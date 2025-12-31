Molte scoperte nella ricerca sulle cellule staminali

rivoluzione iraniana

Pericolo intorno a Zohran Mamdani: tentativo di omicidio o assassinio

Riqualificazione della Striscia di Gaza - Hotel di lusso ecc., come nel sud della Francia, sulla Costa Azzurra.

Un incendio sulla Quinta Strada a New York City

Un relitto trovato sul fondo del lago Ontario

Un aereo atterrerà sul prato della Casa Bianca

Madagascar sott'acqua

Animali robotici

Nuovo governo in Messico

La Casa Bianca evacuata a causa di una sostanza sconosciuta

Tragedia nel Greenwich Village di New York City

Un cavallo alato nel cielo

Una grande tempesta di polvere, Albuquerque, New Mexico

Una pista da corsa in fiamme

Un pescatore cattura un pesce da 200 libbre nel Montana

Un ponte crollerà a Parma, Italia.

Alluvioni in Bulgaria

Una carenza di cioccolato dovuta a una malattia che ha colpito le fave di cacao

Un incendio alle Nazioni Unite

Un deragliamento ferroviario in Idaho

Un famoso golfista passerà

Un incendio alla Madame Tussauds Wax Works

Una persona famosa cadrà da una grande altezza

Brooklyn New York sarà colpita da un terremoto

Un potente uragano sulla costa orientale

Una mucca diventerà famosa a livello internazionale

Un forte terremoto in Germania e Svizzera

La pannocchia di mais più alta del mondo in Iowa

Una malattia attorno a un cactus a Phoenix, Arizona

Una tempesta molto potente a Parigi, in Francia, chiuderà tutte le attrazioni

Un terremoto gigantesco sull'Himalaya

Un incendio gigante ad Amsterdam, Olanda

Una mongolfiera esplode sopra New York City

Esplosione di bomba a Colorado Springs

Possibile impeachment di Donald Trump

Un'auto Alfa Romeo esplode

Una fabbrica di scope in fiamme

Svolte nella ricerca sull'epilessia

Tesoro trovato sotto l'Oceano Indiano

Una brutta tempesta colpisce Carmel, California

Pericolo attorno al Golden Gate Bridge dopo un terremoto mostruoso

Un forte tornado colpisce St. Louis, Missouri

Uno tsunami nel sud della Francia

Un elefante salva le persone da un incendio

Un ciclone colpisce l'India: edifici crollati, forti venti e molta distruzione

Ci saranno organi coltivati ​​in laboratorio che porteranno a scoperte mediche

Una fuoriuscita di petrolio a Galveston, Texas

Molte scoperte mediche grazie all'intelligenza artificiale

Forte terremoto a Budapest, Ungheria; il fiume Danubio strariperà

Molte persone si trasferiranno in Italia, sulla costiera amalfitana e in Toscana per via del cibo sano e biologico: il cibo italiano sano è stato appena votato come il miglior cibo al mondo.

Le grandi aziende si fonderanno insieme

Qualcuno ucciderà un arbitro durante una partita di baseball

Sarà scoperta una nuova specie di scoiattolo

Una grande nuvola rosa sopra San Francisco

Una giraffa sarà sui titoli dei giornali

Un'auto speronerà le persone a Las Vegas, Nevada

Volkswagen fuori mercato

Una guerra a Taiwan

Una guerra, Venezuela

Un'aquila calva attaccherà un politico

Un pesce spada gigante sarà trovato ai Grand Banks

Una malattia intorno ai melograni e una carenza

Bill Gates cambia look

Spaccatura nel Partito Repubblicano

Trump deve stare attento a un'assassina

Verrà fondata una nuova nazione pigmea

Il presidente Trump non dovrebbe recarsi alle Isole Galapagos. Sarebbe molto negativo per lui.

Un orso fugge da uno zoo della Pennsylvania mettendo in pericolo le persone

Un forte terremoto a Filadelfia

Un grande incendio a Londra, Inghilterra

Un giocatore di hockey verrà rapito e tenuto in ostaggio per ottenere un riscatto

Un'invenzione di un dodicenne influenzerà il mondo

Una rivitalizzazione di Detroit, Michigan. Sarà di nuovo molto popolare

Un nubifragio nel Kentucky

Un incidente aereo ad Amsterdam, Olanda

Un contadino della Virginia trova un tesoro in un campo di mais

Terremoto di Sausalito a San Francisco

Un terremoto a Whistler, nella Columbia Britannica

Esplosione a Francoforte, Germania - terremoto

Un leone fugge da uno zoo di Toronto

Melania Trump - ricovero in ospedale

Il Big Ben esploderà a Londra, Inghilterra

Grandi magazzini Harrods, esplosione di una bomba, Londra, Inghilterra

Robert Kennedy Junior sarà messo sotto accusa

Robert Kennedy Junior deve stare attento alla salute

Siccità in Sudafrica

Interruzioni di corrente nelle grandi città

Svolta nella malattia di Lyme

Svolta nella malattia di Crohn

Un occhio bionico

Alluvioni in Olanda

Keir Starmer fuori dal potere

Un cavallo da corsa e un fantino vinceranno una corsa; dopo aver vinto entrambi moriranno

Molti attacchi in Germania

Attacchi alle basi statunitensi

La Siria sarà sotto attacco - Damasco in rovina

Fuga di radiazioni, città evacuate

Giappone, altri grandi terremoti: un enorme tsunami

Sundial Bridge a Redding, California, problemi, possibile crollo

progressi dell'intelligenza artificiale

Una famosa star del cinema annegherà al largo della costa di Catalina, come Natalie Wood

Una malattia che riguarda le pecore

La Groenlandia sarà acquistata da un miliardario e diventerà uno stato indipendente

Una rapina al Royal Ontario Museum, Toronto, Canada

Un incidente in un silos per cereali, Canada occidentale

Grave inondazione in Alabama

Incidente nei pressi di una nave a vapore

Un mercato all'aperto sotto attacco

Uno zoo sotto assedio

Nascerà un elefante rosa

Incidente del tram a San Francisco

Un incidente con un cavallo a Santa Inez, California

Un famoso parrucchiere di Hollywood ucciderà alcuni dei suoi clienti

Un pazzo con un giubbotto antiproiettile cercherà di entrare nella Casa Bianca

Uno tsunami ad Atlantic City, nel New Jersey

Un negozio Chanel incendiato in Francia

Un incendio su una nave da crociera uccide tutti

Una cura per l'eczema

Qualcuno costruirà una piccola città che assomigli al film di Barbie

Il fiume Tamigi a Londra, Inghilterra, strariperà

Un telescopio ucciderà qualcuno

Un sottomarino navale darà inizio a una guerra

Milioni di dollari trovati in un idrante antincendio

Una tempesta mostruosa a Boston, Massachusetts

Crollo in un hotel a Las Vegas

Le arpe saranno molto popolari

Un uomo sopravvive su un canotto nell'Oceano Atlantico dopo che la sua barca si è capovolta

Altre esplosioni a Beirut, Libano

Disastro ecologico in Brasile

Un uragano in Irlanda

Una malattia causata dai cincillà

Un bambino salvato da un pozzo in Australia

Una malattia che colpisce l'uva in Francia

Un'esplosione di bomba al Rockefeller Center

Ossa di dinosauro trovate in un sobborgo di Chicago

Scoperta di un'antica miniera di diamanti in Sudafrica

Cimitero Navahoe nel sud-ovest degli Stati Uniti, scoprirà un tesoro

Una star del cinema più anziana si chiuderà in un vecchio studio cinematografico dopo una sfuriata folle

Una famosa star del cinema si trasferirà in Giappone

Incendio boschivo a Jaspar, Canada

Un incendio al museo della guerra a Londra, Inghilterra

Qualcosa nel carbone curerà le malattie

Un mostro come Godzilla sarà trovato in Giappone

Grandi quantità di denaro saranno trovate in un carillon

Una banca darà via i soldi

Un altro disastro come Chernobyl del 1986

Un'esplosione al largo della costa della Normandia, in Francia

Crollo di una miniera di nichel

Un miracolo nel deserto dipinto in Arizona

Un bambino inventerà un giocattolo che diventerà molto popolare in tutto il mondo

Un'isola greca sott'acqua

Una nuova specie di animale trovata nelle saline della valle di Annapolis, nella Nuova Scozia occidentale

Una vongola gigante verrà trovata durante una cottura delle vongole

Un incendio boschivo in Australia

Un canguro sarà invitato alla Casa Bianca

Il presidente Trump avrà un attacco di panico

Un Rembrandt sarà trovato in un'asta silenziosa

Presidenti robotici nel futuro

Una grande rapina a Dallas, Texas

Una troupe cinematografica che stava girando in una location desertica verrà rapita

Un incendio a Hyde Park a Londra, Inghilterra

Un famoso calciatore rapinerà una banca

Un tornado gigante a Butte, Montana

Verrà trovata una nuova razza di pollo

Un problema al ponte di Oakland Bay, San Francisco

Una forte tempesta colpisce la baia di Galaway in Irlanda

Liverpool in fiamme

Un incendio in una fabbrica di Liverwurst in Germania

Pericolo intorno al Festival di Salisburgo in Austria

Un enorme terremoto nel Pakistan orientale

Un incendio all'Astrodome di Houston

Il personale lascia Buckingham Palace a causa dei fantasmi

Un uomo cammina attraverso Venezia, Italia, su una corda tesa

Terremoto catastrofico in Oregon

Un'auto investe alcune persone a Minneapolis, Minnesota

Rivolta allo stadio dei Dodgers, a Los Angeles

Joey Chestnut mangerà un pancake gigante

Ritrovate altre copie della Magna Carta

Saranno trovate ossa di dinosauro nel parco della Casa Bianca

Una fabbrica di zuppe crollerà e poi verrà demolita

Rivolta in una prigione di Leavenworth, Kansas

Un pesce gigante sarà trovato a Sheepshead Bay, Brooklyn, New York

Un tesoro verrà trovato nella foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, in Inghilterra.

Un punto caldo di Miami sarà in fiamme

Un alce gigante sarà trovato a Terranova, in Canada

Haifa Israele sotto attacco

Una fabbrica di sigarette in fiamme

Una tempesta enorme a Ottawa, Ontario

Una rivolta a Washington, DC

Un treno panoramico cade da un ponte

Il monossido di carbonio uccide una coppia di Hollywood

Chicago Illinois potrebbe cambiare nome

Un castello in fiamme

Crollo dell'acropoli in Grecia dopo un forte terremoto

Honduras - un forte terremoto

Bermuda sott'acqua: numerose inondazioni dopo un uragano mostruoso

Blocco all'Università di Auburn in Alabama dopo una sparatoria

Un brutto uragano a Corpus Christi, Texas

Una sparatoria di massa nella Repubblica Dominicana

Qualcosa nei meloni cura molte malattie

Maggiore attività solare dal sole

Problemi al confine tra Thailandia e Cambogia

Un super uragano a New York City ha distrutto parte della Statua della Libertà e altri monumenti

Un uragano colpisce il Tennessee

Marjorie Taylor Greene deve stare attenta al pericolo

Tentativo di assassinio di Trump

Melbourne, Australia in fiamme

Una sparatoria alla Camera dei Comuni

Una bufera di neve a Parigi, Francia

Una star del cinema viene uccisa da uno squalo al largo della costa di Catalina, in California

Un inferno imponente, Buffalo New York

Viaggio nel tempo

Potrebbe verificarsi una scissione nel Partito Repubblicano nel 2026, non essendoci sintonia sugli affari esteri.

Tokyo, Giappone in rovina dopo un forte terremoto

Rivoluzione iraniana

Possibile guerra con gli Stati Uniti e il Venezuela

Rivolta in molte città europee

I segreti del governo saranno rivelati

Divulgazione completa degli UFO

Pubblicazione dei file JFK contenenti informazioni su Marilyn Monroe

Parigi, Francia, in fiamme, in fiamme

JD Vance viene rapito

Assassinio di Donald Trump

Svolta nella cura della paralisi cerebrale

Una serie di problemi medici attorno a Trump

Un'interruzione di corrente a Washington DC per 2-3 giorni

Un'interruzione di corrente in tutto il Regno Unito, compresa Londra, Inghilterra

Assassinio di Putin

Un aereo dirottato da New York ai Caraibi

Un forte terremoto sul monte Everest

Navi aliene entrano nell'atmosfera terrestre

Una nave aliena atterrerà

rapimento di Barron Trump

Problemi di salute di Michelle Obama

Il cancro attorno a Obama

Nancy Pelosi portata d'urgenza in ospedale

Incendi boschivi in ​​Arizona

Elon Musk farà grandi passi avanti nell'aviazione spaziale

Le Camere del Parlamento a Londra, Inghilterra, in fiamme

Un'escalation investe le persone a Palm Beach, Florida

Un panda gigante in Cina

L'orso Kodiak mangerà 2 persone in Alaska

Esodo di massa di persone dagli Stati Uniti che si spostano a livello globale

Polmonite di Bill Clinton e supporto vitale

Le auto d'epoca tornano

Terremoto in Cambogia

Il principe Harry lascerà la California

Elon Musk nominato cavaliere

La guerra in Ucraina sta finendo

Un incendio al Nobu Hotel and Restaurant

Incontri con gli alieni in tutto il mondo

Brasile, forti inondazioni

Terremoti e parti di Rio de Janeiro sott'acqua

Harry e Meghan si sono lasciati

Un esodo di massa dalla Florida a causa di uragani e super tempeste

Persone che si trasferiscono in Arizona

L'Argentina è un punto caldo per i terremoti

Washington DC in fiamme

Scoperto più di un piede grande

Un terremoto a Boston

Nevicate significative in Turchia

Un tendone da circo crolla uccidendo le persone al suo interno

Ci sarà una svolta significativa nella cura della SM

Un dinosauro verrà trovato in Costa Rica

Forte tempesta al largo di Gibilterra

Un bambino di 10 anni attraverserà a nuoto il lago Ontario

Attacco terroristico a Regina, Saskatchewan

Una ribellione irlandese

Lenti 3D per le persone

Un pugile morirà sul ring dopo aver subito diversi colpi alla testa

Qualcuno sparerà accidentalmente ad Alec Baldwin

L'inferno imponente a New York City

Scoperta una nuova specie di lupo

Parti della Grande Barriera Corallina si disintegreranno

Tanta neve a Palm Beach, Florida

Colombia Britannica: terremoto di magnitudo 8.6

Elon Musk vincerà molti premi

Elon Musk deve stare attento alle motociclette

L'Australia e la Nuova Zelanda diventeranno una nazione

Un ragno gigante sarà trovato in Sud America

Super tempeste e uragani colpiranno di nuovo la Florida

Reno, Nevada, in fiamme

Una hostess piloterà un aereo per metterlo in salvo dopo che il pilota ha avuto un infarto

L'uomo più alto del mondo passerà

Un'auto elettrica esplode uccidendo molte persone

Tragedia a Newcastle sul Tyne in Inghilterra

Un alveare gigante verrà scoperto negli Stati Uniti

Un gorilla invaderà una città dopo essere fuggito da uno zoo

Alluvioni ad Amsterdam, Olanda

Il Lincoln Center di New York City chiuderà dopo un allarme bomba

Terremoto enorme in Messico

Un albero di sequoia millenario crollerà

Una tempesta di polvere blocca Las Vegas, Nevada

La statua della libertà di New York City subirà molti danni dopo una super tempesta

Un grande terremoto nel sud della Francia

Una gigantesca alluvione a Swift Current, Saskatchewan

Una grave siccità a Tucson, Arizona

Emergerà un nuovo virus non così grave come il Covid19

Gli orsi polari migreranno dal sud a causa del riscaldamento globale

Una nave verrà dirottata a San Francisco vicino al Golden Gate Bridge

Un ponte crolla nel Tennessee

Un marchio di auto di lusso andrà in bancarotta

Un membro della famiglia Trump verrà ucciso da un leone durante un safari

Gli scienziati troveranno un altro mondo all'interno della Terra

Ci saranno molti progressi nel programma spaziale

Potrebbe verificarsi un'altra tragedia spaziale

Benjamin Netanyahu sarà sostituito

Molta siccità nel mondo

Un incidente aereo in Polonia

Un'evasione dal carcere in Texas uccide molte persone

Un cammello in fuga a New York City

Una malattia che colpisce i bovini

Un incendio allo stadio di Wembly, Londra, Inghilterra

Glasgow, Scozia in fiamme

Uno tsunami nelle Isole Aleutine

Un'esplosione di bomba a Parliament Hill, Ottawa

Un orso scappa da uno zoo e mangia un personaggio famoso

Il Quebec e le province dell'Atlantico orientale alla fine si separeranno dal Canada

Parti dell'Empire State Building in fiamme

Un famoso cavallo da corsa verrà rapito

Un terremoto a Indianapolis, Indiana

Due mongolfiere si scontreranno sopra il New Mexico

Un attacco terroristico nel nord della Francia

Una città in Arizona raggiungerà temperature superiori a 150 gradi, sciogliendo molte cose. La Guardia Nazionale e l'esercito interverranno.

Una grande tempesta a Boston, Massachusetts

A Gloucester, una barca da pesca affonderà come nel film La tempesta perfetta

Un gabbiano abbatte un jet a New York City

Città del Messico in rovina dopo un forte terremoto

Un grande terremoto a Calcutta, India

Le gigantesche nuvole rosa nel cielo potrebbero essere navi aliene

Terremoto gigante a Tokyo

Un incendio boschivo a Muskoka, Ontario

La terza guerra mondiale è stata una guerra breve, ma poi c'è stata la quarta guerra mondiale con l'uso di droni e robot.

Le persone si allontaneranno dalle città

Un blackout elettrico a Tokyo, Giappone

Gli animali provenienti da un altro pianeta invaderanno la Terra

Città spaziali del futuro

Uno tsunami colpirà Halifax, Nuova Scozia

Tragedia nel mare di Bering

Un terremoto a Budapest, Ungheria

Gli incendi boschivi australiani si stanno diffondendo alle città

La gente vivrà in capanne di tronchi

Una squadra di rugby perirà in un incidente aereo

Un robot ucciderà un politico

Una star del cinema subirà una lesione spinale mentre guida una motocicletta

L'Europa nel caos mentre avvengono i cambiamenti

eserciti robotici

Una nave da crociera affonda al largo della costa dell'Alaska a causa di un forte terremoto

I droni atterrano su Mar-a-Lago

Incendio alla Trump Tower di New York City

Vladimir Putin deve stare attento a bere vodka

Una carenza di insulina

Nuovi leader mondiali in tutto il mondo

Un transatlantico si spaccherà a metà

Attacco informatico a un impianto di trattamento delle acque

Una nave russa verrà attaccata

Uno chef andrà nello spazio

Un contadino scopre una nave aliena nella sua proprietà

Un'esplosione in un impianto nucleare

Verrà trovato un nuovo oceano

Un potente terremoto nel Regno Unito distruggerà città e paesi

Un transatlantico prenderà fuoco

Nancy Pelosi portata d'urgenza in ospedale per emergenza medica

Grandi tornado in tutto il mondo

La chiusura della Banca Mondiale

Un piccolo aereo si schianta in un canale ad Amsterdam, Olanda

Un terremoto nelle Dolomiti

Attacco terroristico a Glasgow, Scozia

Una grande alluvione a Ottawa, Ontario, Canada, compresa Parliament Hill

Una grande tempesta al largo della costa di Città del Capo, in Sudafrica

Le persone indosseranno maschere antigas in tutto il mondo a causa di un possibile attacco nucleare o biologico

Una città sarà divisa a metà da un forte terremoto

Una bomba al Campidoglio di Washington, USA

Un incendio al New York Times

Un forte terremoto a Salt Lake City, nello Utah

Molte persone si trasferiranno in Australia

Un terremoto a Beverly Hills, California

Una grande alluvione ad Atlanta, Georgia

Il mondo sopravviverà a un attacco nucleare

San Pietroburgo, Russia e Mosca saranno separate sotto un nuovo regime

Navi aliene entrano nell'atmosfera terrestre

Un incendio boschivo in Russia

Un incidente con un aereo agricolo

Un incidente in barca nelle Florida Keys

Un aereo si schianta contro il Cervino in Svizzera

Un grande incendio a Parigi, Francia

Un sacco di mucca pazza

Gravi incidenti alla Indy500

Gli aeroporti chiuderanno in tutto il mondo a causa di suoni insoliti provenienti dallo spazio

Grandi esplosioni a Dubai

Una pista di pattinaggio in fiamme

Terremoto a Chicago

Piccadilly Circus a Londra, Inghilterra in fiamme

Parigi, Francia cambierà nome

Svolta nella cura dell'osteoporosi

Robot alla Casa Bianca

La NASA scoprirà un nuovo pianeta, quasi gemello della Terra, abitato da umani che ci assomigliano

Un attacco informatico a molte banche in Inghilterra

Copenaghen in fiamme

Un terremoto nei Monti Adirondack

Attacchi terroristici su Oxford Street a Londra, Inghilterra

Una cura per il linfoma non-Hodgkin

Una nave da crociera si ribalta a causa di uno tsunami

Terremoto in Toscana e Roma Italia

Re Carlo entra in ospedale

Un forte terremoto in Guatemala

I monumenti di Washington sono stati parzialmente distrutti a causa degli attacchi dei droni

Una grande tragedia a Città del Messico

Calgary Alberta, il fiume Bow strariperà e ci sarà un'alluvione

Una grande alluvione a Charlottetown, PEI

Un grande squalo bianco nel Canale del San Lorenzo

L'atterraggio di un'astronave in un campo di mais dell'Iowa

Un transatlantico affonderà

Un gigantesco terremoto in Francia e nel Regno Unito

Il fiume Rio Grande strariperà

Donald Trump Jr. deve stare attento al pericolo

La città di New York sepolta sotto 15 metri di neve

Due elicotteri si scontrano sopra New York City

Un altro miracolo in Portogallo

Una star del cinema crollerà su una pista da sci

Un aereo precipiterà nell'Oceano Indiano

Altri rifugi antiatomici in costruzione

Un incidente nel pozzo minerario

Un grande incendio a Johannesburg, Sudafrica

Una ribellione in Colombia

I robot sostituiranno le persone ovunque

Contaminazione dell'acqua a Dallas, Texas

Strade di Hannover, Germania, allagate

Una sparatoria di massa in un supermercato

Altri attacchi di bisonti (bufali)

Un terremoto in Costa Rica

Una malattia che riguarda la volpe artica

Un treno andrà fuori controllo a Mumbai uccidendo molte persone

Molti attacchi di serpenti in Florida e Louisiana

Il teatro Shubert di New York in fiamme

Un'alluvione negli Hamptons

Terremoto a Miami, Florida

Un personaggio famoso delle Bermuda passerà

Uno squalo del biliardo verrà ucciso in una sala da biliardo da una palla da biliardo

Divieto di fumare sigarette in alcuni paesi

Crollo del Waldorf Astoria a New York

Carenza di salmone nel mondo

Meghan Markle deve stare attenta ai cavalli

Ci sarà uno studio di produzione cinematografica nello spazio

Il Covid sarà come un comune raffreddore

Ci sarà una pillola che invertirà l'età

Una star del western, un cowboy, morirà in un incidente bizzarro

Forte terremoto a Wellington, Nuova Zelanda

Nube nucleare sopra l'Alaska

Un forte terremoto e uno tsunami a Chennai, in India, formalmente Madras, nella baia del Bengala

Un terremoto a Roma danneggia il Colosseo

Due navi si scontrano nelle isole Aleutine

Un attacco in Botswana

Interruzioni di corrente e blackout negli Stati Uniti

Gli esseri umani atterreranno su Marte

Tiger Woods, una malattia invalidante

Un cane attraversa le cascate del Niagara in una botte

Gli orsi grizzly inizieranno ad attaccarsi a vicenda

La Torre Eiffel si dividerà a metà

Una parte della Casa Bianca crollerà

Un aeroporto sotto assedio

Un famoso chef ha un infarto mentre cucina in diretta TV

Un blackout elettrico in tutto il mondo

Un incendio alla Union Station di Toronto

Un attacco a Gibilterra

Il fiume Niagara è in piena

Una svolta nella cura del glaucoma

Milioni di gioielli rubati da Cartier a Parigi, Francia

Una ruota panoramica crolla

Una grande nebbia su Parigi, Francia

Un attacco terroristico a Helsinki, Finlandia

Crollo del Lincoln Tunnel

Una brutta tempesta colpisce Praga, uccidendo molte persone

I poli magnetici si spostano e causano drastici cambiamenti climatici

Due aerei si scontrano all'aeroporto Pearson di Toronto

Donald Trump Jr. deve stare attento al pericolo

Terremoto gigante in Francia - 8,6 o più

Parte della metropolitana di New York in fiamme

Un forte terremoto a Yosemite

Frane al lago Tahoe

Un terremoto e un'esplosione ad Amsterdam

Sezioni della vecchia Roma in fiamme

La Grande Muraglia cinese crollerà dopo un forte terremoto

Una grande tempesta nello spazio

Canary Wharf in fiamme a Londra, Inghilterra

Nassau, Bahamas, sarà colpita da un terribile uragano che spazzerà via gran parte dell'area turistica

Il Monte Olimpo potrebbe eruttare a causa di un terremoto sottomarino nel Mar Egeo

Corsa all'oro nel New Mexico e in Arizona

Un aereo in viaggio da New York City a Singapore sarà tenuto in ostaggio

Un incendio al Kennedy Centre di Washington, DC

Terribile carestia in tutto il mondo

Il premio Nobel per la pace a un attivista per i diritti degli animali

Las Vegas, Nevada affonda

Le persone su un traghetto saranno attaccate dagli squali

Alcune parti della Torre Eiffel a Parigi crolleranno a causa di danni strutturali

Un grande incendio nella Foresta Nera

Una grande siccità in Australia

Le navi saranno spazzate via dopo che una forte tempesta colpirà la Manica

Dopo il terremoto in Alaska troveranno ossa di dinosauro

Cambiamenti nella luna

Verrà trovato un altro pianeta simile alla Terra con vita umana

Un tornado di grandi proporzioni colpirà la Florida

San Diego, California, sott'acqua

L'orbita terrestre cambierà

Le tempeste solari causano interruzioni delle comunicazioni

"Terremoto" sulla Luna e su Marte

La Scozia alla fine lascerà il Regno Unito

Un clone umano

Un'esplosione di una centrale nucleare

Si cercherà di colonizzare Marte

L'Ucraina sconfiggerà la Russia

Grande incendio ed esplosione a Piccadilly Circus a Londra, Inghilterra

Caos dopo un attacco terroristico ad Hannover, Germania

Un bancomat esplode a New York City

Una grande tempesta distrugge il porto di Hong Kong

Vulcano nel centro di Los Angeles

Alluvioni giganti in Venezuela

Una crisi attorno ai campi di lavanda

Collisione di navi nel porto di New York

Una gigantesca voragine ad Amsterdam

Una malattia che circonda i pini

Una sparatoria di massa a Cincinnati, Ohio

Uno scoiattolo causerà un enorme blackout a New York City

Un grande incendio a Detroit, Michigan

Incendio boschivo bavarese

Una piattaforma petrolifera prende fuoco al largo della costa dell'Alabama, USA

Due gondole si scontrano a Venezia, Italia

Un'esplosione di bomba a San Francisco, California

Terremoto al lago Louise, Alberta

Attacco biologico a Londra, Inghilterra

La guardia costiera statunitense è intervenuta quando sono stati trovati degli squali che circondavano uno yacht

Uno tsunami a Miami Beach

Un artista circense muore dopo essere stato attaccato da un leone

Un incendio al castello di Windsor

Un camion che trasportava whisky verrà dirottato

Incendio a Broadway a New York City

Un terremoto al largo della Costiera Amalfitana in Italia

Un attacco terroristico a Ho Chi Minh City, formalmente conosciuta come Saigon, Vietnam

Una bomba sporca colpirà Londra, Inghilterra

Una petroliera esploderà nel Golfo Persico

Un evento cosmico come un'eruzione solare influenzerà la Terra

Incidenti multipli nel Lincoln Tunnel

Un terremoto colossale in India

Due aerei si scontrano sopra Boston, Massachusetts

Un incendio all'Hollywood Bowl

Una malattia che circonda le zebre

Le aquile attaccheranno le persone in Alaska

Una malattia intorno al salmone

Una bomba colpirà Taiwan

Inondazioni nella zona dei Grandi Laghi

La Senna a Parigi, in Francia, strariperà

Un terremoto in Irlanda

Un uragano come quello del film La tempesta perfetta accadrà

Un insetto distruggerà i raccolti di uva in Francia, creando una carenza di vino

Uno tsunami nel Mediterraneo

Una rapina a Fort Knox

Una svolta medica nella cura delle malattie della tiroide

Il fiume Potomac a Washington DC è straripato

Il crollo del Monumento a Washington

A Londra, in Inghilterra, saranno ritrovati esplosivi della seconda guerra mondiale

Sarà scoperta una nuova specie di balena

Una base militare in Canada sotto attacco

Istanbul, Turchia, cambierà nome

Un aereo si schianta contro un edificio a Dubai

Un incidente sugli sci intorno alla famiglia Trump

Un terremoto gigantesco a Rocky Mountain House, Alberta, Canada

Una svolta nella cura del diabete

Una rivoluzione spagnola

Sarà scoperta una nuova specie di api

Uno scorpione gigante sarà trovato in Arizona

Una parte della Casa Bianca crollerà

Tragedia a Fairfax, Virginia

Una corona verrà rubata alla famiglia reale

La legge marziale in Russia

Parti del Colosseo crolleranno

Uno tsunami a Copenaghen, Danimarca

Un'astronave atterrerà in Cina

Un incidente a cavallo nei pressi dei Royals

Un uragano di grandi proporzioni a Boston, Massachusetts

L'uomo viaggerà su Marte entro 2-4 anni

Alcune tempeste sulla Luna influenzano le maree oceaniche: aspettatevi più tsunami

Più viaggi nello spazio

Molte persone si trasferiranno in Australia dopo la paura della guerra nucleare

Molti disastri nelle miniere di carbone

Nizza, Francia sott'acqua

Tempeste di sabbia in Arizona

Tragedia a Long Beach, California

Molti leader mondiali si dimetteranno

Lo sport dei gladiatori romani tornerà

Potrebbero esserci nuove piattaforme di social media

Un temerario scalerà il ponte Ambassador

Un temerario tenterà di superare il Grand Canyon su una corda tesa

Un leone sbranerà una star del cinema

Una malattia che circonda il pesce gatto

Problemi in una centrale nucleare iraniana

L'Università di Oxford in fiamme

Verrà trovata una nuova civiltà

Una guerra civile in America

Un gigantesco terremoto a Kanas City

Banff, Alberta affonda

Lava che trabocca a Napoli, Italia

Una guerra civile in Canada

Un brutto uragano lungo il Texas Panhandle

Frane lungo la Trans Canada Highway

Un funambolo tenterà di superare le Cascate Vittoria

Esplosione di una condotta del gas all'Avana, Cuba

Il crollo del Ponte di Rialto in Italia

Un bambino salvato da un pozzo in Texas

Uno tsunami ad Atlantic City, nel New Jersey

Un terremoto a New York City

Grave inondazione a Istanbul, Turchia

Il crollo del Lincoln Tunnel

Una svolta nella cura delle malattie del fegato

Un aereo con a bordo una star del cinema verrà dirottato

Donald Trump deve stare attento all'infarto

Un forte terremoto in Iran, compresa Teheran

Tremori intorno alla capitale della nazione a Washington D.C.

Una terribile prova quando uno dei reali viene rapito e tenuto in ostaggio per ottenere un riscatto

Una nuvola a forma di ciambella gigante sarà visibile nel cielo di tutto il mondo: potrebbe essere una nave aliena

Un violento uragano a Cape Cod

Sparatoria intorno alle Nazioni Unite

Il fiume Tevere a Roma, in Italia, sarà allagato e strariperà

Una svolta nella cura dell'artrite reumatoide

Un tunnel e un bunker trovati sotto Mar-a-Lago

Trump potrebbe far visita a Vladimir Putin malato

Il porto di Copenaghen, Danimarca, cambierà

Un altro terremoto e tsunami a Phuket, Thailandia, come nel 2004

Gli edifici del Parlamento di Ottawa sotto assedio

Putin viene portato d'urgenza in ospedale in coma

Un nuovo leader in Corea del Nord

Una rivolta in Spagna

Geologi e archeologi troveranno l'Arca di Noè

Una bomba attiva sarà trovata nella metropolitana di Londra

un arresto o una chiusura nel caso Jon Benet Ramsey

Un politico britannico passa

Esplosione a Buckingham Palace

Uno tsunami in Florida

Bill Gates ricoverato in ospedale

Cape Cod sott'acqua

Qualcuno su un gommone/kayak attraverserà le cascate del Niagara

Terremoto gigante nel Mar Egeo

una nave vichinga verrà ritrovata nell'Oceano Atlantico

Un forte terremoto a New York City

Inondazioni lungo il fiume Tamigi

Un'esplosione di bomba a Firenze, Italia

Un forte terremoto a Santorini, in Grecia

Un incendio improvviso distrugge la parte vecchia di Varsavia, Polonia

Un temerario su una fune che attraversa la Torre Eiffel

Un enorme attacco terroristico a Manila nelle Filippine

Un uragano e un'inondazione di proporzioni epiche a New Orleans

Crisi alimentare nel mondo

attacco di cuore di Bernie Sanders

Valanga a Whistler, British Columbia

Un inferno imponente a Seattle, Washington

L'uragano colpisce Santa Lucia nei Caraibi

Tom Brady deve stare attento alle barche veloci

Sarajevo sotto attacco

Terremoto di magnitudo 9.8 ad Auckland, Nuova Zelanda

Uno tsunami a San Francisco

Terremoto di magnitudo 9.7 in Alaska

Una nube nucleare nel Mar del Giappone

A Parigi crolla l’Arco di Trionfo

Un incendio boschivo raggiungerà la città di San Francisco

Un terremoto gigante in Alaska di magnitudo 9.8 e uno tsunami

Incidente d'auto del principe Andrea

Un'esplosione in un hotel a Quebec City

Un grande incendio nel Queens, New York City

Un incendio al Tribeca di New York City

Vladimir Putin lascia la politica

Attentato terroristico in Germania

Invasione domestica nella casa di Meghan Markle e del principe Harry

Gravi inondazioni a Parigi

Il Giappone diventerà una potenza nucleare

Inflazione in aumento in tutto il mondo

La Cina diventa più potente e una potenza mondiale

Un attacco alla rete elettrica negli Stati Uniti causerà un'interruzione di corrente in tutti gli Stati Uniti

Molte siccità e improvvisi cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale

Turismo spaziale in molti paesi, Musk e Bezos avranno molta concorrenza

Ci saranno più asteroidi di cui dovremo preoccuparci

I ghiacciai si scioglieranno, problemi in Alberta con i ghiacciai

Molti più incendi boschivi in ​​tutto il mondo

Ci saranno più criptovalute in tutto il mondo

Muore un giornalista statunitense

La Cina diventerà più aggressiva e una forte potenza mondiale sorpassando gli Stati Uniti

L'Iran attaccherà un nemico

Grande pressione dalla Russia a Cuba

L'acquisizione di Cuba da parte degli Stati Uniti

Un famoso hotel di New York City brucerà fino alle fondamenta

La guerra biologica nel mondo

Un politico cadrà dal podio riportando gravi ferite

La Strip di Las Vegas in fiamme

2 incidenti a un evento equestre

Un dirigibile esploderà sopra uno stadio sportivo provocando numerose vittime

Un altro famoso giornalista lascerà la CNN

Un attacco terroristico a Dublino, Irlanda

Un nuovo grande squalo bianco come quello di Lo squalo attaccherà le persone

Un terremoto in Ucraina

Un terremoto nel Mare del Nord

Parti di Tokyo in Giappone saranno distrutte da un terremoto di magnitudo 9.2

Un grande tsunami in Irlanda

La Scozia e la Norvegia hanno avuto un enorme terremoto

Una balena gigante è stata trovata nello Stretto di Gibilterra

Una barca turistica ad Amsterdam affonda nel canale

Un terremoto di magnitudo 9.8 in Cile causerà uno tsunami

Avvistamenti di balene giganti in tutto il mondo

2 aerei si scontrano

Gli scienziati cloneranno il DNA di un Tyrannosaurus Rex

Attacchi informatici e ransomware contro aziende, star del cinema, TV, società cinematografiche e istituzioni finanziarie

Svolta nella cura della sclerosi multipla

Un giovane reale passerà

Altre teorie del complotto sulle origini del Covid-19

Un vulcano in Islanda

Molti problemi ai ponti nel mondo: il ponte Mandeville in Louisiana, il ponte Danyore in Pakistan, il ponte Kukulkan in Alaska

Dopo un'eruzione vulcanica, verrà ritrovata la città perduta di Atlantide

L'eruzione del Monte Fuji diffonde cenere sul Giappone

Una svolta nella cura della sordità

Gli scienziati creeranno un occhio bionico

Un grande terremoto nei Caraibi

Un torero muore nell'arena

Diversi sciatori si scontrano sulla pista da sci

Un aereo precipita in picchiata e si schianta contro l'Empire State Building

Una nave viene dirottata al largo della costa della Somalia

vulcano sottomarino colpisce una nave da crociera

incidente di rafting nel fiume Colorado

Un camion cisterna di petrolio esplode in Arizona

Siccità in Colorado e Oklahoma

Un uomo tenta di scalare l'Empire State Building

Un uomo tenta di scalare la CN Tower a Toronto, Canada

Centinaia di auto bloccate nel traffico al Golden Gate Bridge

Un pescatore cattura il mostro di Loch Ness

Una nave aliena atterrerà

Troveranno un'astronave sotto l'oceano

Un incendio alla Torre Eiffel

una tragedia sulla ruota panoramica

Un attacco terroristico a Berlino, Germania

Una nuova corsa all'oro nello Yukon

Altri problemi in Afghanistan

Mosca in fiamme

Un assedio di un museo

Una brutta tempesta a Monaco

I gioielli della corona saranno rubati

Una grande esplosione a Istanbul, Turchia

I terroristi attaccano la città di Quebec

Una rivolta a Cuba

Un incendio alla Casa Bianca

Un riscatto informatico contro la famiglia reale

le persone indosseranno indumenti protettivi simili a quelli degli astronauti della NASA per proteggersi dal riscaldamento globale e dal COVID

Un uomo salterà dalla Torre Eiffel

Sempre più avvistamenti UFO in tutto il mondo

Ci sarà un impatto di meteoriti sulla Terra

Più inflazione, la gente investirà in oro e argento

Robot di intelligenza artificiale in tutto il mondo

Una star del cinema muore durante un safari

Una nube a imbuto nella città di New York, incluso Central Park

La fauna selvatica diventerà più audace e si avvicinerà alle aree residenziali e alle città

Un adolescente che gioca con i droni fa precipitare un aereo di linea

Un incendio a Times Square a New York City

Due motociclette si scontrano a mezz'aria durante uno stunt a Las Vegas, Nevada

Le auto d'epoca torneranno di moda quando le persone lavoreranno per ricordare i bei tempi

Un terremoto a Machu Picchu

Interruzione di corrente a New York City

Kim Jong Un della Corea del Nord sarà una nuova minaccia per il mondo

Attacco terroristico in un parco a tema

Un tornado in Nuova Zelanda

Un toro corre libero a Barcellona

In futuro ci saranno hotel spaziali

Un famoso cowboy passerà

Un famoso avvocato verrà radiato dall'albo

Fuoriuscita di petrolio a Biloxi, Mississippi

Una voragine a Los Angeles

Un membro della famiglia reale verrà avvelenato

Una violenta grandinata a New York City

Washington in fiamme

Il tesoro sarà trovato nel Golfo del Messico

Un calamaro gigante verrà pescato da un pescatore in Grecia

I turisti in Ecuador saranno travolti da un grande terremoto

Un'esplosione di bomba a San Pietroburgo, Russia

Hoboken New Jersey sott'acqua

William Shatner deve stare attento alla salute

Qualcosa nello sperma di balena che cura le malattie

A Londra saranno scoperte altre rovine antiche

Una frana in Messico

Un incendio in una stalla distruggerà famosi cavalli da corsa nel Kentucky

Un incendio a Calgary, Alberta

carenza di benzina

Un aereo dirottato dal Cairo a Parigi

Il lago Charles diventerà rosso

Siccità a Scottsdale, Arizona

Una svolta nella cura del cancro ai polmoni

Un attacco terroristico al Mall of America

Le auto volanti saranno popolari

Parti del Taj Mahal crolleranno dopo un terremoto

Terremoto a Memphis, Tennessee

Un attacco nucleare contro una nazione

La Cina sta diventando una superpotenza

Uno tsunami ad Halifax

Uno tsunami a Vancouver

Il crollo della diga di Hoover

Un serpente gigante in Amazzonia mangia persone e una guida

Tentativo di assassinio di Kim Jung Un

Un conduttore televisivo notturno andrà nello spazio

Attacco terroristico a Ho Chi Minh City

Alluvioni in Olanda

Attentato terroristico a Belgrado, Serbia

Alluvioni nella valle di Okanagan

Una voragine a Londra, Inghilterra, che inghiotte persone e automobili

Scoperte molte nuove specie di vita oceanica

Un hotel di ghiaccio crollerà

Una sparatoria di un famoso chef

Una corsa all'oro nel territorio dello Yukon

Hannover, in Germania, sarà teatro di una grande rapina

Un'auto elettrica super volante sarà una merce molto richiesta

Nancy Pelosi potrebbe avere problemi di salute; deve stare attenta ai pericoli

Un enorme terremoto e tsunami in Giappone

Uno tsunami a Hong Kong

Un enorme terremoto in Oregon

Il crollo delle piramidi in Egitto

Una nuova guerra serba

Crollo di un edificio in Germania

La Cina sta diventando più potente e più minacciosa

Ulteriori sanzioni contro l'Iran

Proteste in Brasile

Attacco terroristico a Boston

Alluvioni nell'Europa orientale

Trump combatterà le cause legali

Possibile malattia attorno a Trump

Il divorzio di Trump da Melania

Pericolo attorno a Barron Trump

Altre scoperte oceaniche

Vita marina e città sottomarine

Terremoto al Monte Rushmore

Incidente aereo a Tucson, Arizona

Un terremoto a Louisville, Kentucky

Dirottamento di un aereo commerciale

Problemi in Irlanda

Un'antica città trovata sotto una laguna

Blocco di un aeroporto

Un aeroporto sotto attacco

Assedio dei politici in parlamento

Assassinio di un leader mondiale

dirottamento di una nave

Forte terremoto al largo della costa dell'Alaska

La legge marziale e la guerra in Etiopia

Eruzione dell'Etna, del Vesuvio e del Pico

Incendio a Little Italy, New York City

L'inferno di cristallo a New York City

Parti di New York in fiamme

Rivolta in Russia

Mosca in fiamme

Tragedia al London Bridge

Rapimento di bambini della famiglia reale

Tragedia sulle Alpi svizzere

Una rapina in un aeroporto dal valore di milioni di dollari

Un aeroporto tedesco sotto assedio

Un incidente minerario in Galles

Un treno esploderà in Inghilterra

La faglia di Sant'Andrea in California sta per esplodere

Tragedia in un campo da calcio

Rivolta in uno stadio di calcio in Brasile

Fusione di numerose società aziendali

Incendi boschivi in ​​Grecia: si stanno diffondendo alla città di Atene

Un attacco al quartier generale dell'FBI

Il fiume Rio Grande cambia colore

Tragedia a El Paso, Texas

Un mega terremoto in Messico e a Città del Messico

Un annegamento in un canale di Amsterdam

Donald Trump venderà molte delle sue proprietà come asset

Una bomba esplode in un hotel di Las Vegas

Una bomba nella metropolitana di Parigi

Un forte terremoto a Reno, Nevada

India e Pakistan in guerra

Filippine e Taiwan in guerra

Problemi tra India e Cina

Un assassinio alle Nazioni Unite

Una famosa celebrità morirà in un incidente di paracadutismo

Una grande alluvione sul lago di Como, Italia

Ancora un'alluvione catastrofica a Venezia, Italia

Una grande aquila calva sarà trovata su un grattacielo a New York City

Lo stato del Maine sott'acqua

Alluvioni nel New Hampshire

Crollo di una gru a Milwaukee, Wisconsin

Un piccolo pannello noleggiato si schianterà sulle Alpi svizzere

Un incendio all'Università di Oxford

Inondazioni nella zona meridionale della Florida

Un rapimento nei pressi del piccolo Archie

Un terremoto gigantesco in Ecuador

Un incendio alla Penn Station di New York City

Una tragedia sulla ruota panoramica in un famoso parco a tema

Valanga a Banff

Terremoto gigante in Cina

Tragedia a Salt Lake City

Siccità nel Wyoming

Una sparatoria a Roanoke, Virginia

Molta attività sismica in Australia e Nuova Zelanda

Tsunami giganti e grandi onde in tutto il mondo

Enorme esplosione e incendio a Houston, Texas

Gli scienziati svilupperanno altri vaccini per un uso futuro

Attacchi terroristici a Tokyo

Altri incidenti con lo squalo bianco - Australia, Sudafrica, Hawaii, costa orientale/occidentale degli Stati Uniti

Un cinema in fiamme

Molti più rifiuti spaziali cadono dal cielo

Il monte Fuji in Giappone potrebbe eruttare

Il Giappone potrebbe subire un devastante terremoto e uno tsunami

Svolta nelle malattie degli occhi

Nave da crociera travolta da uno tsunami e ribaltata

Saranno scoperte altre antiche città sotterranee

Sempre più aziende e persone si impegnano per ripulire il pianeta

Persone che lasciano la città per trasferirsi in piccole città, in campagna, nelle fattorie e nella vita in cottage

Molti più brillamenti solari del sole

Uno tsunami in Russia

Iran e Israele in guerra

Rivolte a Parigi e in Francia

La Casa Bianca sotto attacco

Mar-a-Lago in fiamme

Terza guerra mondiale, ma sarà una guerra notevolmente breve e poi più pace

Verrà scoperto un altro pianeta e saranno possibili altri avvistamenti; inoltre, un qualche tipo di oggetto volante non identificato potrebbe atterrare nell'area 51.

Vedo più UFO nelle zone desertiche come il Nevada, la California e gli Stati Uniti meridionali, ecc.

Un aereo si è schiantato nel Grand Canyon

Una rapina al famoso Metropolitan Museum of Art di New York City

Venice Beach, California sott'acqua

Un forte terremoto a Gibilterra, Spagna e Monaco

Un aereo si schianterà dopo aver sperimentato forti turbolenze a Chicago e New York City

Il fiume Mississippi strariperà e si allagherà a causa del maltempo

Morte di un trapezista

Il paesaggio cambierà drasticamente a Los Angeles e San Francisco dopo i devastanti terremoti

Un famoso politico sarà colpito da un attacco epilettico

Un famoso cavallo da corsa verrà rubato

Deragliamento del treno a Hoboken, New Jersey

Una tragedia spaziale

Un forte terremoto a Roma danneggia il Colosseo e il Vaticano

Un'esplosione di gas a Chicago, Illinois

Un aereo sconosciuto sorvola la Casa Bianca

Un castello tedesco crolla dopo un incendio

Un uomo tenterà di attraversare l'Atlantico in mongolfiera

Un famoso politico si dimetterà

Pericolo attorno al primo ministro Justin Trudeau e problemi di salute

Un famoso divorzio a Washington

Un forte terremoto nella Napa Valley, California

Un aereo diretto da New York a Parigi si schianterà

Un incidente aereo in Germania

Una sparatoria di massa a Columbus, Ohio

Problemi attorno al muro di Berlino

Un forte terremoto a Las Vegas, Nevada: pericolo per molti hotel

Molte esplosioni a Brooklyn, New York

Un coccodrillo mangerà una star del cinema

Un incidente aereo nel deserto del Mojave

Una giovane starlet ruberà dei diamanti da una gioielleria

Oltre 50 persone sono morte su un aereo dopo una forte turbolenza

Altro scandalo reale

Tragedia al Muro di Berlino

I nastri segreti perseguitano la famiglia reale

Una chiusura di uno o due giorni dei servizi aerei negli Stati Uniti, simile all'11 settembre

Un'autostrada crolla in California

Un enorme terremoto a Vancouver, nella Columbia Britannica

Terremoto in Ontario, Canada

Cancro attorno a uno dei reali

Grandi cure per il cancro entro i prossimi 5 anni che saranno la cura per liberare tutti i tipi di cancro

Un artista della fuga cerca di copiare una delle performance di Houdini e muore

Un ponte girevole in Costa Rica crollerà

Altre gravidanze reali

Un incidente in ascensore a Tokyo, Giappone

Qualcuno muore su una spiaggia sepolto nella sabbia

Una lastra di vetro e cemento si schianta a New York, diverse vittime

Una sparatoria a Mount Royal, Quebec

Cascate del Niagara traboccanti

Deragliamento di un treno merci nei pressi di Ottawa, Ontario

Un enorme incendio a Dublino, Irlanda

Un incendio distrugge Graceland a Memphis, Tennessee

Una grande rapina in banca in Europa frutta milioni al rapinatore

Una tempesta devastante colpisce Sydney, Nuova Scozia

Attentato terroristico a Helsinki, Finlandia

Un attacco terroristico a Düsseldorf, Germania

Un pugile morirà sul ring

Una rivolta in Uganda

Distruzione della Spagna dopo un grande terremoto

Una nave da crociera prende fuoco

Un improvviso acquazzone di grandine a Tokyo, in Giappone, uccide molte persone

Un terremoto nel West Virginia

Un terremoto a Oxford, Inghilterra

Un terremoto distrugge parti delle Piramidi in Egitto

Un aereo esce di pista all'aeroporto JFK, ferendo molte persone

Un pilota sarà ubriaco su un volo transatlantico

Un famoso hotel brucerà a Las Vegas, Nevada

Una rapina nei pressi di un famoso rapper

Il mondo troverà un surplus di oro

Una svolta e una cura per la leucemia

Crolla un'autostrada a San Bernardino, California

Un terremoto in Slovenia

Un grave infortunio a un cavallo vicino a una star della musica country

Tragedia a Big Sur, California

Alluvione ad Atlantic City, New Jersey

Un tornado distrugge una città in Alabama

Una piattaforma petrolifera distrutta da un uragano

Un incidente di rafting

Gli studi Disney in fiamme

Tragedia in un country club in California

Alluvioni in Toscana

Una brutta tempesta a Cape Breton, Nuova Scozia

Attacco terroristico a Washington, DC

Un'aragosta gigante verrà trovata in Nuova Scozia

La Luna cambia colore

Tsunami più frequenti in tutto il mondo

Una grande esplosione in Nepal

Lo skyline di New York City cambia

Un hotel viene trascinato nel mare

Una grande alluvione a Savannah e Charleston

Un attacco terroristico ad Atlanta, Georgia

Distruzione totale dopo un terremoto a Yellowstone

Accuse di violenza sessuale nei confronti di un conduttore di un talk show notturno

Una città perduta ritrovata sotto Atene, Grecia

Un grande incendio a Roma, Italia

Crolla un ponte in India

Un'esplosione di bomba nella capitale degli Stati Uniti

Parti di una chiesa crolleranno a Milano, Italia

Un aereo si schianta a Sherbrooke, Quebec

Uno tsunami alle Hawaii

Il cielo diventa rosa (non all'alba o al tramonto)

Un pozzo di petrolio in Texas prende fuoco

Un famoso giornale chiuderà i battenti

Alluvione a San Francisco

Incendi a Melbourne, Australia

Un'esplosione alla Carnegie Hall

Un attacco terroristico a Copenaghen, Danimarca

Un grande incendio in un hotel iconico di New York City

Centinaia di pesci morti

Tragedia a una mostra di monster truck

Un incendio al castello di Windsor

Un mini tsunami a Coney Island

Un deragliamento ferroviario in Arizona

Grave attacco terroristico a Stoccolma, Svezia

Incendio ad Atene in una grande cattedrale

Elefanti che caricano in una città e uccidono molti

Una goletta affonderà nei Caraibi

Più eruzioni vulcaniche in tutto il mondo

Un inferno imponente a New York City

Problemi al ponte sospeso George Washington a Fort Lee, New Jersey

Rivolta durante una partita di basket

Problemi al Festival di Cannes

Un attacco a una base navale a Norfolk, Virginia

Strani oggetti cadono dal cielo

Problemi di salute di Boris Johnson - problemi cardiaci

Una grande rapina ad Amsterdam

Un'altra eruzione vulcanica alle Hawaii

Crollo di un ponte sospeso

Problemi di salute dell'ex presidente Bill Clinton

Hillary Clinton deve stare attenta alla sua salute

Alcuni problemi attorno al matrimonio di Barack e Michelle Obama

Un terremoto sul lato orientale dell'Antartide

Un forte terremoto a Città del Messico

Due aerei si scontrano in Florida

Un vulcano sotto Los Angeles

L'aumento della violenza in Sudafrica sta provocando numerose rivolte e proteste

Esplosione a San Pietroburgo, Russia

I pianeti si scontreranno nello spazio

Un tornado a New York City

Una sparatoria al Festival del Cinema di Venezia

Una sparatoria in un'università del New Hampshire

Una tempesta mostruosa colpisce Boston, Massachusetts

Sparatoria e rivolta all'Università di Harvard

Crollo di un ponte a Panama

Attacco terroristico a Panama

Forte terremoto a Quito, Ecuador

Una grande eruzione vulcanica in Islanda

Attacco con drone alla Casa Bianca

Un enorme terremoto in Cina

Grandi cambiamenti nella monarchia britannica: 2 funerali causeranno il caos

Altri paesi, come la Scozia, probabilmente seguiranno l'esempio e si separeranno.

Gigantesca dolina a Las Vegas, Nevada

New Orleans sott'acqua

Una diga si rompe in California, molti danni

Un'astronave atterra in una zona desertica

Aumento degli avvistamenti UFO in tutto il mondo

Un grande oggetto volante a forma di ventaglio visto in tutto il mondo

Molti UFO in India

Un sindaco di una città canadese sarà un eroe

Attacco o tiro durante una partita della NHL

Arresto effettuato nel caso Natalie Wood

Un arresto nel caso Madeline McCann

Pinguini che invadono le città

Birmingham, Inghilterra in fiamme

Enormi uragani e terremoti nelle Caroline

rivolta e rivoluzione messicana

Una famosa gioielleria di New York City verrà rapinata

Assassinio di un giovane leader

Un famoso castello brucerà

Un terremoto a Tokyo e sul Monte Fuji

Uno tsunami a Malibu, California

Attacco terroristico a Central Park, New York City

Coppia di celebrità in overdose

Malattia attorno al presidente Trump

Incendi boschivi e incendi boschivi in ​​Australia

Il popolo della Corea del Nord rovescerà il governo

Proteste e rivolte in tutto il mondo

Un meteorite colpirà Mosca

Una voragine nel centro di Manhattan che inghiotte le auto

Isola di Capri sott'acqua

Esplosione vicino alla Fontana di Trevi a Roma, Italia

Un aereo si schianta ad Amsterdam

Long Island sott'acqua, gravi inondazioni

Un elefante uccide un addestratore

Un mondo perduto sotto il mare

Una star di Hollywood coinvolta in un omicidio per pietà

Una tragedia a Wichita, Kansas

Crollo del tetto della Carnegie Hall di New York City

Un'esplosione all'ambasciata danese

Sparatorie a Wall Street

Deragliamento del treno a Gary, Indiana

Terremoto gigante in Alaska e nella Columbia Britannica

Terremoto al Grand Canyon

Inondazioni diffuse in Romania

Diverse esplosioni a Copenaghen, Danimarca

Un gigantesco terremoto a Panama

Sparatoria in una scuola ad Albany, New York

Temperature in ulteriore aumento nell'Artico

Una rissa e rivolte a Hyde Park a Londra

Un'esplosione di bomba a Buckingham Palace

Esplosione di una bomba nella metropolitana di Parigi

Pericolo attorno al presidente francese Emmanuel Macron

Il tifone colpisce l'Australia

Esplosione di gas a New York City

Esplosione di bomba all'aeroporto di Heathrow

Attacco terroristico a Singapore

Un terminal aeroportuale sotto attacco

Un incidente con l'ascensore all'Empire State Building

Il fiume Nilo straripa, provocando inondazioni nei pressi delle Piramidi in Egitto

Saranno ritrovati molti relitti, tra cui una nave galeone spagnola

Una tempesta mostruosa a Shanghai e Hong Kong

Forte terremoto in Scozia e Norvegia

Sparatoria di massa a Cleveland

Boston sepolta sotto 6 metri di neve

Attentato sulla Quinta Strada a New York City

La Serbia di nuovo in guerra

Un transatlantico commerciale affonderà

Altri detriti spaziali cadono dal cielo

Un'università sotto assedio

Un attacco a un carnevale o a metà strada

Un toro scapperà dal suo recinto e ucciderà le persone

Un tifone colpisce l'Australia

Un aereo si schianterà nella Manica

Un attacco al Washington Post

Due metropolitane si scontrano

Uno squalo ucciderà una star del cinema

Un incidente aereo all'aeroporto di Helsinki

L'Air Force One avrà problemi al motore

Numerosi incidenti mortali sulla New Jersey Turnpike dopo un paio di incidenti

Un membro della famiglia Trump verrà rapito

Rivitalizzazione di Detroit, Michigan

Pericolo attorno a un politico in Scozia

Milioni di dollari in lingotti d'oro sotto un museo

Mark Zuckerberg deve stare attento agli aerei

Le tempeste a Big Sur, California, causano gravi frane

Verrà rubato un famoso dipinto di Rembrandt

Due gondole si scontrano a Venezia, Italia

Svolta nel glaucoma e altre malattie degli occhi

Un college a Houston, Texas, in lockdown

Qualcuno farà volare un drone contro la Casa Bianca

Il fiume Mississippi straripa

Grande svolta nel trattamento delle lesioni spinali

Un aereo verrà dirottato a Houston, in Texas

Una tragedia al lago Huron

Rivolte e proteste a Roma, Italia

Un trionfo spaziale

Proteste e rivolte a Londra, Inghilterra

Un incidente aereo a Pearl Harbor

Un altro scandalo sessuale a Washington DC.

Un gorilla gigante simile a King Kong trovato su un'isola remota

Un tesoro di monete antiche, oro e argento sarà trovato al largo delle coste dell'Africa

Un attentato a Caracas, Venezuela, forse in un'ambasciata

Un attacco in Marocco

Un vigilante a New York come nel film Death Wish

Le locuste invadono una città in Medio Oriente

Una rissa tra due conduttori di telegiornali in diretta televisiva

Spari intorno a un'assemblea legislativa

Inondazioni causate da violente tempeste alle Cascate del Niagara

Un tornado a Laredo, Texas

Danni alla Liberty Bell

Un terremoto gigantesco in Costa Rica

Una malattia che colpisce le sequoie della California settentrionale

Valanga in Svizzera

Un famoso pilota automobilistico morirà in un incidente

Un'altra città negli Stati Uniti con problemi idrici come Flint, nel Michigan

Colate di fango in una città messicana

frane in California

Deragliamento del treno a Hoboken, New Jersey

Un attacco a Times Square, New York City

Un terremoto ad Atlanta, Georgia e nella Carolina del Sud

Uno tsunami ad Halifax, Nuova Scozia

Un tamponamento di 200 auto su un'autostrada di Los Angeles

Attentato all'edificio Sears di Chicago

Un aereo di linea commerciale avrà un buco, ma il pilota lo farà atterrare sano e salvo

Un aereo precipita dalla California alle Hawaii

Un enorme terremoto a Sumatra

Carcere per un politico di Washington

Una grande tempesta colpisce Boston, Massachusetts

Una malattia uccide i bisonti negli Stati Uniti e in Canada

Un incendio al Grauman's Chinese Theatre di Los Angeles

I canguri invaderanno una città in Australia

Un famoso chef davanti a un giudice potrebbe andare in prigione

Un meteorite colpirà la Terra, creando un cratere gigante e sarà radioattivo

Attentato terroristico a San Pietroburgo e Mosca, Russia

Una violenta rapina in banca a Omaha, Nebraska, con persone prese in ostaggio

Proteste, rivolte e una bomba a Trafalgar Square a Londra, Inghilterra

Una svolta nella cura dell'osteoporosi

Tsunami sotto l'Oceano Indiano

Sparatorie a South Beach, Miami

Ci sarà una rapina al treno come nel Vecchio West

Una svolta nella cura dell'eczema

Proteste a Long Beach, California

Una tragedia spaziale

Una sparatoria a Wall Street

Un grave incendio nella parte vecchia del centro di Chicago

Un aereo colpisce una torre di segnalazione a Chicago

Un temerario tenta di attraversare il Golden Gate Bridge

Un giocatore di baseball ucciderà una persona lanciando la palla sugli spalti

Svolta nella cura del cancro al seno

Tragedia Harrisburg, Pennsylvania

Un terremoto in Romania

Crollo di un edificio ad Amburgo, Germania

Elon Musk deve stare attento al suo benessere

In futuro, la Corea del Nord e la Corea del Sud diventeranno una

Un'esplosione in una base militare a San Diego, California

Un vulcano erutta in Italia, facendo sì che la lava scorra nella città

Una rapina in una gioielleria di lusso a New York City del valore di milioni di dollari

Una rapina in una galleria d'arte a Berlino, Germania

I subacquei troveranno un'antica città sotto il Mar Rosso

Il ribaltamento di un autobus a due piani ferisce molte persone

Molti animali selvatici e uccelli moriranno nell'Artico

Un satellite rileva strani suoni nello spazio

In futuro le persone sposeranno i robot

Un terrorista irrompe nella Casa Bianca

Un battello fluviale del Mississippi prenderà fuoco

Due piloti di motocross si scontrano

Terremoto a Città del Capo, Sudafrica

Una nave da crociera verrà dirottata

Un aeroporto sotto assedio

Una valanga a Whistler, nella Columbia Britannica

L'Arabia Saudita sotto tiro

Mega terremoto in California

Gigantesco terremoto nel Pacifico meridionale

Incendio che fuoriesce dal terreno in alcune città

Mini terremoti nel nucleo terrestre

La Corea del Nord potrebbe colpire gli Stati Uniti

Una violenta tempesta a Città del Capo, in Sudafrica

Un attacco informatico a Washington

Un incendio e un'esplosione al New York Times

Esplosione alla Penn Station di New York City

La Torre Pendente di Pisa in Italia sta crollando

Un meteorite atterra a Washington, DC

La peggiore sparatoria di massa nella storia degli Stati Uniti

Il corteo presidenziale verrà attaccato

Melania Trump e suo figlio in pericolo

Attentato terroristico a Bruxelles

Un aereo in atterraggio su un'autostrada trafficata a Denver, Colorado

Una valanga a Whistler, nella Columbia Britannica

Una sedia a rotelle attorno a un politico

Attacco terroristico a Stoccolma, Svezia

Attacco terroristico in Alaska

Un attacco biologico a Londra, Inghilterra

Un attacco terroristico a una sfilata di moda

Un dirigibile esploderà negli Stati Uniti

Il cavalcavia dell'autostrada crollerà a Los Angeles, California

Un ponte girevole crollerà

Attacco terroristico a Oslo, Norvegia

Scandalo intorno a Scientology

Cuba diventa il 51° Stato degli Stati Uniti

Un terremoto di magnitudo 7.9-8.9 colpisce l'Italia

Roma, Italia, in fiamme

Un altro attacco a Nizza, Francia

Libia sotto attacco

Attacco terroristico al Tower Bridge a Londra, Inghilterra

Un terremoto in Arizona e nel Grand Canyon

Terremoto a Monaco e in Francia

Due aerei si scontrano all'aeroporto di Heathrow a Londra, Inghilterra

Un attacco biologico nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti

Un terremoto alle Cascate del Niagara

Eruzione del Monte Sant'Elena

Un volo della Air India si schianta tra Vancouver, British Columbia e Mumbai, India

Una valanga in Svizzera

Una valanga sul monte Hood

Alluvioni nelle Highlands scozzesi

Un incendio alla Casa Bianca a Washington DC

Sparatorie a Chinatown, San Francisco, California

Sparatoria ad Aspen, Colorado

La Camera del Parlamento a Londra, in Inghilterra, ha subito un grande incendio

Esplosioni a Wall Street, New York - molte vittime

Incendio all'Astrodome di Houston

Un altro tsunami in Thailandia

Uno tsunami a Vancouver, Canada

Terremoto in Toscana

Un forte terremoto nella zona di San Fernando Valley a Los Angeles, California

Un gigantesco terremoto a San Francisco, California

Tragedia attorno allo Space Needle di Seattle

Un membro della famiglia reale verrà rapito

Hillary e Bill Clinton devono stare attenti alla loro salute

Grave pericolo attorno a Vladimir Putin

Un'esplosione di bomba intorno alle Nazioni Unite

Una rivoluzione a Cuba

Un enorme tifone in Bangladesh

Tutto il Nord America sarà al buio a causa di un blackout elettrico

L'Iran e gli Stati Uniti si attaccheranno a vicenda

Un terremoto di grandi dimensioni distruggerà parti del Medio Oriente

Un forte terremoto a Mosca

Il Golden Gate Bridge sarà parzialmente distrutto a San Francisco, California, e molte persone moriranno o rimarranno ferite

Problemi intorno al ponte di Brooklyn a New York

Un famoso politico finirà in coma

Enorme terremoto in India

Il leader di un paese asiatico verrà assassinato

Altri attacchi terroristici a Parigi e in altre parti della Francia

Statua della Libertà sott'acqua

Un uragano colpisce New York City

Un treno pendolare a Chicago deraglia e si ribalta, uccidendo molte persone

Attacchi terroristici in Australia

Monaco in fiamme

Esplosione di bomba a Buckingham Palace

Il presidente Obama potrebbe dover affrontare un problema di salute ed è in pericolo

Donald Trump in grave pericolo

Un forte terremoto in Italia sta devastando il paese

Un grande incendio ed esplosione al Taj Mahal in India

Mumbai avrà un enorme terremoto

Attentato terroristico ad Anversa, Belgio

Attentato terroristico a Mosca

Proteste e rivolte a Washington, DC

Attacchi terroristici a Londra, Inghilterra

Attacco terroristico a Las Vegas

Attentato terroristico a Parigi

Attacco terroristico a New York

Attentato terroristico a Roma, Italia

Attacco terroristico in Egitto

Attacco terroristico nei Caraibi

Un incendio al Beverly Center di Los Angeles

Un incendio distrugge gran parte dell'Avana, Cuba

Un attacco terroristico all'hotel Trump

Tragedia a Oklahoma City - attentato

Il Papa deve vigilare sulla sua salute e sui pericoli

Attacco terroristico in Arabia Saudita

Attacco terroristico alla stazione Victoria di Londra, Inghilterra

Due aerei si schiantano all'aeroporto John F. Kennedy di New York City

Attacco terroristico a Toronto, Canada

Attacco terroristico a Vancouver, Canada

Ottawa e Montreal devono ancora essere in allerta per possibili attacchi

Esplosione di una bomba all'aeroporto di Heathrow

Il presidente nordcoreano Kim Jong Un è in pericolo e potrebbe scomparire

La Corea del Nord attacca la Corea del Sud

Terremoti a Toronto, Ottawa e Quebec

Rivolte a Madrid, Spagna

Attacco terroristico in Florida

Un incidente sugli sci intorno alla famiglia Trump

Attacco terroristico a Tel Aviv

Attentato terroristico ad Amsterdam

Attentato terroristico a Istanbul, Turchia

Attacco con drone a Buckingham Palace

Attacco alla Casa Bianca a Washington

I mercati azionari sono molto volatili in tutto il mondo

Un terremoto gigante a Vancouver, nella Columbia Britannica

Un forte terremoto ad Anchorage, in Alaska

Un terremoto gigante a Manila e Guam

Altri attacchi terroristici da parte di "lupi solitari" in tutto il mondo

Un aereo di linea commerciale abbattuto da un attacco di droni

Un attacco chimico a Londra, Inghilterra

Attacco terroristico in un centro commerciale a Dubai

Il Beverly Center in fiamme a Los Angeles

Attacco terroristico a Las Vegas

Attentato terroristico a Parigi

Attacco terroristico a New York

Attacco terroristico a Los Angeles

Attacco terroristico a Vancouver

Attacco terroristico a Toronto

Attacco terroristico a Chicago

L'Etna in eruzione

Un grande terremoto a Los Angeles, San Diego e San Francisco

Tragedia all'aeroporto internazionale Logan di Boston

Attacco terroristico nella zona di Knightsbridge a Londra, Inghilterra

Tragedia attorno al nuovo World Trade Center di New York City

Attacco terroristico in Scozia

Un arresto nel caso Madelaine McCann

Eruzione del Monte Sant'Elena

Israele e Iran si attaccano a vicenda

Un missile che raggiunge le Hawaii e l'Alaska

Un attacco al Vaticano e al Papa

Il Papa deve badare alla sua salute

Due famosi politici canadesi passeranno

Attacco terroristico a Beverly Hills Rodeo Drive a Los Angeles, California

Attacco terroristico in California

Un terremoto gigantesco tra la Bassa California e il Messico

Esplosione di una bomba nella residenza del Primo Ministro britannico, 10 Downing Street, Londra, Inghilterra

Terremoto gigante a Città del Messico

Il Vesuvio in eruzione

Un'enorme svolta nella cura del morbo di Alzheimer

Un aereo si schianta contro la Torre Eiffel, Parigi

Un incendio in un casinò nel sud della Francia

Attacchi terroristici in Pakistan e India

Altri attacchi terroristici a Kabul, Afghanistan

Attacchi terroristici in Arabia Saudita, tra cui Riyadh

Una metropolitana va fuori controllo a New York City

Un'ereditiera statunitense verrà rapita

Atterraggio dell'astronave

Metal detector ovunque

Attacchi di lupi solitari a Bruxelles, Belgio e Lussemburgo

Scott Peterson è in pericolo

Un casinò di Las Vegas è stato rapinato e attaccato

Il principe Carlo deve stare attento alla sua salute

Esplosione di una bomba all'aeroporto di Heathrow, Londra, Inghilterra

Attentato terroristico a Melbourne e Sydney, Australia

Problemi con i campi magnetici terrestri causati dalle eruzioni solari

Una tragedia spaziale

Un uragano che colpisce la costa della Louisiana, simile a Katrina

Sparatorie al Rockefeller Center e a Times Square a New York City

Esplosione, esplosione e sparatoria al Lincoln Center for the Performing Arts di New York City

Esplosione alla base aeronautica di Edwards in California

Terremoti a Toronto, Ottawa e Quebec

Terremoti che distruggono parti del Taj Mahal

Tragedia attorno alla CN Tower a Toronto, Ontario

Parti della Gardiner Expressway a Toronto, Ontario crolleranno

Uragani violenti in Florida

La diga di Hoover è crollata

Rivolte a Madrid, Spagna

Il primo ministro Justin Trudeau è in pericolo

Altri avvistamenti di UFO e alieni in tutto il mondo

Un inferno imponente a Honolulu, Hawaii

Un enorme pezzo di ghiaccio che si stacca dalla piattaforma antartica

Rivolte a Caracas, Venezuela

Aereo che si schianta sulle Ande

Un incidente con incendio e perdita di vite umane durante una gara del Gran Premio

Tragedia in una scuola nel Tennessee

Un enorme incendio vicino ai Docks di Toronto, Ontario

Scandalo sessuale tra i reali britannici

Un attacco a San Diego, California

Svolte nel campo della SM

Attentato a Marble Arch a Londra, Inghilterra

Attacco terroristico a Boston, Massachusetts

Un dirottamento aereo

Un uragano a Toronto, Canada

Un paese cambierà la propria valuta