California, e molte persone moriranno o rimarranno ferite
  1305. Problemi intorno al ponte di Brooklyn a New York
  1306. Un famoso politico finirà in coma
  1307. Enorme terremoto in India
  1308. Il leader di un paese asiatico verrà assassinato
  1309. Altri attacchi terroristici a Parigi e in altre parti della Francia
  1310. Statua della Libertà sott'acqua
  1311. Un uragano colpisce New York City
  1312. Un treno pendolare a Chicago deraglia e si ribalta, uccidendo molte persone
  1313. Attacchi terroristici in Australia
  1314. Monaco in fiamme
  1315. Esplosione di bomba a Buckingham Palace
  1316. Il presidente Obama potrebbe dover affrontare un problema di salute ed è in pericolo
  1317. Donald Trump in grave pericolo
  1318. Un forte terremoto in Italia sta devastando il paese
  1319. Un grande incendio ed esplosione al Taj Mahal in India
  1320. Mumbai avrà un enorme terremoto
  1321. Attentato terroristico ad Anversa, Belgio
  1322. Attentato terroristico a Mosca
  1323. Proteste e rivolte a Washington, DC
  1324. Attacchi terroristici a Londra, Inghilterra
  1325. Attacco terroristico a Las Vegas
  1326. Attentato terroristico a Parigi
  1327. Attacco terroristico a New York
  1328. Attentato terroristico a Roma, Italia
  1329. Attacco terroristico in Egitto
  1330. Attacco terroristico nei Caraibi
  1331. Un incendio al Beverly Center di Los Angeles
  1332. Un incendio distrugge gran parte dell'Avana, Cuba
  1333. Un attacco terroristico all'hotel Trump
  1334. Tragedia a Oklahoma City - attentato
  1335. Il Papa deve vigilare sulla sua salute e sui pericoli
  1336. Attacco terroristico in Arabia Saudita
  1337. Attacco terroristico alla stazione Victoria di Londra, Inghilterra
  1338. Due aerei si schiantano all'aeroporto John F. Kennedy di New York City
  1339. Attacco terroristico a Toronto, Canada
  1340. Attacco terroristico a Vancouver, Canada
  1341. Ottawa e Montreal devono ancora essere in allerta per possibili attacchi
  1342. Esplosione di una bomba all'aeroporto di Heathrow
  1343. Il presidente nordcoreano Kim Jong Un è in pericolo e potrebbe scomparire
  1344. La Corea del Nord attacca la Corea del Sud
  1345. Terremoti a Toronto, Ottawa e Quebec
  1346. Rivolte a Madrid, Spagna
  1347. Attacco terroristico in Florida
  1348. Un incidente sugli sci intorno alla famiglia Trump
  1349. Attacco terroristico a Tel Aviv
  1350. Attentato terroristico ad Amsterdam
  1351. Attentato terroristico a Istanbul, Turchia
  1352. Attacco con drone a Buckingham Palace
  1353. Attacco alla Casa Bianca a Washington
  1354. I mercati azionari sono molto volatili in tutto il mondo
  1355. Un terremoto gigante a Vancouver, nella Columbia Britannica
  1356. Un forte terremoto ad Anchorage, in Alaska
  1357. Un terremoto gigante a Manila e Guam
  1358. Altri attacchi terroristici da parte di "lupi solitari" in tutto il mondo
  1359. Un aereo di linea commerciale abbattuto da un attacco di droni
  1360. Un attacco chimico a Londra, Inghilterra
  1361. Attacco terroristico in un centro commerciale a Dubai
  1362. Il Beverly Center in fiamme a Los Angeles
  1363. Attacco terroristico a Las Vegas
  1364. Attentato terroristico a Parigi
  1365. Attacco terroristico a New York
  1366. Attacco terroristico a Los Angeles
  1367. Attacco terroristico a Vancouver
  1368. Attacco terroristico a Toronto
  1369. Attacco terroristico a Chicago
  1370. L'Etna in eruzione
  1371. Un grande terremoto a Los Angeles, San Diego e San Francisco
  1372. Tragedia all'aeroporto internazionale Logan di Boston
  1373. Attacco terroristico nella zona di Knightsbridge a Londra, Inghilterra
  1374. Tragedia attorno al nuovo World Trade Center di New York City
  1375. Attacco terroristico in Scozia
  1376. Un arresto nel caso Madelaine McCann
  1377. Eruzione del Monte Sant'Elena
  1378. Israele e Iran si attaccano a vicenda
  1379. Un missile che raggiunge le Hawaii e l'Alaska
  1380. Un attacco al Vaticano e al Papa
  1381. Il Papa deve badare alla sua salute
  1382. Due famosi politici canadesi passeranno
  1383. Attacco terroristico a Beverly Hills Rodeo Drive a Los Angeles, California
  1384. Attacco terroristico in California
  1385. Un terremoto gigantesco tra la Bassa California e il Messico
  1386. Esplosione di una bomba nella residenza del Primo Ministro britannico, 10 Downing Street, Londra, Inghilterra
  1387. Terremoto gigante a Città del Messico
  1388. Il Vesuvio in eruzione
  1389. Un'enorme svolta nella cura del morbo di Alzheimer
  1390. Un aereo si schianta contro la Torre Eiffel, Parigi
  1391. Un incendio in un casinò nel sud della Francia
  1392. Attacchi terroristici in Pakistan e India
  1393. Altri attacchi terroristici a Kabul, Afghanistan
  1394. Attacchi terroristici in Arabia Saudita, tra cui Riyadh
  1395. Una metropolitana va fuori controllo a New York City
  1396. Un'ereditiera statunitense verrà rapita
  1397. Atterraggio dell'astronave
  1398. Metal detector ovunque
  1399. Attacchi di lupi solitari a Bruxelles, Belgio e Lussemburgo
  1400. Scott Peterson è in pericolo
  1401. Un casinò di Las Vegas è stato rapinato e attaccato
  1402. Il principe Carlo deve stare attento alla sua salute
  1403. Esplosione di una bomba all'aeroporto di Heathrow, Londra, Inghilterra
  1404. Attentato terroristico a Melbourne e Sydney, Australia
  1405. Problemi con i campi magnetici terrestri causati dalle eruzioni solari
  1406. Una tragedia spaziale
  1407. Un uragano che colpisce la costa della Louisiana, simile a Katrina
  1408. Sparatorie al Rockefeller Center e a Times Square a New York City
  1409. Esplosione, esplosione e sparatoria al Lincoln Center for the Performing Arts di New York City
  1410. Esplosione alla base aeronautica di Edwards in California
  1411. Terremoti a Toronto, Ottawa e Quebec
  1412. Terremoti che distruggono parti del Taj Mahal
  1413. Tragedia attorno alla CN Tower a Toronto, Ontario
  1414. Parti della Gardiner Expressway a Toronto, Ontario crolleranno
  1415. Uragani violenti in Florida
  1416. La diga di Hoover è crollata
  1417. Rivolte a Madrid, Spagna
  1418. Il primo ministro Justin Trudeau è in pericolo
  1419. Altri avvistamenti di UFO e alieni in tutto il mondo
  1420. Un inferno imponente a Honolulu, Hawaii
  1421. Un enorme pezzo di ghiaccio che si stacca dalla piattaforma antartica
  1422. Rivolte a Caracas, Venezuela
  1423. Aereo che si schianta sulle Ande
  1424. Un incidente con incendio e perdita di vite umane durante una gara del Gran Premio
  1425. Tragedia in una scuola nel Tennessee
  1426. Un enorme incendio vicino ai Docks di Toronto, Ontario
  1427. Scandalo sessuale tra i reali britannici
  1428. Un attacco a San Diego, California
  1429. Svolte nel campo della SM
  1430. Attentato a Marble Arch a Londra, Inghilterra
  1431. Attacco terroristico a Boston, Massachusetts
  1432. Un dirottamento aereo
  1433. Un uragano a Toronto, Canada
  1434. Un paese cambierà la propria valuta
  1435. La California settentrionale, compresa San Francisco, sarà colpita da un terremoto di grandi dimensioni come quello del 1906, che causerà gravi danni strutturali agli edifici e forse anche al Golden Gate Bridge: la città dovrà essere ricostruita.

Previsioni delle star.

  1. Un bambino per Taylor Swift
  2. Adele si sposerà
  3. Lady Gaga e Michael Polanski convoleranno a nozze
  4. Lady Gaga si sposerà
  5. Johnny Depp si sposerà
  6. Elton John deve stare attento alla salute
  7. matrimonio di Brad Pitt
  8. Ricovero ospedaliero di Brittany Spears
  9. Taylor Swift, matrimonio e bambino
  10. Martha Stewart poserà solo con un cappello di pelliccia russo e poco altro per una rivista russa
  11. Jimmy Kimmel vincerà molti premi
  12. Katy Perry, possibile fidanzamento e bambino
  13. Billy Ray Cyrus arrestato
  14. Jimmy Kimmel cavalcherà un cavallo sulla Melrose Avenue a Los Angeles
  15. Un membro della famiglia Jackson morirà in un incidente aereo
  16. Shawn Mendes deve prestare attenzione alla salute e al benessere
  17. Problemi e pericoli intorno a Drake
  18. Jennifer Lopez potrebbe vincere molti premi per il film Unstoppable
  19. Un rapper canadese finirà come Diddy
  20. Jay Z avrà un'udienza in tribunale
  21. Una star del cinema verrà derubata della sua collezione di scarpe
  22. Una famosa star diventerà cieca
  23. Pericolo attorno a Kendrick Lamar
  24. Una star del cinema morirà guidando sulle colline di Hollywood
  25. Fran Drescher deve stare attenta alla salute
  26. L'élite di Hollywood fuggirà dalla California quando i suoi nomi saranno menzionati nei file di Jeffrey Epstein e Diddy
  27. Tom Hanks potrebbe avere un'udienza in tribunale
  28. Anche Ellen DeGeneres potrebbe avere un appuntamento in tribunale
  29. Meghan Markle e il principe Harry si sono lasciati
  30. Battaglia per la custodia dei figli di Meghan Markle e del principe Harry
  31. Diddy è in pericolo
  32. Drake è in pericolo
  33. Uno dei Rolling Stones morirà
  34. Uno dei Beatles morirà
  35. Jennifer Lopez sposerà un ricco membro della famiglia reale
  36. Angelina Jolie nominata e possibile vittoria per Maria
  37. Donatella Versace deve stare attenta alla salute
  38. Cher in un incidente d'auto
  39. Kayne West e la moglie Bianca Censori si separano
  40. Kanye deve stare attento alla salute
  41. Beyoncé e Jay Z si sono lasciati
  42. Ryan Gosling, un incidente d'auto
  43. Meryl Streep, paura del cancro
  44. Billie Eilish deve stare attenta alla salute e al benessere
  45. Fran Drescher si candiderà in politica
  46. Sylvester Stallone entra in ospedale
  47. Madonna potrebbe entrare in una struttura psichiatrica
  48. Brad Pitt si sposerà
  49. Cher si sposerà
  50. Madonna potrebbe avere paura del cancro
  51. Lady Gaga cambierà il suo nome
  52. Simon Cowell sposerà Lauren Silverman
  53. Un matrimonio per Liam Neeson
  54. Kim Kardashian diventerà un avvocato e un'attivista
  55. Harrison Ford potrebbe essere ricoverato in ospedale: deve stare attento agli aerei
  56. James Woods è ricoverato in ospedale e dovrebbe fare attenzione alla sua salute
  57. Problemi di salute di Martin Scorsese
  58. Problemi alla prostata di Robert De Niro
  59. Intervento chirurgico d'urgenza per una cantante pop
  60. Arianna Grande baby
  61. William Shatner deve stare attento alla sua salute
  62. Tom Cruise deve fare attenzione ai problemi di salute, compresi quelli cardiaci
  63. Zendaya deve stare attenta agli aerei
  64. Incidente d'auto tra George e Amal Clooney
  65. Matrimonio per Ariana Grande
  66. Un altro figlio per Katy Perry
  67. Mariah Carey ha problemi di salute
  68. Omicidio-suicidio attorno a una coppia di Hollywood
  69. George Clooney deve stare attento alle moto e alle auto
  70. Un matrimonio per Taylor Swift
  71. Problemi di salute di Clint Eastwood
  72. Jane Fonda in ospedale
  73. Un rapper verrà colpito durante una cerimonia di premiazione
  74. Qualcuno verrà colpito sul tappeto rosso
  75. Accuse di violenza sessuale contro un conduttore di un quiz televisivo
  76. Britney Spears in un incidente stradale
  77. John Travolta in un incidente stradale
  78. Dame Judi Dench deve stare attenta alla salute
  79. Problemi di salute di Carol Burnett
  80. Stevie Wonder avrà problemi di salute
  81. Bill Cosby portato d'urgenza in ospedale
  82. Ricovero ospedaliero di Jack Nicholson
  83. Problemi medici di Debbie Harry
  84. Kanye West coinvolto in una sparatoria
  85. Un famoso chef davanti a un giudice potrebbe andare in prigione
  86. Matrimonio per Oprah
  87. Ricovero ospedaliero di Morgan Freeman
  88. Incidente sugli sci di Elizabeth Hurley
  89. Harrison Ford e Calista Flockhart si separeranno
  90. Demi Lovato deve ancora prendersi cura della sua salute e del suo benessere
  91. Donatella Versace deve prendersi cura della sua salute e del suo benessere
  92. Ted Turner deve stare attento alla sua salute
  93. Elon Musk deve prendersi cura della sua salute e del suo benessere
  94. Julia Roberts divorzierà
  95. Angelina Jolie deve stare attenta alla sua salute
  96. Joan Collins deve stare attenta alla sua salute
  97. David e Victoria Beckham si separeranno
  98. Eva Mendez e Ryan Gosling si lasceranno
  99. Bill Cosby deve prendersi cura della sua salute e del suo benessere
  100. Hailey e Justin Bieber devono stare attenti al loro matrimonio
  101. Joe Pesci deve stare attento alla salute
  102. Barbara Streisand e James Brolin si sono lasciati
  103. Annette Benning e Warren Beatty si lasciano
  104. Justin Timberlake e Jessica Biel si sono lasciati
  105. Una coppia di Hollywood andrà in overdose
  106. Ben Affleck deve stare attento alle sue abitudini di consumo di alcol e al suo benessere
  107. Un ricovero in ospedale per Sylvester Stallone
  108. The Rock deve stare attento alla motocicletta
  109. Harrison Ford deve badare alla sua salute e al suo benessere; un altro incidente aereo
  110. Sir Anthony Hopkins deve vigilare sulla salute
  111. Dwayne 'the Rock' Johnson vincerà molti premi per The Smashing Machine e potrebbe essere candidato all'Oscar o vincere

I reali del Regno Unito

  1. Rapimento di un ragazzino
  2. Paura per la salute della regina Camilla
  3. Re Carlo ancora malato e morente
  4. William sarà re dopo
  5. Charles muore
  6. Meghan Harry si è separata
  7. Battaglia per la custodia dei figli di Meghan e Harry
  8. Harry viaggerà ma alla fine tornerà nel Regno Unito
  9. Altri guai intorno ad Andrew
  10. Andrew deve stare attento al pericolo e al benessere
  11. Kate deve ancora stare attenta alla sua salute
  12. Re Carlo darà il trono al principe William
  13. Re Carlo, problemi di salute
  14. Un bambino reale e un divorzio reale
  15. Possibile divorzio tra Meghan e Harry
  16. Il principe Carlo deve stare attento alla salute
  17. Ancora scandalo attorno al principe Andrea
  18. Il principe Alberto di Monaco potrebbe separarsi dalla moglie
  19. Pericolo attorno al principe William e Harry e agli aerei
  20. Un rapimento ai danni della famiglia reale
  21. La famiglia reale è in pericolo a casa e soprattutto in viaggio
  22. Funerali reali
  23. Uno dei reali potrebbe essere avvelenato
  24. Sarah Ferguson si trasferirà dall'Inghilterra probabilmente in Portogallo
 
